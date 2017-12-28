Источник: из центра им. Мейерхольда похитили миллион рублей

Из сейфа в театральном центре им. Мерйерхольда похитили миллион рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отделение полиции поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новослободская, д. 23, неизвестный похитил из сейфа Центра им. В. Мейерхольда 950 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Петербурге арестовали третью подозреваемую в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра.