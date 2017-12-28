«Архнадзор» назвал главные утраты и обретения года в Москве
Общественное движение «Архнадзор» назвало главные утраты и обретения года в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
«Сносом года» признан снос главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной улице.
«Плохими традициями года» движение считает продолжение сносов исторической застройки столицы, а «Эпопеей года» — обсуждение списков домов, подлежащих «реновации».
В число «Успехов года» внесено пополнение списков памятников, охраняемых государством.
«Диалогом года» названа встреча мэра Москвы Сергея Собянина с представителями общественности.
«Надеждой года» движение посчитало начало реставрации палат Пожарского на Большой Лубянке, «Сохранением года» — музеефикацию фундамента стены Белого города на Хохловской площади.