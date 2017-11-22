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Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы.

«Было обращение министра культуры России Владимира Мединского, оно поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сказали в департаменте.

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Ранее певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский оставил завещание, согласно которому прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и на родине оперного певца в Красноярске.

Хворостовский скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.