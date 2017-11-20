Австралийский музыкант Ник Кейв выступает в Израиле назло сторонникам бойкота, сообщает ITV.

По словам лидера группы The Bad Seeds, он решил дать концерты в Тель-Авиве в знак протеста против антиизральской кампании.

Ранее организация Artists For Palestine UK, в состав которой входят Роджер Уотерс из Pink Floyd и Тёрстон Мур из Sonic Youth, призвала Кейва отметить шоу.

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Музыкант ответил, что концерты в Израиле — его способ занять принципиальную позицию против движения Boycott, Divestment, Sanctions, цель которого состоит в том, чтобы заставить в том числе исполнителей отказаться от связей с Израилем.

Как подчеркнул Кейв, ему очень важно противостоять тем, кто пытается подвергнуть музыкантов цензуре и заставить их замолчать.

Ранее сообщалось, что Radiohead выступили в Израиле вопреки призывам не делать этого.