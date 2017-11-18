Пригожин: культовых рок-исполнителей все меньше

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть сооснователя рок-группы AC/DC Малкольма Янга, передает RT.

«Конечно, грустно, когда такие люди уходят. Это очень печальная новость. Все меньше и меньше остается культовых рок-исполнителей», — сказал Пригожин.

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Он отметил, что группа была «выдающимся коллективом всех времен», и он сам посещал концерты AC/DC.

Малкольм Янг скончался в возрасте 64 лет 18 ноября. Музыкант долгое время страдал от деменции.