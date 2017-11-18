Директор Эрмитажа: похищенные боевиками вещи на аукционах не всплывают

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал,как ведутся поиски предметов искусства и культуры, похищенных боевиками в ходе конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT.

«Ни на каких аукционах вещи, похищенные боевиками, не всплывают. Они вообще почти нигде не всплывают, как и вопрос о том, куда они деваются. К сожалению, в Европе и Америке ничего этого не всплывает. Это все остается либо на месте, либо находится в заливе (странах Персидского залива. — RT), либо идет в другие части Азии», — сказал Пиотровский.

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Он отметил, что в Европе перепродажей предметов с Ближнего Востока никто не занимается.

«Но куда-то они деваются. Вот предстоит выяснить, куда», — отметил глава Эрмитажа.

Он добавил, что над данной проблемой работают представители музеев совместно с правоохранительными органами, в том числе с Интерполом.