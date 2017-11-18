Порошенко встретился с Дэвидом Линчем в Доме с химерами
Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил о встрече главы государства с режиссером Дэвидом Линчем.
«Прямо сейчас. В Доме с химерами культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч», — написал он в твиттере.
К сообщению он также прикрепил фотографию Порошенко и Линча.
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Прямо зараз.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) November 18, 2017
В Будинку з химерами культовий американський кінорежисер Девід Лінч (David Keith Lynch) pic.twitter.com/AVrHlvOAdF