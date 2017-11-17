Тарантино нашел студию для нового фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино нашел студию для своего нового фильма, сообщает Variety.

Всемирные права на картину получила Sony Pictures. В финальной борьбе за ленту она обошла двух конкурентов – Warner Bros. и Paramount.

Действие фильма разворачивается в 1969 году. В частности, предполагается затронуть тему жестоких убийств, совершенных последователями Чарльза Мэнсона.

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По слухам, бюджет картины составляет около $100 млн. У Тарантино также есть право на финальный монтаж.

Последний на данный момент фильм режиссера – «Омерзительная восьмерка» – большого кассового успеха не имел. При бюджете в $44 млн он заработал в мировом прокате лишь $155,8 млн.

Ранее сообщалось, что Тарантино прояснил ситуацию с темой своего нового фильма.

Всеми предыдущими режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company во главе с Харви Вайнштейном, оказавшимся недавно в центре секс-скандала в Голливуде.