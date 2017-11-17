Учитель уверен в невиновности Серебренникова

Режиссер Алексей Учитель заявил, что уверен в невиновности художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает RNS.

«Я убежден, что Серебренников не виновен. Я надеюсь, скоро это выяснится», — сказал Учитель в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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По словам режиссера, есть категория людей, которые любят свои произведения, которые они снимают или ставят на сцене.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств во время работы в «Седьмой студии».