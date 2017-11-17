Путин: творческие вузы должны подчиняться Минкультуры

Президент России Владимир Путин заявил, что творческие вузы должны подчиняться министерству культуры, передаетРИА «Новости».

О этом он сказал на совещании о поддержке и подготовке талантливой молодежи в сфере искусства. Вице-премьер Ольга Голодец предложила перейти на индивидуальный норматив подготовки студентов, согласно специфике вуза, и выразила мнение, что такие учебные заведения должны подчиняться Минкультуры.

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«Я сейчас не хочу сказать, что это окончательное решение. Но в целом я с вами согласен. Вот эти все нормативы можно менять уже после того, как система будет пересдана министерству культуры. И ничего не помешает менять потом всякие нормативы», — сказал Путин.

Отмечается, что вернуть творческие вузы в подчинение министерства культуры просили Путина и ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.