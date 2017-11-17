Мединский объяснил, почему в России не снимут «Игру престолов»‍

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил, почему в нашей стране никогда не снимут «Игру престолов». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Он пояснил, что в нашем культурном архетипе заложена «радикальность» и русский народ стремится жить «либо по правде, либо по кривде».

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«Меня спрашивали по пути про историю святого князя Владимира. Обратите внимание, как летопись рассказывает его историю: пока не крестился, такой the bad был, а потом стал the good. Вот классический взгляд наш на историю. Русскому человеку тяжело сделать такое кино, как «Игра престолов». Потому что все эти герои – они ни хорошие, ни плохие, они непонятно какие. А вот про князя Владимира мы можем», – рассказал министр в лекции в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее Мединский рассказал Путину о сборах российского кино.