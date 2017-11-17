Хит «Despacito» стал триумфатором «Латинской Грэмми»
В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии «Латинская Грэмми», присуждаемой Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на АР.
Триумфатором вечера стал хит «Despacito» Луиса Фонси. Он выиграл четыре награды.
Реклама
Композицию, в частности, признали «Записью года» и «Песней года». Также был отмечен клип «Despacito», который в настоящее время является самым просматриваемым на YouTube.
В октябре сообщалось, что ролик на песню «Despacito» набрал более 4 миллиардов просмотров.