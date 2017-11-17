Хит «Despacito» стал триумфатором «Латинской Грэмми»

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии «Латинская Грэмми», присуждаемой Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на АР.

Триумфатором вечера стал хит «Despacito» Луиса Фонси. Он выиграл четыре награды.

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Композицию, в частности, признали «Записью года» и «Песней года». Также был отмечен клип «Despacito», который в настоящее время является самым просматриваемым на YouTube.

В октябре сообщалось, что ролик на песню «Despacito» набрал более 4 миллиардов просмотров.