СМИ: Сталлоне открестился от обвинений в принуждении подростка к сексу

Актер Сильвестр Сталлоне опроверг сообщения о том, что в 1986 году он заставил 16-летнюю девушку вступить в половой контакт с ним и его охранником одновременно. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя Сталлоне Мишель Бега.

«Это смешная, категорически ложная история. Никто не знал об этой истории до тех пор, пока ее не опубликовали сегодня, в том числе мистер Сталлоне. Власти или кто-либо еще никогда не обращались к нему по этому вопросу», — заявила Бега.

О том, что Сталлоне принуждал девушку к сексу, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на отчет полицейских. На момент инцидента актеру было 40 лет.