Названы даты проведения ММКФ

Названы даты проведения Московского международного кинофестиваля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента ММКФ Никиты Михалкова.

Обычно смотр проходит в конце июня — начале июля. В 2018 году его проведут с 19 по 26 апреля.

Фестиваль перенесли из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что фестиваль нельзя провести в традиционные даты из-за занятости гостиниц, инфраструктуры, транспортных потоков и интереса, который возникнет у потенциального зрителя.