«В графе «профессия» я всегда пишу «врач». Куда пропала Татьяна Друбич

Советская и российская актриса Татьяна Друбич 7 июня отмечает 65-летие. Она дебютировала в кино еще будучи школьницей, но актерскую карьеру выбирать не стала, закончила медицинский институт и работала врачом в обычной поликлинике. Всесоюзная известность к актрисе пришла в конце 80-х после главных ролей в фильмах Сергея Соловьева «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Как сложилась дальнейшая карьера Татьяны Друбич и чем она занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Татьяны Друбич

Татьяна Друбич родилась 7 июня 1960 года в Москве. Ее отец, Люсьен Ильич, был инженером, занимался реставрацией сложных часовых механизмов, а мать, Любовь Владимировна, работала экономистом. В возрасте 12 лет Друбич дебютировала в кино — сыграла роль подруги главного героя в военной драме Инны Туманян «Пятнадцатая весна» (1972).

close Татьяна Друбич в роли Лены Ерголиной в фильме «Сто дней после детства» (1976) Б. Балдин/РИА Новости

Следующей ее киноработой стала главная роль в ленте режиссера Сергея Соловьева «Сто дней после детства» (1975). Картина имела большой успех у зрителей и получила несколько престижных наград, в том числе премию Гостелерадио СССР, а 15-летняя Друбич появилась на обложке журнала «Советский экран».

Образование Татьяны Друбич

После более чем успешного дебюта юную актрису ждали сразу в нескольких театральных ВУЗах, но Друбич решила иначе — пошла по стопам старшего брата и поступила в медицинский институт.

«Я никогда не хотела кем-нибудь быть. [...] Но потом у моего старшего брата, который учился в медицинском, начались проблемы с учебой, он был такой бонвиван и не хотел учиться, и я стала переписывать для него конспекты. Переписывала-переписывала и поняла, что уже могу идти в медицинский институт. У нас с братом одна несклоняемая фамилия, я потом даже сдавала за него кое-какие экзамены», — рассказывала актриса.

close Татьяна Друбич, 1990 год Владимир Вяткин/РИА Новости

В 1982 году Татьяна Друбич окончила лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института имени Н. А. Семашко, затем отучилась в ординатуре в Институте эндокринологии и химии гормонов Академии медицинских наук СССР, после чего устроилась врачом-эндокринологом в поликлинику при заводе «Водоприбор».

Лучшие роли в кино Татьяны Друбич

Учебу в медицинском институте Друбич совмещала со съемками в кино: в 1977 году она снялась в драме Павла Арсенова «Смятение чувств», а в 1979 — в детективе Суламбека Мамилова «Особо опасные». В начале 80-х актриса вновь оказалась на съемочной площадке у Сергея Соловьева: сыграла главные роли сразу в трех картинах режиссера — «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982) и «Избранные» (1982). В 1986 году на экраны вышла мелодрама Романа Балаяна «Храни меня мой талисман», где партнерами Друбич по кадру стали Олег Янковский и Александр Абдулов, а спустя год — детектив Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987), в котором актриса снялась вместе с Владимиром Зельдиным, Михаилом Глузским, Александром Кайдановским и другими звездами советского кинематографа.

close Олег Янковский и Татьяна Друбич в фильме «Храни меня, мой талисман» (1985) Киностудия имени А. Довженко

Пик популярности Татьяны Друбич пришелся на конец 80-х, когда на экраны вышли картины Сергея Соловьева «Асса» (1987) и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), впоследствии ставшие культовыми. Среди других заметных работ актрисы роли в комедии Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи» (1989), драмах Сергея Соловьева «О любви» (2003), »Анна Каренина» (2009) и «Асса-2» (2009), и детективе Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты» (2012). Всего в фильмографии Друбич 29 картин и две престижных кинонаграды — приз кинофестиваля «Созвездие» от Гильдии актеров кино России «За лучшую Анну Каренину в XXI веке на мировом экране» и премия «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты».

close Татьяна Друбич в роли Алики в фильме режиссера Сергея Соловьева «Асса» (1987) «Мосфильм»

Личная жизнь Татьяны Друбич

Единственным официальным мужем Татьяны Друбич был режиссер Сергей Соловьев, с которым она познакомилась на съемках картины «Сто дней после детства». На момент встречи Друбич было 14, а Соловьеву почти 30. В 1983-м они поженились, а спустя год у пары родилась дочь Анна. Однако этот брак продлился недолго: в 1989 году Друбич и Соловьев развелись. По слухам, причиной разрыва стал роман актрисы с режиссером Иваном Дыховичным, у которого она годом ранее снималась в картине «Черных монах» (1988). Тем не менее, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения — Соловьев продолжал снимать Друбич в своих картинах, а в одном из интервью заявил, что их чувства друг к другу остались неизменными.

close Татьяна Друбич и Сергей Соловьев Global Look Press

«Мы с Таней вовсе не разведены. Просто это у нас форма брака такая. Подумаешь, свои закорючки в документе о разводе поставили! Это не мешает нам любить друг друга и быть вместе…» — цитировал слова маэстро «СтарХит».

В начале нулевых у Друбич появилась еще одна дочь Мария. Кто стал отцом девочки доподлинно неизвестно: по одной из версий звезда ее удочерила, по другой — отцом ребенка также является Сергей Соловьев. Старшая дочь актрисы окончила высшую школу театра и исполнительского искусства в Мюнхене и стала известной пианисткой и композитором. С 2013 года Анна Друбич проживает в Лос-Анджелесе, работает композитором и воспитывает двух дочерей.

close Композитор Анна Друбич, 2021 год Владимир Астапкович/РИА Новости

Общественная деятельность Татьяны Друбич

С 2006 года Татьяна Друбич заняла пост сопредседателя попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Актриса принимает непосредственное участие в работе организации, занимается поиском денежных средств, медицинского оборудования и лекарств для пациентов хосписов.

close Татьяна Друбич, 2013 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«У меня нет сверхидеи, что я спасаю человечество, — я удовлетворяю свою собственную естественную потребность по возможности кому-то помогать. Это и есть главный, можно сказать, даже единственный мотив», — говорила она в интервью.

Чем сегодня занимается Татьяна Друбич

В последние годы Татьяна Друбич практически не снимается в кино. Последний фильм с участием актрисы — драма Тамары Дондурей «Рядом» — вышел в 2021 году. Годом ранее она дала большое интервью, в котором объяснила, что давно считает себя, скорее врачом, нежели актрисой.

close Татьяна Друбич на открытии памятника режиссеру Сергея Соловьева в Санкт-Петербурге, 2024 год Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Когда я куда-то лечу и заполняю анкеты, то в графе «профессия» всегда пишу «врач»», — цитировал слова Друбич «СтарХит».

СМИ писали, что после начала специальной военной операции Татьяна Друбич переехала жить в Германию, однако официального подтверждения этой информации не последовало.