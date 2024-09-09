Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и традиции православного праздника Кто такой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа, и почему его казнили

Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из значимых праздников в православном календаре. Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был последним пророком Ветхого Завета и предшественником Иисуса Христа. Для православных верующих этот праздник символизирует стойкость в вере, жертвенность и праведность. «Газета.Ru» вместе со священником Николаем Савченко (отец Николай) рассказывает об истории, традициях и смысле православного праздника.

Когда отмечается праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

Полное название праздника — Усекновение честной главы честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

11 сентября ежегодно отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи, так как это непереходящий праздник

По старому стилю праздник выпадал на 29 августа.

Значение праздника для верующих

Иоанн Предтеча известен своей непреклонной позицией в обличении греха и неправедности, отметил в беседе с «Газетой.Ru» священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай). Жизнь и мученическая смерть Иоанна служат примером истинного служения Богу.

В этот день верующие вспоминают о важности духовной стойкости и верности Божьим заповедям, несмотря на возможные преследования и трудности.

«День Усекновения главы Иоанна Крестителя — это одновременно и день памяти его смерти, и одновременно день его славного подвига. Так как об этом событии рассказывается в повествованиях Евангелий, то оно вошло в традиции всех христианских церквей, а не только православных. Этот день стал одним из важных дней поминовения в церковном календаре. Его обычно не называют праздником, поскольку события касаются казни пророка, однако для нас, верующих, это несомненно победа над смертью», — подчеркнул священник.

close «Наречение Иоанна Крестителя», худ. Рогир ван дер Вейден Wikimedia Commons

История Усекновения главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча, известный также как Иоанн Креститель, был сыном священника Захарии и праведной Елисаветы. Он посвятил свою жизнь служению Богу и призывал людей к покаянию и духовному обновлению.

Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан, что стало важным событием в христианской истории.

Однако его проповеди и обличения греховности правителей привели к конфликту с царем Иродом Антипой.

История Усекновения главы Иоанна Предтечи описана в Евангелиях от Матфея (14:1-12) и Марка (6:14-29). У царя Ирода Антипы была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка и боялся народного гнева.

Иродиада затаила злобу на Иоанна и искала способ избавиться от него. На праздновании дня рождения Ирода дочь Иродиады, Саломея, исполнила танец, который так понравился царю, что он пообещал дать ей все, что она пожелает. По наущению матери, Саломея попросила голову Иоанна на блюде.

«Ирод опечалился, но, будучи не в силах нарушить исполнение своего слова, он отдал приказ казнить Иоанна Крестителя», — рассказал священник.

Слуги выполнили приказ Ирода, а затем принесли голову пророка на блюде во время пира. Согласно преданию, уста Иоанна Предтечи вновь открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». После этого Иродиада проколола его язык иглой и велела закопать голову в нечистом месте. Ученики святого похоронили его тело в Севастии недалеко от современного города Наблус на Западном берегу Иордана и в память этого события был установлен День Усекновения главы Иоанна Предтечи.

close Усекновение главы Иоанна Предтечи, фреска на потолке церкви Св. Иоанна Крестителя в Загребе, Хорватия Zvonimir Atletic/Shutterstock/FOTODOM

На тех, кто участвовал в расправе над пророком, вскоре обрушился Божий гнев. Саломея провалилась под лед, переходя зимой реку Сикорис. Она застряла так, что ее тело оказалось в воде, а голова — над льдом. Она беспомощно двигала ногами в воде, как когда-то танцевала на земле, пока острые льдины не перерезали ей шею. Отсеченную голову Саломеи принесли Ироду и Иродиаде, а тело так и не нашли.

Аравийский царь Арефа, отец законной жены Ирода, которую тот оставил, решил отомстить за оскорбление своей дочери, объявил Иудее войну и одержал победу. Вскоре, согласно древним преданиям, Ирода, лишившегося престола, и Иродиаду поглотила разверзшаяся земля.

Обретение главы Иоанна Крестителя после казни

Обретение главы Иоанна Крестителя связано с несколькими событиями, которые происходили в разные времена.

Первое обретение

После усекновения главы Иоанна Предтечи его ученики похоронили тело, но голову тайно забрала Иоанна, жена царского домоправителя Хузы. Опасаясь преследований, она спрятала голову в сосуде и захоронила на Елеонской горе. Спустя время святыня была найдена благочестивым человеком, который сохранил ее у себя.

Второе обретение

В IV веке глава была вновь обретена. По преданию, она была найдена в Иерусалиме во время раскопок и перенесена в город Емеса (современный Хомс, Сирия). Там она была торжественно принята и почиталась как великая святыня. Это событие способствовало распространению почитания Иоанна Крестителя в христианском мире.

Третье обретение

Третье обретение произошло около 850 года. Патриарх Игнатий Константинопольский во время ночной молитвы получил указания о местонахождении главы. Она была найдена в Команах, недалеко от Сухума, и с почестями возвращена в Константинополь. Это укрепило веру и почитание святого в Византии.

​​

Первое и второе чудесное обретение главы Иоанна Крестителя Церковь вспоминает 9 марта по новому стилю (24 февраля по старому стилю). Праздник третьего обретения главы святого Иоанна Предтечи — 7 июня по новому стилю (25 мая по старому стилю).

Символика

Символика праздника глубоко связана с темой мученичества, обратил внимание отец Николай в беседе с «Газетой.Ru». На иконах Иоанн часто изображается с отсеченной головой, что символизирует его жертвенность и верность Богу.

«Иконография праздника достаточно древняя. Иконы Усекновения известны и в Византии, и на Руси. Изображение усеченной главы на блюде — это традиционный стиль иконографии. Есть и отдельно иконы Иоанна Крестителя, также есть изображения Иоанна Крестителя на иконах Крещения Господня, однако они используются только на Крещение», — отметил отец Николай.

close РИА Новости

В православной церкви в день Усекновения главы Иоанна Предтечи проводится строгий пост . Верующие воздерживаются от мясной и молочной пищи, а также от развлечений и тяжелой работы. Этот день лучше всего посвятить духовным размышлениям и молитве.

Цвет этого дня — мученический, то есть красный или бордовый. Поэтому цвет одежды можно подбирать, исходя из этого. Также этот день всегда постный, на какой бы день недели он не выпал, даже на воскресенье. Темный цвет одежды используется как символ скорби, а строгий пост подразумевает спокойное сосредоточенное поведение. Николай Савченко (отец Николай) священник

Традиции дня Усекновения главы Иоанна Крестителя

День Усекновения главы Иоанна Предтечи сопровождается рядом традиций и обычаев.

Пост и воздержание. В этот день соблюдается строгий пост, подчеркнул отец Николай. Верующие воздерживаются от употребления мяса, рыбы и других скоромных продуктов.

«Так как день Усекновения постный, то не одобряется веселие и празднование в этот день. Алкоголь вообще запрещен даже в малых количествах», — уточнил священник.

Пост в день Усекновения главы святого Иоанна В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковь установила однодневный строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. В народном календаре праздник известен как «Иван-пост» или Головосек.



По церковным заветам в эту дату запрещено работать, есть скоромную пищу (мясо, рыба, молочные продукты), грешить и сквернословить.



Молитва и богослужения. В церквях проводятся особые службы, посвященные памяти Иоанна Крестителя. Верующие молятся о прощении грехов и духовном очищении.

Запрет на определенные действия. Считается, что в этот день не следует брать в руки острые предметы, такие как ножи или топоры, в память о мученической смерти Иоанна.

«Раньше в народе была традиция избегать в этот день режущей работы, в том числе закалывания скота, просто из-за соответствующих неприятных ассоциаций», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Благотворительность. Принято помогать нуждающимся, раздавать милостыню и проявлять сострадание ко всем, кто в этом нуждается. По словам Николая Савченко, в этот день следует помнить о тех людях, которые заключены в тюрьму.

К этому призывает нас христианское милосердие, хотя как правило приговор и справедлив. Николай Савченко (отец Николай) священник

Размышления о жизни и смерти. Этот день побуждает верующих задуматься о духовной жизни, значении покаяния и следовании заветам Иоанна Предтечи.

close «Сожжение останков Иоанна Крестителя», худ. Гертген тот Синт Янс Wikimedia Commons

Народные приметы на день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Если птицы поют звонко, лето с осенью еще будет воевать.



Улетают лебеди — к снегу.



Если журавли на юг улетели к 11 сентября, то зима будет ранняя и суровая.



Если заметишь гуся в небе, то скоро пойдет дождь.



Если 11 сентября гремит гром, то осень будет теплой.



Если много грачей, то еще долго простоит солнечная погода.

Влияние на культуру и искусство

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это не только значимый религиозный праздник, но и источник вдохновения для художников, писателей и композиторов на протяжении многих веков. Эта тема нашла отражение в разнообразных формах искусства, от живописи и скульптуры до литературы и музыки.

Живопись

Европейская живопись



Караваджо. Картина «Усекновение главы Иоанна Крестителя» (1608) является одним из самых известных произведений на эту тему. Караваджо мастерски передает драматизм момента, используя контраст света и тени, что подчеркивает трагичность сцены.

Леонардо да Винчи. Хотя сам Леонардо не писал сцену усекновения, его ученики и последователи часто обращались к этой теме, используя его технику сфумато для создания глубины и эмоциональной насыщенности.

Русская иконопись

В русской иконописи Иоанн Предтеча часто изображается с крыльями, символизирующими его роль как вестника. Иконы, посвященные его усекновению, подчеркивают его мученичество и духовную силу. Одну из самых известных икон Иоанна Предтеча написал русский иконописец Андрей Рублев в 1408 году. Художник изобразил Иоанна Крестителя еще при земной жизни.

Литература

Иоанн Креститель в литературе появляется редко, в основном как эпизодический персонаж истории Иисуса или же в самостоятельных произведениях, посвященных его гибели из-за танца Саломеи, чья колоритная фигура издавна привлекала внимание литераторов.

Западная литература



Оскар Уайльд. Пьеса «Саломея» (1893) исследует историю через призму взаимоотношений и психологических мотивов. Уайльд придает особое внимание образу Саломеи, превращая ее в символ роковой женщины.

Гюстав Флобер. В рассказе «Иродиада» французский писатель углубляется в характеры и мотивы персонажей, создавая сложный психологический портрет героев.

Русская литература

В русской литературе тема усекновения часто используется как символ жертвенности и духовного подвига. Многие писатели и поэты обращались к образу Иоанна как к идеалу праведности и мужества, создавая новое направление русской религиозно-философской мысли.

Классическая музыка

Рихард Штраус. Опера «Саломея» (1905) основана на пьесе Оскара Уайльда и является одним из ярких примеров музыкальной интерпретации этой истории. Штраус использует сложные музыкальные структуры для передачи эмоциональной напряженности и драматизма.

* Жюль Массне. Опера «Иродиада» (1881) также посвящена этой теме и исследует взаимоотношения между персонажами через лирические арии и ансамбли.