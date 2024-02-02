«Им грозило заключение»: МИД Израиля объяснил, почему «Би-2» депортировали не в Россию Глава МИД Израиля Кац: «Би-2» грозило заключение в случае экстрадиции в Россию

Группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда. Глава израильского МИД Исраэль Кац лично встретился с артистами. По его словам, он счастлив, что власти смогли помочь музыкантам избежать экстрадиции в Россию, где им «грозило долгое заключение». Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который угрожал артистам тюрьмой, заявил, что их «все равно где-нибудь поймают».

Всех музыкантов рок-группы «Би-2» депортировали из Таиланда в Израиль. Шестерых музыкантов в аэропорту Тель-Авива встретил Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) (псевдоним — Лева Би-2), которого выдворили из страны днем ранее.

С членами группы также встретился министр иностранных дел страны Исраэль Кац.

«Я сказал им, что счастлив тому, что мы смогли вывезти их в Израиль, ведь им грозила экстрадиция в Россию, а там — долгое заключение», — написал министр в своем Telegram-канале и приложил совместную фотографию.

По словам Каца, Израиль — единственное государство в мире, которое делает все, чтобы ни один его гражданин не остался брошен на произвол судьбы, и на этот раз властям удалось позаботиться о защите и безопасности израильских граждан. «Музыка победит», — добавил министр.

Утром 1 февраля Лева Би-2 заявил, что тюремное заключение в Таиланде стало для участников коллектива неожиданностью.

«Это была неожиданность и наказание несоизмеримое. Я понимаю, что мы пусть и не по своей вине, но все-таки нарушили закон. Но все, что стало происходить дальше, было вне какой-либо логики», — сказал он журналистам.

Бортник добавил, что больше не планирует жить в России. Он также поблагодарил израильский МИД за то, что власти страны «спасли его и других участников группы». Музыкант обвинил российское консульство в задержании группы в Таиланде.

«Нам все говорили о том, что это русский след. Русское консульство специально [сделало] заказ на группу «Би-2», чтобы нас экстрадировать в конце в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете. На ложках поиграть», — утверждает Бортник.

Об игре «на ложках» говорил ранее депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, который призывал музыкантов готовиться «играть ложками и тарелками на глазах у сокамерников».

МИД России ответил на обвинения

Агентство Bloomberg, освещая ситуацию с арестом и депортацией «Би-2», со ссылкой на сообщение источников написало, что МИД РФ якобы поручил сотрудникам в «дружественных» странах «преследовать» российских артистов и знаменитостей, выступающих против СВО и позиции президента Владимира Путина.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — ответили в МИД на сообщение Bloomberg.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова также прокомментировала заявления Егора Бортника. По ее словам, группа «Би-2» сама отказалась от консульской помощи в Таиланде:

«Показательно, что публикации состоят из противоположных фейков: то российские дипломаты виноваты в аресте группы, то обвиняются в «бездействии». Теперь правда. С самого начала сотрудники консульского отдела Посольства и Генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом. <…> Участники группы «Би-2» от общения с российскими консулами наотрез отказались, никаких обращений от их лица в адрес наших загранучреждений так и не поступило».

Проблемы не закончились?

Прибытие музыкантов в Израиль прокомментировал и депутат Госдумы Андрей Луговой, который ранее угрожал «Би-2» тюремным заключением и «игрой на ложках» перед сокамерниками. Он сказал изданию «Подъем», что артистов «все равно где-нибудь поймают» и депортируют на территорию России.

«Им крупно повезло, в противном случае у них ужин был бы где-нибудь в «Бутырке». Все предатели все равно появятся здесь», — высказал мнение депутат.

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник утверждает, что группу могут ожидать проблемы с концертом в Дубае 17 февраля, поскольку власти России и ОАЭ обсуждают его отмену. По словам собеседника канала, коллективу могут либо не выдать разрешение на проведение мероприятия, либо просто отменить концерт.

Музыкантов задержали 25 января после выступления в Таиланде из-за сомнения в законности «оснований для осуществления концертной деятельности». Власти королевства оштрафовали каждого участника группы на 3 тыс. бат ($84) и поместили их в центр содержания миграционной полиции Пхукета. Организаторы концертов группы в Таиланде заявили, что задержание «Би-2» обусловлено некорректным оформлением виз, в котором виновата сама компания, а не артисты.

Егор Бортник — единственный участник группы, который владеет только израильским гражданством. Его депортировали в Израиль 30 января. День спустя из центра временного содержания выпустили всех остальных участников, затем их отправили в Тель-Авив.