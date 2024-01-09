«Фальшь приведет к творческой смерти». Интервью с группой «Ария» Музыканты «Арии» заявили, что секрет их творческого долголетия скрыт в честности

Группу «Ария» можно назвать полноправной легендой российской рок-сцены: коллектив выступает уже 40 лет, но до сих пор стабильно собирает на концертах армию фанатов, при этом относить свои хиты к формату ретро музыканты категорически не согласны. В интервью «Газете.Ru» участники «Арии» рассказали, почему их тур длился несколько лет, что для них неприемлемо в общении с публикой и почему они не говорят о политике.

— Вы на сцене уже 40 лет. Что помогает такому вашему долголетию?

— Возможно, это прозвучит самонадеянно, но мы никогда ни под кого не подстраивались. Писали музыку и пели о том, что нам нравится и нам близко, без оглядки на так называемое «общественное мнение», которому всегда что-то не то и не так. Мы всегда честны и искренни в первую очередь перед самими собой, ведь фальшь всегда будет чувствоваться слушателем, что неизменно приведет к творческой смерти.

— Какой период своей деятельности вы считаете самым успешным?

— Мы не привыкли делить свое творчество на периоды деятельности, это все журналистские шаблоны. Каждый такой период для нас ценен и важен, даже «темные времена» 90-х.

— Сегодня в творчестве можно больше, чем в 80-е?

— Конечно, сейчас в творчестве значительно меньше запретов и условностей. Но не всегда это идет на пользу и самому продукту, и культуре в целом. Вряд ли тексты некоторых современных исполнителей, содержащие ненормативную лексику и жаргон, обогащают духовный мир слушателя.

— А если сравнить нынешнюю музыкальную сцену с тем, что было в 90-е, можно ли сказать, что тогда была полная свобода и вседозволенность, а сейчас нужно быть деликатнее?

— Быть музыкантом, артистом, да и вообще публичной личностью — это всегда колоссальная ответственность и самоконтроль. Просто это понимание приходит с определенным опытом. «Мы в ответе за тех, кого приручили» — эту цитату можно применить и в данном случае. Мы ответственны за то, что несем в мир, за каждое наше слово, всегда помним о том, что «все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно».

close 100% Ольга Шаталина

— Недавно у вас закончился тур «Гость из Царства теней», который длился несколько лет. Почему так долго?

— Изначально программа «Гость из Царства теней» планировалась как разовое событие для Москвы. Но мы получили много сообщений от поклонников, которые хотели увидеть это шоу, но не могли приехать в Москву. Так «Гость» стал туровой программой, и за один присест охватить все города, где хотели увидеть «Гостя», было просто невозможно из-за его масштабности и сложной логистики. Поэтому тур занял так много времени. Мы провели за это время 56 концертов в 47 городах: это 50 тыс. километров в дороге, 1500 часов монтажа-демонтажа и более 150 часов на сцене.

— Какие у вас чувства после окончания тура?

— Для нас он еще не совсем закончился (смеются). Впереди еще несколько концертов, выпуск и премьера музыкального фильма «Гость из Царства теней. Наследие». История нашего «Летучего Голландца» уже зажила своей собственной жизнью, как и полагается легенде.

— У вас целая армия поклонников. Обновляется ли ее возрастной состав? Или она взрослеет вместе с вами?

— Судите сами: на наши концерты уже давно ходят семьями — с детьми и даже внуками.

— Как вы относитесь к тому, что для молодого поколения ваши песни — скорее ретро?

— Думаем, что наши юные поклонники, которые вместе с нами на концертах поют «арийские» песни, с вами категорически не согласятся.

— За какими исполнителями вы сейчас следите — в России и за рубежом?

— Мы, разумеется, следим за столпами жанра — Iron Maiden, Judas Priest, Оззи Осборн и так далее. Но у каждого из нас есть свои предпочтения и вкусы, которые отличаются от остальных. Если перечислять всех, то ваш читатель заскучает (смеются).

close 100% Ольга Шаталина

— Музыкантов часто просят высказаться на политические темы. Как вы думаете, это правильно?

— «Ария» всегда стояла вне политики. О политике пусть говорят политики, а у нас музыка, мы говорим о творчестве.

— Вы оказались в числе популярных рок-музыкантов, которые не уехали — и не стали высказываться о России негативно. Что для вас Россия сейчас?

— Россия — это наша родина. Этим все сказано!

— В апреле этого года православные активисты потребовали привлечь вас к уголовной ответственности за оскорбление их чувств. Чем закончилась эта история?

— Это надо узнать у тех, кто писал эти доносы. Мы не следим за этим. Очень похоже, что люди просто занимались самопиаром.

— Ваши чувства можно оскорбить?

— У нас давно уже выработался стойкий иммунитет на всякие оскорбления и выпады: собака лает — караван идет.

— Противостояние между роком и поп-музыкой — можно ли сказать, что сейчас оно давно в прошлом?

— Это противостояние придумали журналисты, чтобы повысить читаемость своих материалов. В реальной жизни такого противостояния не было и быть не может. Примером тому могут служить наши выступления на новогодних капустниках у Евгения Маргулиса.