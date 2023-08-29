Ореховый Спас: история и традиции праздника

Ореховый Спас — это заключительный и самый нестрогий из трех православных праздников, именуемых Спасами. Каждый год он выпадает на 29 августа. Празднику предшествуют Медовый Спас (14 августа) и Яблочный Спас (19 августа). «Газета.Ru» поговорила со священником Николаем Дубининым и рассказывает, откуда взялось название праздника, что в него делать и как Спас стал «нерукотворным».

Откуда три Спаса?

Ежегодно 29 августа в России отмечают Третий Спас, который также называют Ореховым, Хлебным и Холщовым. Он приурочен ко дню празднования в православной церкви перенесения Нерукотворного образа Спасителя.

«Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают», — говорили в народе.

Священник Николай Дубинин из Старого Оскола рассказал «Газете.Ru», что наши предки считали необходимостью благодарить Господа за урожай и просить у него благословения.

«Святому Иоанну Златоусту принадлежат такие слова: «У того, кто начинает и заканчивает трапезу с молитвы, стол никогда не будет пустым». Когда человек просит у Бога благословения и потом благодарит — ему Господь всегда пошлет обильные плоды, и стол у него всегда будет наполнен.

Наши предки это знали, и поэтому праздники сохранились», — сказал Дубинин.

Появление Спаса Нерукотворного

Согласно библейскому преданию, в I веке нашей эры царь из города Эдесса (сейчас турецкий город Шанлыурфа) Авгарь V долго не мог вылечить проказу и решил обратиться к Иисусу Христу. Царь отправил за ним своих слуг. Но Иисус решил проблему дистанционно: он умылся, вытер свое лицо убрусом (полотенцем), отпечатал на нем свой лик и передал Авгарю через апостола Фаддея.

Приложив убрус с ликом Христа к своему лицу, царь чудесным образом вылечился. Потрясенный эффектом, он решил принять крещение вместе со своими подданными и сделал убрус реликвией. Согласно легенде, с него писали первые иконы Спаса Нерукотворного.

«В бытность Христа во Иерусалиме Авгарь, тогдашний князь и владыка эдесский, услышав о чудесах Христа, написал к Нему послание, и Христос послал ему собственноручный ответ и святое славное изображение Лица Своего. Пошли же за этим Нерукотворенным Образом и посмотри. Туда стекаются во множестве народы Востока и приносят молитвы», — писал папа Римский Григорий II в послании к императору Льву Исавру.

Долгое время святыня хранилась в Эдессе, а 29 августа 944 года ее перенесли в Константинополь. Сначала этот день праздновали только там, но в связи с широким почитанием Спаса Нерукотворного он быстро стал общецерковным. В 1204 году во время разграбления города крестоносцами убрус бесследно исчез.

Почему Третий Спас стал Ореховым, Хлебным и Холщовым

Самое распространенное название Третьего Спаса — Ореховый. Считается, что к 29 августа созревают лесные орехи (лещина), которые можно собирать и сушить на зиму. Хлебным его называют, потому что в это время поспевают зерновые культуры, люди пекут хлеб и пироги из муки нового урожая: «Третий Спас хлеба припас». Собранный урожай в этот день принято освящать в церкви.

«Ореховый, Яблочный и Медовый Спасы — это народные варианты названий, — объясняет отец Николай.

— Люди старались обозначить церковные праздники элементами нашей будничной жизни. В Яблочный Спас люди приносили в церковь для освящения яблоки, в Медовый — продукцию с пасеки, в Ореховый — соответственно, орехи.

Первые плоды нового урожая человек приносил в церковь и посвящал Богу, чтобы сказать ему «спасибо» за урожай и прожитый год».

Третий Спас также называют Спасом на холстах, Спасом на полотне или Холщовым спасом — это прямая отсылка к легенде об убрусе с образом Иисуса Христа.

Что делать на Ореховый Спас

Ежегодно Третий Спас приходится на следующий день после праздника Успения Пресвятой Богородицы, который знаменует завершение Успенского поста. По словам священника, 29 августа верующие люди могут позволить себе расслабиться и не соблюдать строгие правила.

«В память о переходе Божьей Матери в жизнь вечную мы две недели постились. Поскольку сегодня пост закончился, никаких строгих правил по празднованию Орехового Спаса нет, — наоборот, мы разговляемся.

Мы пожарили мясо, сели за стол. Последние деньки лета принято проводить в общении с близкими, в радости за общей трапезой», — поделился Дубинин.

После окончания поста на праздничный стол разрешается подавать мясо, рыбу и молоко. Как и в любой церковный праздник, в Ореховый Спас не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, но это не относится к повседневным бытовым делам.