«Наша миссия — показать миру силу русского духа». Интервью с участником кругосветного путешествия Евгением Ковалевским

— Где вы сейчас находитесь и какие задачи решаете?

— Сейчас экипаж находится на острове Рапануи (остров Пасхи). Сюда прилетела руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная, которая должна была нас встретить после 20 марта 2023 года. А 16 марта у нас случилось ЧП — SOS, спасение, эвакуация (подробнее о кораблекрушении «Газета.Ru» писала тут). Пока Юлия ожидала на острове Пасхи, она узнала, что здесь уже восемь лет хранится надувной катамаран такого же типа, как и наш тримаран. После ЧП Юлия предложила продолжить экспедицию на этом катамаране. Нам удалось связаться с собственником катамарана, сибиряком Дмитрием Трубицыным. Он дал добро. С 28 марта 2023 мы провели на острове Рапануи ревизию катамарана, закупили в Сантьяго необходимое оборудование. Сделали новые стальные транцы для крепления рулевых устройств взамен алюминиевых. Собрали катамаран, подготовили его к путешествию. Сейчас завершаем подготовку катамарана, закупаем воду, бензин, еду. 23 апреля планируем стартовать в океан в направлении Французской Полинезии.

— Расскажите о ваших ближайших планах. Посещение какого места вы особенно ждете?

— Стартуем с острова Пасхи 23 апреля. Идем на северо-запад на остров Нуки-Хива, Маркизский архипелаг Французской Полинезии. В пути примерно один месяц. Далее идем на Таити, столица Французской Полинезии. Это еще 7-10 дней. Для нас интересны и важны оба этих острова. Именно туда заходили русские мореплаватели XIX века — в частности, Коцебу, Крузенштерн, Лисянский, Литке и другие. Там бывал Миклухо-Маклай. Это острова вулканического происхождения, атоллы — красивые, зеленые.

— Часто ли вы делаете остановки?

— Остановки мы делаем по возможности через 10-15 дней после покидания очередного острова, если есть остров по пути, на который можно зайти. Бывает три недели без земли, бывает месяц. Более месяца трудно, так как судно не рассчитано на груз более одной тонны, а вода, еда и бензин весят много.

— Как долго вы остаетесь в одной точке на суше и чем занимаетесь в это время?

— На суше мы обязательно проводим ревизию судна. Осуществляем видеосъемку для фильмов, сериалов, историко-географических «Уроков из Океана». Закупаем провизию, воду, бензин. Занимаемся ремонтом при необходимости. Проводим встречи с населением, принимаем многочисленные экскурсии на катамаран, при этом раздаем атрибутику экспедиции, рассказываем про нашу экспедицию, про Россию, Сибирь, приглашаем в нашу страну. То есть, проводим мероприятия народной дипломатии. Их много, они действенны и результативны. Люди из разных стран проникаются уважением к русским морякам и к нашей стране.

Проводим визуальные этнографические и антропологические наблюдения, пишем дневники, готовим фото и видео, высылаем материалы в Береговой штаб в Томске и медиапартнерам — в частности, телеканалу «Моя Планета». Проводим «Уроки из Океана» для российских школьников и студентов. К урокам стали подключаться школьники из Аргентины, Чили, Бразилии и других стран. Главный организатор «Уроков из Океана» Юлия Калюжная является не только руководителем Берегового штаба, но и исполнительным директором Томского отделения Русского географического общества (РГО). Это главный организатор экспедиции.

— Как вы организовали путешествие на международном уровне, чтобы в портах у местных не было к вам вопросов?

— Мы стараемся заранее связываться по телефону и электронной почте с людьми на островах: местными властями, российскими посольствами и представительствами Россотрудничества. Как правило, нам всегда оказывают содействие при заходе и организации мероприятий. У нас большой опыт международных проектов, я совершил более 20 международных экспедиций в гималайские страны и территории — Непал, Бутан, Тибет — и по мировому океану. В странах Европы и Южной Америки у нас много друзей и коллег, есть соглашения о социальном и научно-образовательном сотрудничестве. Также есть большой опыт взаимодействия со структурами МИД РФ.

— Иностранцы всегда встречают вас дружелюбно? Не сталкивались ли вы с русофобией?

— Отношение везде только положительное. Все, с кем мы пересекались (а это тысячи людей), узнавая, что мы из России, реагировали только позитивно. Не было ни одного случая негатива. Более того, узнавая, что мы из Сибири, иностранцы всегда высказывали восхищение и уважение.

Был один случай: есть порт Виктория на восточном побережье Бразилии. Когда мы пересекали фарватер, нам наперевес шел большой балкер метров двести длиной. И вдруг по радио звучит: «Russian ocean way», а в ответ: «Yes, russian ocean way. Держите свой курс, сохраняйте, я ухожу вправо, на север». Я был поражен, что такой большой корабль уступил нам дорогу.

Или еще. Однажды ночью шли в Балтийском море. Узкий залив. Множество кораблей. Ночь. Вахта. Вижу, навстречу идет большое судно. Ветер был неудобный, наш надувной тримаран плохо слушался руля. Судно приближалось. Я не понимал, куда оно повернет, уклоняясь от столкновения. Беру рацию, вызываю судно, прочитав на АИС его название. Капитан выходит на связь. Я прошу: «Keep left please, I do the same (Возьмите левее, пожалуйста, я тоже)». Он отвечает: «Oh, you want me to keep left. Ok, I do that (О, ты хочешь, чтобы я повернул налево. Окей, выполняю)». В море многое понимается с полуслова.

— Подготовка к путешествию заняла восемь лет. Что вы делали в это время?

— Первоначальная идея пройти по пути русских мореплавателей XIX века принадлежала Станиславу. Несколько лет он читал книги по истории мореплавания, составлял маршрут. В 2017 году я предложил Станиславу объединить усилия. Сформировали авторскую образовательную программу «Уроки из Океана», запланировали ряд научных исследований, сформировали внушительную медийную программу, включающую исторические хроники, географические экскурсы и так далее.

— В прошлом мореплаватели отправлялись в кругосветные путешествия, чтобы исследовать мировой океан, открывать острова, изучать течения, свойства воды и прочее. А какова цель вашего путешествия?

— Открыть сегодня что-то новое в океане практически невозможно — все открыто. Принципиальная цель нашей экспедиции — повторение маршрута первых русских кругосветных экспедиций XIX века с целью сохранения исторической памяти. Это важно для российских школьников и студентов, это важно для взрослых жителей нашей страны, это национальная гордость России, внесшей значительный вклад в изучение мирового океана. Это значимо в международном аспекте, так как достижения российских мореплавателей либо замалчиваются, либо стираются в истории.

Принципиальная миссия экспедиции — народная дипломатия: сделать акцент на дружбу народов, показать миру силу русского духа, укрепить морскую славу России, сформировать уважение к идеям и ценностям нашей страны, усилить положительный имидж России в зарубежных странах. С нами почти на каждом этапе идут жители стран, в которые мы заходим по маршруту. Это важно.

Спортивное достижение — первое в мире кругосветное плавание в рамках одной экспедиции на надувном судне, три мировых рекорда заявляются в книгу рекордов Гиннеса. Мы считаем, что наша экспедиция — это гордость и слава России. В этом не сомневаются жители всех пройденных нами стран и территорий. Хотим, чтобы Россией гордились в первую очередь сами россияне.

— Почему вы решили обогнуть земной шар на надувном парусном тримаране, учитывая опасность путешествия на таком виде транспорта?

— Лично я считаю своим предназначением познание мира через вхождение в дикую природу. Экстремальные путешествия — это инструмент движения и познания. Я — челленджер-первооткрыватель. Мне хочется всегда что-то делать впервые. Мне нравится шагать в неизвестность, выживать, преодолевать, побеждать. Побеждать прежде всего самого себя, свою немощь, лень, невежество, слабости. Поэтому я сейчас в океане на надувном судне делаю то, что никто не делает. Мне нравится приносить пользу родной стране — более того, я считаю это необходимым условием развития каждого человека. Формирование положительного имиджа России у иностранцев, просвещении российских школьников, информирование жителей России о славных страницах нашей истории, как прошлой, так и настоящей — это то, что уже сегодня имеет конкретные результаты, их видно невооруженным взглядом, есть последователи, ученики, зрители, участники. Это значит, что я не зря живу.

— Вы рассказывали, что баллон прокусывали акулы — звучит очень страшно! Как вы планируете ваши действия для устранения отверстий, чтобы при этом не быть атакованными хищниками? Есть ли способы избежать таких встреч?

— Нападения акул бывали в прошлых океанских походах на надувных судах. Мы научились ремонтировать прямо в океане, научились быть готовыми к нападениям и повреждениям, научились переступать через страх нахождения с хищниками в одном пространстве. Избежать этих встреч невозможно, нужно быть к ним готовыми.

— Были ли у вас встречи с более дружелюбными животными?

— Все животные и птицы в океане дружелюбны. Особенно дельфины. Они подплывают стаями, играют с катамараном, резвятся. Можно протянуть руку за борт, дельфины подпрыгивают и задевают руку. Они играют с человеком. Они понимают, что мы одной крови. Мы и они — это природа. Мы все — одно великое целое. Мне кажется, когда ты встаешь на одну волну с природой и ее обитателями, они чувствуют, что ты их брат, что мы одной крови и не должны обижать друг друга. Мы должны беречь друг друга.

— Случались ли в путешествии иные опасные для жизни моменты? Как удавалось из них выходить?

— Находиться в океанском путешествии такого формата — всегда опасно. Может всплыть кит под судном, может налететь шквал, можно столкнуться с судном. В такие экспедиции должны идти подготовленные и опытные путешественники. Не моложе 30 лет. Надо уметь терпеть невзгоды и лишения, голод и холод, неуют и дискомфорт, общение в замкнутом пространстве. Последнее намного сложнее и опаснее акул, пиратов, волн и ветров.

Надо научиться терпеть, терпеть и терпеть. Это важное качество экстремального путешественника. Сталкивались с пиратами, выходили живыми. Замерзали на юге Америки, сумели выжить. Боролись со штормами — справились. Опасные моменты — это неотъемлемая часть экстремальных экспедиций, они становятся понятными и переживаемыми. Это обязательная составляющая для тех, кто рожден жить именно так. Людям, у которых другое предназначение, так жить не надо. Я по-другому жить не могу.

— Работают ли прогнозы большой непогоды? Бывали ли у вас непредвиденные сложности из-за неправильного прогноза?

— Прогнозы работают на 30%. Это челлендж, к нему надо быть готовым. Принять шторм вместо штиля, ураган вместо слабого ветра, засуху в обещанный дождь, ливень в солнечную погоду. Это как жизнь. Часто непредсказуема.

— Ограничиваете ли вы себя в еде во время путешествия? Очевидно, что много с собой не возьмешь.

— Едим немного, не жируем. Рис, лапша, консервы, чай, кофе.

— Вы говорили, что не рыбачите, — но почему?

— Не рыбачим, потому что я не рыбак, Стас — тоже не любитель. Да и некогда, нет времени на рыбалку. Вахта, спать, готовить, есть. Снова вахта — и так далее.

— Получается ли расслабиться и хорошо поспать во время пересменков, или подсознательно опасность чувствуется всегда?

— Расслабиться и хорошо поспать не удается никогда. Стресс только нарастет. Стресс не уйдет, пока не закончится путешествие. К этому надо быть готовым.

— Занимаетесь ли вы спортом на борту или нагрузок при управлении тримараном хватает? Чем в целом занимаетесь во время досуга?

— К сожалению, на борту спортом заняться негде. Мы это не освоили. Нагрузки высокие, неравномерные, неправильные. Плюс ветер, сырость. Ночью на вахтах сильно продувает — да и днем на юге Америки в полной экипировке. На досуге можно почитать электронную книгу, писать дневник, поиграть на гитаре.

— Думали ли вы, чем будете заниматься после возвращения? Будете жить спокойно, или душа вновь потребует приключений?

— По возвращении мы планируем сделать акцент на просветительскую деятельность. Создадим музей кругосветной экспедиции. Мастер-классы, занимательные лекции, экскурсии, встречи с путешественниками. Аудитория — школьники и студенты России. Также продолжим исследования счастья в Королевстве Бутан, создание «Урока счастья» или «Урока доброты» для учреждений начального образования, начиная с детских садов. Главное — продолжать развиваться самим и приносить пользу людям в первую очередь в родной стране. А также людям и всем живым существам на планете. А наблюдать за нашим путешествием можно на телеканале «Моя Планета» — на майских праздниках канал покажет третью часть фильма, снятого еще до кораблекрушения. Там мы пройдем вдоль берегов Бразилии, где столкнемся с некоторыми трудностями и непогодой.