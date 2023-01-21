Джим Керри в главной роли и Кэмерон вместо Спилберга: чего вы не знали о «Парке Юрского периода»

В 2023 году «Парк Юрского Периода» Стивена Спилберга празднует свое 30-летие — аккурат в то время, когда режиссер вместе со своей автобиографичной драмой «Фабельманы» является главным фаворитом в очередной оскаровской гонке. «Газета.Ru» вспоминает 7 невероятных фактов о «Парке Юрского периода» — обладателе трех премий американской киноакадемии и одной из самых успешных франшиз в истории кино.

Права на экранизацию книги были проданы за $2 млн задолго до того, как она была опубликована

close 100% Стивен Спилберг во время съемок фильма «Парк Юрского периода» (1993) Beitia Archives/Global Look Press

«Парк Юрского периода» основан на одноименном романе писателя Майкла Крайтона, который увидел свет в 1990 году. Интерес к истории об оживших динозаврах был настолько велик, что голливудские продюсеры буквально сражались за возможность заполучить права на книгу еще на этапе рукописи.

Например, в Warner Bros. хотели, чтобы книгу экранизировал Тим Бертон, а в Universal делали ставку на Стивена Спилберга — и не прогадали. За возможность оживить динозавров на большом экране студия заплатила Крайтону $2 млн — еще до того момента, как роман был опубликован.

Фильм мечтал снять Джеймс Кэмерон

close 100% Джеймс Кэмерон United Archives/Global Look Press

Не только Тим Бертон мог оказаться в режиссерском кресле проекта. Поработать над фильмом мечтал и Джеймс Кэмерон. Автор «Терминатора» узнал о книге Крайтона заранее, но, по его собственным словам, упустил возможность приобрести права на ее экранизацию — всего за полчаса до него права выкупили Universal.

Впоследствии Кэмерон признался, что Спилберг оказался идеальным кандидатом на пост режиссера, потому что в его версии фильм получился бы намного мрачнее и напоминал бы «Чужих» — только с динозаврами вместо инопланетных монстров.

Благодаря «Парку Юрского периода» Спилберг сумел снять «Список Шиндлера»

close 100% Стивен Спилберг в своем офисе с двумя статуэтками «Оскар» за фильм «Список Шиндлера», 1994 год Mark Sennet/Getty Images

О замысле Крайтона Спилберг узнал еще во время своей работы над фильмом «Инопланетянин». Но вместо очередного дорогостоящего студийного блокбастера вынашивал идею экранизировать книгу Томаса Кенилли «Список Шиндлера», которую режиссер, будучи иудеем, считал очень личной.

Но студийные боссы не решались браться за исторический проект о холокосте времен Второй мировой. Тогда Спилберг заключил с ними соглашение: он снимет «Парк Юрского периода», который еще на этапе препродакшна казался ожидаемо успешным проектом, а студия даст ему зеленый свет на «Список Шиндлера».

Вышедший на экраны в 1993 году «Парк Юрского периода» обошелся студии в $63 млн, а заработал почти миллиард долларов в мировом прокате. Это позволило Спилбергу экранизировать «Список Шиндлера», который, кстати, тоже сорвал немалый куш. Картина стоимостью $22 млн окупилась 15 раз, обогатив студию на $322 млн.

Благодаря фильму компьютерная графика в кино вышла на новый уровень

close 100% Кадр из фильма «Парк Юрского периода» (1993) Universal

И пусть Джеймс Кэмерон так и не снял «Парк Юрского периода», но свой косвенный вклад в проект он все же совершил. Именно благодаря техническим достижениям Кэмерона во время работы над второй частью «Терминатора» получилось убедительно воссоздать на экране оживших динозавров в фильме Спилберга.

Результаты компьютерной графики так впечатлили индустрию, что команда специалистов, работавшая и над вторым «Терминатором» и над фильмом Спилберга, стала одной из самых успешных в 90-х.

close 100% Джим Керри и Джефф Голдблюм Global Look Press/Universal

На раннем этапе кастинга Спилберг видел исполнителем главной роли палеонтолога Алана Гранта сразу трех кандидатов: Харрисона Форда, с которым дружил еще со времен «Индианы Джонса», Шона Коннери или Рассела Кроу. Но все три актера по тем или иным причинам не смогли сняться в проекте, и роль досталась Сэму Ниллу.

Совершенно другим мог бы получиться доктор Ян Малкольм, если бы вместо Джеффа Голдблюма его сыграл Джим Керри, как изначально планировал Стивен Спилберг.

Кстати, исполнитель роли подкупленного программиста Денниса Нэдри, актер Уэйн Найт, попал в проект благодаря «Основному инстинкту». Спилберг увидел Найта в эротическом триллере Пола Верховена (актер исполнил роль детектива, присутствующего в легендарной сцене допроса героини Шерон Стоун). Найт так понравился Спилбергу, что он позвал его в свой следующий проект.

Джефф Голдблюм и Лора Дерна начали встречаться на съемках

close 100% Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Боб Пек в кадре из фильма «Парк Юрского периода» (1993) Universal/Global Look Press

Если по сценарию герой Голдблюма безуспешно пытался флиртовать с героиней Лоры Дерн, то в реальной жизни между актерами начался роман. Увенчались эти отношения двухлетней помолвкой, которую они обоюдно расторгли в 1995 году.

Но со съемок «Парка Юрского периода» Голблюм вынес не только романтический опыт, но и запомнившуюся зрителям фразу своего героя: «Надо ехать быстрее». Несколькими годами позже Голдблюм повторил ее в другом блокбастере — «День независимости». Только на тот раз его герой пытался оторваться не от динозавров, а от преследующих его инопланетян.

Возможно, фильм оказался пророческим, потому что клонирование динозавров может стать реальностью

close 100% Кадр из фильма «Парк Юрского периода» (1993) Universal

В 2005 году палеонтолог Мэри Швейцер обнаружила эритроциты и мягкие ткани в окаменелых костях тираннозавра. Это означает, что клонирование динозавров со временем может стать реальностью.

Это вероятно должно порадовать Илона Маска, в начале года написавшего в своем твиттере, что считает неплохой идеей, если бы «Парк Юрского периода» существовал на самом деле, — чем, кстати, изрядно напугал своих подписчиков.