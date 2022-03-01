«Лунный рыцарь», «Halo», «Бриджертоны» и еще 10 сериалов марта

«Острые козырьки» («Peaky Blinders») — 6 сезон
С 27 февраля на BBC One
Финальный сезон криминальной саги о гангстерах из Бирмингема с Киллианом Мерфи в главной роли. Действие новых серий придется на 30-е годы прошлого века, которые были омрачены «подъемом фашизма, национализма и расизма». Планируется, что сериал получит продолжение (и завершение) в виде полнометражного фильма.
«Выбывшая» («The Dropout») — мини-сериал
С 3 марта на Hulu
История взлета и падения предпринимательницы-аферистки, основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, которая выдумала сверхкомпактный анализатор крови и собрала под него инвестиции, однако так и не представила реальный продукт. В главной роли — Аманда Сейфрид.
«Части нее» («Pieces of Her») — 1 сезон
С 4 марта на Netflix
Драматический триллер о женщине по имени Энди (Белла Хиткот из «Гордости и предубеждения и зомби»), которая пытается связать воедино прошлое своей матери Лоры (Тони Коллетт) — после того, как та без труда останавливает кровавую бойню в небольшой забегаловке.
«Наш флаг означает смерть» («Our Flag Means Death») — 1 сезон
С 4 марта на HBO Max и в «Амедиатеке»
Пиратская комедия по мотивам биографии аристократа Стида Боннета, который очаровался жизнью морских разбойников, бросил все и отправился грабить торговые суда. Среди продюсеров шоу — Тайка Вайтити, также исполнивший роль Черной бороды и снявший пилотный эпизод.
«Последние дни Птолемея Грея» («The Last Days of Ptolemy Grey») — мини-сериал
С 11 марта на Apple TV+
К одинокому 93-летнему дедушке (Сэмюэл Л. Джексон), страдающему деменцией, возвращаются воспоминания, и он использует эту возможность, чтобы расследовать семейную трагедию. Вместе с Джексоном в сериале снялась звезда «Иуды и черного мессии» Доминик Фишбэк.
«ДМЗ» («DMZ») — мини-сериал
С 17 марта на HBO Max / с 18 марта в «Амедиатеке»
Фантастическая драма Авы Дюверней. Действие разворачивается в будущем — во время войны США и Свободных армий. В нью-йоркской демилитаризованной зоне докторша Альма (Розарио Доусон) пытается отыскать сына.
«Не сработало» («WeCrashed») — мини-сериал
С 18 марта на Apple TV+
Бизнес-драма с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй, посвященная стремительному взлету и такому же краху сети коворкингов WeWork, которая в определенный момент оценивалась в $47 млрд.
«Halo» — 1 сезон
С 24 марта на Paramount+ / с 25 марта в «Амедиатеке»
Адаптация знаменитой серии фантастических шутеров от первого лица. События шоу не вписаны во внутриигровую вселенную, они будут развиваться в собственном таймлайне. По сюжету в ходе масштабного конфликта человечества с инопланетянами люди создают особое оружие (проект SPARTAN-II), которое становится их последней надеждой на выживание. Роль Мастера Чифа, протагониста франшизы, исполнил Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги». Авторы шоу объявили, что впервые покажут на экране лицо героя.
«Пачинко» («Pachinko») — 1 сезон
С 25 марта на Apple TV+
Мультиязыковая (корейский, японский и английский) драма о четырех поколениях корейской семьи, эмигрировавшей в Америку.
«Бриджертоны» («Bridgerton») — 2 сезон
С 25 марта на Netflix
Продолжение нашумевшей костюмной драмы об альтернативном Лондоне эпохи Регентства.
«Атланта» («Atlanta») — 3 сезон
С 26 марта на FX
Долгожданный третий выпуск драмеди Дональда Гловера о двоюродных братьях, которые пробиваются на вершину рэп-олимпа.
«Девушка из Плейнвилля» («The Girl from Plainville») — мини-сериал
С 29 марта на Hulu
Драматический сериал о событиях, которые в 2014 году привели к смерти 18-летнего юноши Конрада Роя — третьего, чья 17-летняя девушка Мишель Картер в текстовых сообщениях подталкивала его к самоубийству. В главных ролях снялись Эль Фаннинг и Колтон Райан («Родина»).
«Лунный рыцарь» («Moon Knight») — мини-сериал
С 30 марта на Disney+
Еще одно пополнение линейки сериалов из кинематографической вселенной Marvel. «Лунный рыцарь» расскажет о бывшем морпехе Марке Спекторе (Оскар Айзек), который живет с диссоциативным расстройством личности. Его тело становится живым проводником для Хонсу — египетского бога Луны. Роль злодея досталась Итану Хоуку — он воплотит на экране образ лидера культа, который считает Лунного рыцаря главным препятствием на пути к «исцелению мира».