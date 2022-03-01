«Лунный рыцарь», «Halo», «Бриджертоны» и еще 10 сериалов марта

8

С 24 марта на Paramount+ / с 25 марта в «Амедиатеке»

Адаптация знаменитой серии фантастических шутеров от первого лица. События шоу не вписаны во внутриигровую вселенную, они будут развиваться в собственном таймлайне. По сюжету в ходе масштабного конфликта человечества с инопланетянами люди создают особое оружие (проект SPARTAN-II), которое становится их последней надеждой на выживание. Роль Мастера Чифа, протагониста франшизы, исполнил Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги». Авторы шоу объявили, что впервые покажут на экране лицо героя.