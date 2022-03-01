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Культура

«Лунный рыцарь», «Halo», «Бриджертоны» и еще 10 сериалов марта

Какие сериалы смотреть в марте 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадры из сериалов «Лунный рыцарь», «Бриджертоны» и «Halo» (2022)

Кадры из сериалов «Лунный рыцарь», «Бриджертоны» и «Halo» (2022)

Marvel/ShondaLand/Microsoft Studios
Новая супергероика от Marvel, экранизация игры «Halo», пиратская комедия с Тайкой Вайтити, а также возвращение «Острых козырьков», «Бриджертонов», «Атланты» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в марте, и рассказывает о самых интересных.
1

«Острые козырьки» («Peaky Blinders») — 6 сезон

С 27 февраля на BBC One

Финальный сезон криминальной саги о гангстерах из Бирмингема с Киллианом Мерфи в главной роли. Действие новых серий придется на 30-е годы прошлого века, которые были омрачены «подъемом фашизма, национализма и расизма». Планируется, что сериал получит продолжение (и завершение) в виде полнометражного фильма.

2

«Выбывшая» («The Dropout») — мини-сериал

С 3 марта на Hulu

История взлета и падения предпринимательницы-аферистки, основательницы компании Theranos Элизабет Холмс, которая выдумала сверхкомпактный анализатор крови и собрала под него инвестиции, однако так и не представила реальный продукт. В главной роли — Аманда Сейфрид.

3

«Части нее» («Pieces of Her») — 1 сезон

С 4 марта на Netflix

Драматический триллер о женщине по имени Энди (Белла Хиткот из «Гордости и предубеждения и зомби»), которая пытается связать воедино прошлое своей матери Лоры (Тони Коллетт) — после того, как та без труда останавливает кровавую бойню в небольшой забегаловке.

4

«Наш флаг означает смерть» («Our Flag Means Death») — 1 сезон

С 4 марта на HBO Max и в «Амедиатеке»

Пиратская комедия по мотивам биографии аристократа Стида Боннета, который очаровался жизнью морских разбойников, бросил все и отправился грабить торговые суда. Среди продюсеров шоу — Тайка Вайтити, также исполнивший роль Черной бороды и снявший пилотный эпизод.

5

«Последние дни Птолемея Грея» («The Last Days of Ptolemy Grey») — мини-сериал

С 11 марта на Apple TV+

К одинокому 93-летнему дедушке (Сэмюэл Л. Джексон), страдающему деменцией, возвращаются воспоминания, и он использует эту возможность, чтобы расследовать семейную трагедию. Вместе с Джексоном в сериале снялась звезда «Иуды и черного мессии» Доминик Фишбэк.

6

«ДМЗ» («DMZ») — мини-сериал

С 17 марта на HBO Max / с 18 марта в «Амедиатеке»

Фантастическая драма Авы Дюверней. Действие разворачивается в будущем — во время войны США и Свободных армий. В нью-йоркской демилитаризованной зоне докторша Альма (Розарио Доусон) пытается отыскать сына.

7

«Не сработало» («WeCrashed») — мини-сериал

С 18 марта на Apple TV+

Бизнес-драма с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй, посвященная стремительному взлету и такому же краху сети коворкингов WeWork, которая в определенный момент оценивалась в $47 млрд.

8

«Halo» — 1 сезон

С 24 марта на Paramount+ / с 25 марта в «Амедиатеке»

Адаптация знаменитой серии фантастических шутеров от первого лица. События шоу не вписаны во внутриигровую вселенную, они будут развиваться в собственном таймлайне. По сюжету в ходе масштабного конфликта человечества с инопланетянами люди создают особое оружие (проект SPARTAN-II), которое становится их последней надеждой на выживание. Роль Мастера Чифа, протагониста франшизы, исполнил Пабло Шрайбер из сериала «Американские боги». Авторы шоу объявили, что впервые покажут на экране лицо героя.

9

«Пачинко» («Pachinko») — 1 сезон

С 25 марта на Apple TV+

Мультиязыковая (корейский, японский и английский) драма о четырех поколениях корейской семьи, эмигрировавшей в Америку.

10

«Бриджертоны» («Bridgerton») — 2 сезон

С 25 марта на Netflix

Продолжение нашумевшей костюмной драмы об альтернативном Лондоне эпохи Регентства.

11

«Атланта» («Atlanta») — 3 сезон

С 26 марта на FX

Долгожданный третий выпуск драмеди Дональда Гловера о двоюродных братьях, которые пробиваются на вершину рэп-олимпа.

12

«Девушка из Плейнвилля» («The Girl from Plainville») — мини-сериал

С 29 марта на Hulu

Драматический сериал о событиях, которые в 2014 году привели к смерти 18-летнего юноши Конрада Роя — третьего, чья 17-летняя девушка Мишель Картер в текстовых сообщениях подталкивала его к самоубийству. В главных ролях снялись Эль Фаннинг и Колтон Райан («Родина»).

13

«Лунный рыцарь» («Moon Knight») — мини-сериал

С 30 марта на Disney+

Еще одно пополнение линейки сериалов из кинематографической вселенной Marvel. «Лунный рыцарь» расскажет о бывшем морпехе Марке Спекторе (Оскар Айзек), который живет с диссоциативным расстройством личности. Его тело становится живым проводником для Хонсу — египетского бога Луны. Роль злодея досталась Итану Хоуку — он воплотит на экране образ лидера культа, который считает Лунного рыцаря главным препятствием на пути к «исцелению мира».

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