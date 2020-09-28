«Время революции»: звезды обратились к властям Армении и Азербайджана

Утром 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия вооруженных сил Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». Пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил в Facebook, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. В результате есть погибшие среди гражданских и военных представителей обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, а в ряде городов введено военное положение.

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Некоторые артисты армянского и азербайджанского происхождения выступили в соцсетях по поводу конфликта между странами. Вокалист группы System of a Down Серж Танкян выразил уверенность в том, что что атаку на Нагорный Карабах правительство Азербайджана планировало заранее.

«Это умышленное военное преступление — нападение на мирных жителей на улицах столицы Арцаха, — заявил музыкант армянского происхождения. — Между тем в Азербайджане отключен весь интернет, кроме Twitter, чтобы они могли использовать его для экспорта дезинформации. Грязные нефтяные олигархи боятся своего народа, поэтому начинают войну. С другой стороны, Армения — прогрессивная демократия благодаря мирной Бархатной революции 2018 года. Пришло время для революции в Баку. И только тогда между этими двумя странами будет достигнут мир».

Также музыкант опубликовал видео с акустической версией «Арцахской песни», которую он написал и выпустил в 2016 году после «агрессии со стороны Азербайджана». Похожий конфликт между странами на территории непризнанной республики начался 2 апреля 2016 года и продлился три с половиной дня.

«Вот неизданная демо-версия песни, — написал Танкян под видео. — Наша культура сохраняла нацию на протяжении тысячелетий, и мы увидим и эту последнюю борьбу».

Актриса и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призвала своих подписчиков использовать созданную Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) платформу для обращения к конгрессменам. Она написала на своей странице в Facebook, что в сложившейся ситуации нужно требовать от американских властей обращения к Баку с требованием прекратить боевые действия. Кроме того, звезда уверена, что США должны прекратить оказывать Азербайджану военную помощь, используемую для нападений на Армению.

«Армения стала жертвой неспровоцированных нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой кампании дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, кроме военной пропаганды.

Нам нужны международные наблюдатели для расследования и призыва к международным политическим и дипломатическим мерам для предотвращения ненужной эскалации и трагедии», — заявила Кардашьян.

Она подчеркнула, что власти США должны потребовать от Турции прекращения поставок оружия и военных в Баку. Также об этом попросила голливудская актриса армянского происхождения Анжела Сарафян. Мировая знаменитость, снявшаяся в фильме про геноцид армян «Обещание», призвала своих подписчиков в Instagram пройти по ссылке на сайт Армянского национального комитета и подписать петицию с требованием к сенаторам и представителям США «публично осудить агрессию Азербайджана».

По словам американского актера с армянскими корнями Кена Давитяна, с двадцати одного года он является членом Армянской Революционной Федерации (одна из старейших политических партий страны). Артист, наиболее известный ролью Азамата Багатова в фильме «Борат», призвал членов диаспоры «показать свою поддержку и связаться с избранными должностными лицами».

Артист и бизнесмен Эмин Агаларов, родившийся в Баку, поддержал Азербайджан и опубликовал в Instagram видео с речью президента страны Ильхама Алиева.

«Мы на справедливом пути, наше дело правое, и мы одержим победу! Карабах Наш, Карабах — Азербайджан!!!» — заявил Эмин.

В сториз он опубликовал карту Азербайджана и подчеркнул, что страна «ведет войну на своей территории и за свою территориальную целостность». В комментариях к посту музыканта режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян заявил, что ему «стыдно такое читать». Постановщик попросил Агаларова вспомнить, кто является агрессором в данной ситуации.

Схожую с Эмином позицию высказал знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», бывший спортивный журналист и пиар-директор журнала «Баку» Ровшан Аскеров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Историю с географией учить стало очень сложно. Почему мобилизацию и военное положение объявляет Армения, если боевые действия идут на территории Азербайджана и границам Армении ничто не угрожает? Армения же даже независимость НКР не признает», — подчеркнул Аскеров.

Также он прокомментировал заявление журналиста Виктора Шендеровича о том, что «Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению». По словам знатока, после этого высказывания знаменитый публицист, ведущий и писатель «умер за деньги».

«Те, кто будут отсылать меня к его странице в «Википедии» и указывать, что он вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ — идите в пень. Я-то вижу, что он умер. И умер именно за деньги», — написал Аскеров.

Также Шендерович заявил в Facebook, что ответственность за остановку вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике должна взять на себя Россия.