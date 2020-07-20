Коби Брайант награжден посмертно: как прошла церемония «Эмми»

Национальная Академия телевизионных искусств и наук объявила победителей в номинации «Цифровые драмы» на ежегодной дневной церемонии вручения премии «Эмми». Награждение проходило в виртуальном режиме на специально созданной платформе. Сервис Amazon Prime Video получил пять призов за такие шоу, как «Студио-Сити», «После бесконечности» и «Залив».

Церемония вручения премии «Дневной Эмми» впервые не только проходила в цифровом пространстве, но и демонстрировалась в эфире за последние пять лет.

В последние годы зрители видели только более известную прайм-таймовую версию Эмми. В этом же году было решено показать менее популярную церемонию в виртуальном режиме. Стрим со студии проводил звезда американского телесериала «Натурал глазами гея» Джей Родригес, а объявление победителей изредка прерывалось серией интервью с некоторыми номинантами.

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В число номинантов впервые в истории церемонии вошли два актера-трассексуала — Скотт Скофилд за роль Макса в сериале «Студио-Сити» на Amazon Prime и Роуин Амоне за главную роль в шоу «Король Эстер» на Youtube, а также Уильям Белли за роль в «Истсайдерах».

Также премией посмертно наградили легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего в январе этого года в авиакатастрофе со своей дочерью.

Легенда баскетбола и писатель был удостоен награды за благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение. Награду от лица семьи баскетболиста получил друг Коби Брайанта, композитор и пятикратный лауреат премии «Оскар» Джон Уильямс, который написал саундтреки к таким культовым картинам, как «Один дома», «Звездные войны», «Индиана Джонс» и другим.

Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолета, на котором он летел вместе с 13-летней дочерью Джианной на баскетбольный матч. Смерть легенды потрясла американское общество, люди выражали свои соболезнования семье и скорбь стрит-артом в различных городах США в память о баскетболисте и Джанне.

Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл пять чемпионских титулов Национальном баскетбольной ассоциации, а также два олимпийских золота. По окончании спортивной карьеры Коби стал лауреатом премии «Оскар» за короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», в основу которого легло прощальное письмо легенды дорогому делу его жизни. «Не думал, что это возможно. Как игрок в баскетбол я должен был заткнуться и стучать мячом. Но я рад, что у нас получилось сделать чуть больше», — сказал он на церемонии вручения.

Коби Брайант также стал автором таких бестселлеров, как «Mamba Mentality: How I Play» («Ментальность Мамбы: Как я играл») 2018 года, в которой баскетболист рассказывает о своем подходе к игре и том, как ему удалось добиться успеха в карьере, а также детской книги о баскетболе «The Wizenard Series: Season One» («Волшебник: Сезон первый») в соавторстве с писателем Уэсли Кингом. Успеха последней книги спортсмен, погибший в возрасте 41 года, к сожалению, не увидел. Ванесса Брайант — супруга баскетболиста — сказала, что он «был бы горд увидеть, что его дело продолжается».

Кроме того, по информации ESPN Films в ближайшие годы выйдет документальный фильм о последнем сезоне баскетболиста в «Лейкерс».

По сообщениям официальных представителей, команда операторов работала с Коби Брайантом практически весь последний сезон и имела неограниченный доступ к тренировкам, играм и даже самолету клуба. Сообщается, что в создании фильма принимал участие сам баскетболист, а ведением хроники занималась личная операторская команда Брайанта.