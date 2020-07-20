«Мог быть знакомый»: старейшего педагога ВГИКа жестоко убили дома

В квартире на Кутузовском проспекте в центре Москвы было найдено тело жестоко убитой доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры Всероссийского института кинематографии Иды Шур, Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК Российской Федерации (убийство).

«По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в тексте сообщения на сайте СК.

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru» о возможности взять на контроль расследование убийства старейшей преподавательницы ВГИКа, зампредседателя парламентского комитета по культуре Елена Драпеко обратила внимание на отсутствие оснований для подобных действий на данном этапе.

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«Если следствие возбудило уголовное дело, то будем просто ждать. Если будут затягивать с расследованием, тогда есть смысл вмешиваться парламентскому контролю. А пока еще нечего контролировать, все в рамках закона», — сказала она.

Она также отметила, что в настоящий момент, чтобы защитить пожилых людей от подобных нападений, общество может лишь предупреждать их, что не надо открывать дверь незнакомым людям.

«Но здесь мог быть и знакомый человек. Никто же не знает еще ничего. Жалко, что хорошего человека убили. Всем надо быть осторожнее. Время тяжелое. Безработица, коронавирус. Усиление, наверное, криминогенной обстановки, хотя нам власти докладывали, что у них как раз наоборот — в связи с коронавирусом упал процент преступлений на криминогенной почве», — подчеркнула она.

Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, в полицию обратилась бывшая коллега убитой, которую взволновало, что Шур более суток не отвечает на звонки и не выходит на связь.

«Оперативники нашли труп 90-летней Иды Шур со множественными колото-резанными ранами, что свидетельствует о криминальном характере смерти. На теле женщины обнаружили ранения шеи, груди, живота и правого бедра. Предварительно установлено, что смерть наступила около суток назад», — заявил он.

По словам источника «Московского комсомольца», из квартиры убитой ничего не пропало, а замок входной двери не был поврежден. В одной из предварительных версий произошедшего говорится, что женщина могла сама открыть дверь.

Сообщается, что после смерти своего мужа более 10 лет назад Шур жила одна. Около 40 дней назад умер ее младший брат, у которого остался сын. Несколько дней в течение недели преподавательницу навещала социальная работница из благотворительной организации помощи жертвам фашизма. Она отметила, что Шур проявляла активность и общительность, невзирая на свой возраст.

«Я неоднократно говорила, что открывать дверь посторонним людям не безопасно. Ирина Борисовна как бы соглашалась со мной. Прихожу в следующий раз и вижу: она то окна пластиковые поменяет, то какие-то резинки на ручках», — рассказала соцработница.

Она также отметила, что Шур часто поступали звонки на домашний телефон от различных компаний, которые предлагали свои услуги по ремонту квартиры, а некоторые из них даже являлись прямо к ней домой.

«Когда это происходило при мне, то я прогоняла торговцев и грозилась вызвать полицию, если ее не оставят в покое. А вот в мое отсутствие Ирина Борисовна конечно могла открыть дверь. Она была доверчива и где-то даже бесстрашна», — добавила она.

Ирина Борисовна Шур начала преподавать во ВГИКе в 1958 году. Ей принадлежат несколько теоретических работ и учебных программ по теории и истории музыкального искусства. В 2009 году она была награждена званием «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».