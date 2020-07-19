Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия»

На 46-м году жизни скончалась актриса Марина Макарова. Об этом изданию 78.ru рассказал художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков.

«Талантливый, нежный, отзывчивый человек. Марина служила в нашем театре очень долго, в последние два года она уехала работать в Кострому, это было ее осознанное решение. Это такая несправедливость, когда такие молодых, талантливых и красивых людей «сжигает» онкология. Вечная ей память», — отметил Минков.

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Официальная причина смерти актрисы не раскрывается. Однако, по данным ГТРК Кострома, у Макаровой была диагностирована четвертая стадия рака желудка. В середине июня в группе Костромского камерного драматического театра, где она работала, был организован сбор средств на лечение. На тот момент сообщалось, что артистка перенесла курс химиотерапии, но провести повторный ей не смогли.

«Второй курс сейчас провести невозможно, произошла большая потеря веса. Решается вопрос о проведении реабилитации и последующем курсе лечения в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина. Лечение дорогостоящее. Мы безусловно помогаем чем можем и собираем личные средства, но без Вашей помощи справиться будет безумно сложно», — говорилось в сообществе.

За сутки Макаровой собрали более 100 тыс. рублей. Актриса поблагодарила сборщиков средств и назвала сумму «фантастикой». В мае она записала серию роликов ко Дню Победы, для которых она подготовила стихи.

«Вы не оставили нас в беде, на лечение Марины Макаровой была собрана большая сумма. Но деньги в этой жизни решают далеко не все. Все мы вместе старались помочь и спасти человеческую жизнь, а это самое главное. Это самое ценное. Одному Богу известно, когда слишком рано, а когда уже слишком поздно. Мы не хотели верить, что поздно. И сейчас не хотим верить. Светлая память светлому человеку!» — выразили соболезнования коллеги актрисы на странице театра 19 июля.

Церемония прощания с артисткой пройдет в среду, 22 июля, в Храме Святого Праведного Иоанна Кронштадского.

Макарова родилась в Костроме. Она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после чего работа в питерском театре «Приют комедианта», где играла в спектаклях «Тетушка Чарли из Бразилии» и «Эти свободные бабочки». Наиболее известным телевизионным проектом актрисы стал сериал «Убойная сила» Сергея Снежкина, где она исполнила роль Веры в первых сериях. Всего на счету Макаровой 13 сериалов, в том числе «Литейный», «Секретная служба Его Величества», «Тайны следствия», «Опера. Хроники убойного отдела», «А.Д.» и «Колыбель над бездной».

Несколько лет назад актриса вернулась обратно в Кострому и устроилась в труппу Камерного театра.