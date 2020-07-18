От аборигена до «Пантеры»: как темнокожие менялись в комиксах

Карикатурный абориген из сновидений и принц Семи наций

Темнокожие персонажи начали появляться на страницах комиксов более 100 лет назад, еще до основания так называемой «большой двойки» в лице Marvel и DC, однако долгое время изображались подчеркнуто карикатурно, с нескрываемым расистским контекстом и были буквально кладезем стереотипов. Одним из первых темнокожих героев стал Импи, второстепенный персонаж комикса «Маленький Немо в Стране снов», который был придуман пионером мультипликации Уинзором Маккеем в начале 20 века. В центре сюжета культового произведения американского карикатуриста были приключения юного Немо, попадавшего в удивительные сновиденческие авантюры. Что касается Импи, то он был изображен Маккеем как классический в представлении людей того времени африканский абориген, внешне смахивающий то ли на людоеда (в комиксе Немо как раз высадился на остров, населенный каннибалами), то ли на обезьянку из «38 попугаев». Обнаженный по пояс герой с огромными губами и красным круглым носом носил золотые браслеты, серьги и ожерелье, а свое естество прикрывал черной травяной юбкой, которая благодаря рисовке была словно сделана из его же волос.

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Первым по-настоящему известным темнокожим комикс-персонажем стал Лотар из серии «Волшебник Мандрейк», дебютировавшей в 1934 году. Согласно задумке авторов, Лотар был помощником-африканцем главного героя, его другом и компаньоном в борьбе со злодеями. Познакомился с ним Мандрейк во время своих путешествий по Черному континенту — и Лотар, «принц Семи наций», могущественного объединения племен из джунглей, отказался быть королем ради путешествий по миру. Принц-компаньон в серии назывался одним из сильнейших людей в мире (и, правда, — кто еще может одной рукой поднять слона), которого не брало ни одно оружие и который обладал сверхвыносливостью. Поначалу Лотар плохо говорил по-английски и носил леопардовую шкуру с феской, однако впоследствии его внешний вид изменили, попутно «обучив» персонажа неродному для него языку.

Несмотря на популярность «Волшебника Мандрейка» и конкретно Лотара, образ которого хоть и не обошелся без стереотипного представления, но хотя бы (по тем временам) не позволял себе совсем уж очевидные расовые издевательства, темнокожие в комиксах еще некоторое время изображались в подчеркнуто шаржированном стиле. Причем грешили этим и самые настоящие легенды индустрии — например, Уилл Айснер, которого считают одним из «отцов» современного комикса. В его «Духе» 1940 года был темнокожий герой Эбони Уайт, образ которого был едва ли не более расистским, чем изображение Импи (при том, что между публикациями произведений прошло примерно 35 лет). Расовое высмеивание проявлялось уже в имени («ebony» — в данном случае вариант грубого обращения к темнокожему человеку, тогда как «white», соответственно, переводится с английского как «белый»), что уж говорить про его внешний вид и повадки: Уайт был низкого роста, имел неадекватно большие глаза и карикатурно толстые розовые губы, а также говорил на особой «черном» диалекте. Как и Лотар, Эбони в комиксе исполнял важную, но все-таки второстепенную роль — помощника статного белого человека.

close Импи, Лотар и Эбони Уайт Импи, Лотар и Эбони Уайт Wikimedia Commons/King Comics/Quality Comics

All-Negro Comics и «Черная Пантера»

В 1947 году, когда Эбони Уайт еще продолжал появляться на страницах «Духа» (спустя несколько лет персонажа убрали из серии), издание All-Negro Comics опубликовало одноименную комикс-антологию, созданную исключительно афроамериканцами. Издание представляло собой 48-страничный сборник разных историй, в центре которого были темнокожие, — и в отличие от других комиксов того времени, здесь они не изображались намеренно карикатурно. Так, одним из персонажей антологии был Человек-лев, получивший высшее образование афроамериканец, который сотрудничал с ООН. Он ретранслировал темнокожим читателям (белые данный комикс за редким исключением не покупали), что им ни в коем случае нельзя стыдиться своего цвета кожи. При этом костюм Человека-льва все равно был очень похож на одеяние воина из африканского племени. Известно, что авторы антологии впоследствии хотели выпустить продолжение, однако идея обернулась крахом: согласно слухам, с ними — под давлением белых издателей — не захотела сотрудничать ни одна типография.

В начале второй половины 20 века чуть более адекватные образы темнокожих персонажей (в том числе и главных) стали появляться в «белых» комиксах все чаще и чаще. Здесь, в частности, можно вспомнить про Лобо (не наемника-инопланетянина за авторством DC, а обычного темнокожего ковбоя), а также военного Гейба Джонса от Marvel. Однако первой действительно большой темнокожей суперзвездой, полномасштабно дожившей до наших дней, стал другой персонаж детища Стэна Ли («отец» Marvel тогда как раз активно приветствовал добавление темнокожих героев в комиксы) — Черная Пантера, Т'Чалла, король вымышленной африканской страны Ваканда, дебютировавший в «Фантастической четверке» в 1966 году. Примечательно, что Пантера имел все шансы войти в историю как Леопард: осознавая популярность леворадикальной организации «Черный пантеры», в Marvel немного сторонились отождествления персонажа с ее деятельностью. В итоге Т'Чалла ненадолго действительно стал Черным Леопардом, однако впоследствии все-таки вернул себе изначальное прозвище.

Успешный старт Черной Пантеры во вселенной Marvel еще шире открыл дверь многим другим темнокожим персонажам в миры Стэна Ли и его конкурентов из DC — в течение всего десяти лет после «рождения» Т'Чаллы фанаты узнали, кто такие Шторм из «Людей-Икс», Сокол (сериал о котором скорой выйдет на стриминговом сервисе Disney), Билл «Голиаф» Фостер, Люк Кейдж, Блэйд и Зеленый Фонарь Джон Стюарт. С течением времени (и вымиранием так называемого блэксплотейшна — жанра в поп-культуре, ориентированного на афроамериканскую городскую аудиторию) в комиксах преимущественно отошли от изображений темнокожих персонажей с использованием стереотипов о жизни в гетто, наделив их респектабельными профессиями.

Все та же «Черная Пантера», к слову, произвела фурор и в эпоху кинокомиксов — в 2019 году сольник супергероя был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм», что для экранизаций подобного рода является событием из ряда вон. Правда, из-за успеха супергеройского боевика, снятого Marvel Studios, зрители несправедливо подзабыли другое отличное киновоплощение, основанное на комиксах, в центре которого был темнокожий персонаж. Речь, естественно, про серию фильмов о Блэйде, главную роль в которой исполнил Уэсли Снайпс.

close Черная Пантера, Шторм и «All-Negro Comics» Черная Пантера, Шторм и «All-Negro Comics» Marvel/All-Negro Comics

Замены и компромиссы

Несмотря на позитивные изменения в плане разнообразия главных действующих лиц, в новую эру, когда персонажи со сверхспособностями вышли далеко за рамки комиксов, завоевав мир кинематографа и компьютерных игр, образ супергероя все равно оставался плюс-минус таким же, каким он был много лет назад — это, как правило, белый мужчина. Иногда этот вопрос решался достаточно топорно: как, например, в случае с Ником Фьюри, которого в «Мстителях» (и некоторых комиксах) просто сделали темнокожим, хотя в оригинале он не был афроамериканцем.

Однако в основном авторы стараются дополнять вселенные наиболее популярных персонажей, знакомых даже тем, кто о Marvel или DC никогда толком не слышал, новыми героями, которые в свежих версиях просто проходят на смену «старичкам» (или соседствуют с ними), тем самым и не особо вызывая гнев консервативных фанатов, и продвигая правильные идеи. Как пример — Рири Уильямс, пришедшая на место Тони «Железного Человека» Старка.

Однако, кажется, самый удачный опыт интеграции темнокожего персонажа в историю о всеми любимом супергерое случился с Человеком-пауком: в 2011 году году приемником Питера Паркера сделали Майлза Моралеса (он наполовину афроамериканец, наполовину латиноамериканец), ныне известного, в частности, по маст-плей игре «Spider-Man» (кроме того, именно Моралес станет главным героем ее продолжения, флагмана грядущей PS5). Широкой аудитории персонаж также знаком по, пожалуй, одной из лучших анимационных экранизаций комиксов — «Человеку-пауку: Через Вселенные», который недавно абсолютно заслуженно получил «Оскар». Именно здесь, в мультфильме с феноменальной рисовкой и нетипичным сюжетом, зрителям в очередной раз напомнили, что супергерой может выглядеть как угодно — хоть подавленным кризисом среднего возраста белым мужчиной, хоть подростком-афроамериканцем, которому увлечение граффити не мешает учиться в топовой школе, хоть вообще Свином-пауком из вселенной Looney Tunes. Главное — чтобы, имея великую силу, он не забывал о великой ответственности.