Little Big дала ответ: танцор поедет на «Евровидение»

Одна из главных «изюминок» клипа «Uno» группы Little Big — танцор Дмитрий Красилов отправится на «Евровидение-2020». Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте коллектива.

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«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!», — гласит публикация.

За несколько часов пост собрал 106 тыс. лайков и около 3 тыс. комментариев. Новость привела в восторг пользователей соцсети. «Наши молитвы услышаны»; «Ну хоть что-то хорошее происходит в этом мире»; «Победа уже у вас в кармане»; «Ура! Пухляш — любовь», — писали поклонники.

Правда, среди комментаторов нашлись и те, кто хорошо знаком с правилами конкурса, согласно которым на сцене не может выступать больше шести артистов.

«А кто тогда не поедет?»; «Что-то мне подсказывает, что поехать он с ними поедет, но плясать будет около сцены» — рассуждали они.

Также некоторые выразили в комментариях мнение о том, что конкурс вообще находится под угрозой отмены или изменения формата из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что клип на песню «Uno» стал самым популярным среди конкурсных работ участников грядущего «Евровидения». Видео было опубликовано 13 марта на YouTube-канале «Eurovision Song Contest», на настоящий момент количество просмотров достигло почти 30 млн.

Пользователи YouTube оставили почти 150 тыс. комментариев под роликом, большинство из них — позитивные и предрекающие коллективу уверенную победу в главном песенном состязании Европы.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин также убежден, что участники Little Big имеют все шансы на победу в «Евровидении-2020». На его вкус, конкурсная работа музыкантов сделана очень хорошо стилистически.

«Все сделано настолько гармонично, настолько идеально правильно, что у меня не возникает никаких вопросов. Это та самая гармония, которой многим не хватает, гармония между музыкой и визуальным рядом», — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Пригожин также признался, что ему впервые не стыдно за коллектив, который будет представлять нашу страну. Вместе с тем продюсер отметил, что группа выглядит и звучит так, будто была создана за рубежом.

«На мой взгляд, самые высокие шансы на победу. <...> Если это будет все в таком стиле, как в клипе, а я думаю, что именно так оно и будет, — я доверяю их вкусу, доверяю тому, что они сделали. Это так называемая концепция. Не буду говорить, что это шедевр, нет. Но если брать во внимание все лекала западной индустрии, то они сделали именно так: сочетание вкуса, сочетание стиля, они как фирменные, они не выглядят так, будто сделаны здесь», — пояснил супруг певицы Валерии.

Пригожин также предположил, что популярность Little Big на Западе не даст им фору перед другими конкурсантами, поскольку на самом состязании артистов будут оценивать исключительно по текущему материалу.

«То, что они популярны где-то, не имеет никакого значения. Будут смотреть на «от и до», в данном контексте и в данное время, в моменте. А в моменте они очень крутые, сумасшедшие, классные, они супер», — отметил он.