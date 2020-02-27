«Нельзя сказать, что был невиновен»: Петров об Эдуарде Стрельцове

— В «Стрельцове», судя по трейлеру, именно футбольные сцены сняты достаточно реалистично. Помог ли в их создании ваш бэкграунд (в детстве Петров занимался футболом — «Газета.Ru»)?

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— Да, конечно, потому что можно было импровизировать. В какой-то момент я мог сказать: «Морад [Абдель Фаттах, оператор], бери камеру, давай сейчас не эту комбинацию разыграем, которую планировали, а он мне сейчас отдаст пас, я подброшу через себя и как-то потом отбегаю». Раз — и мы снимаем. То есть было больше поля для импровизации, можно было снимать какие-то вещи самостоятельно, но, естественно, однокадровые: когда видно, что конкретно человек забивает гол, мяч настоящий летит в ворота.

— Получается, вы не пытались копировать то, как играл сам Эдуард?

— Мы оставили очень важные флажки по его взаимоотношению с людьми, с кем он играл, определенные схемы. Конечно, «пятка Стрельцова» присутствует — когда пас пяткой разрезает защиту, он отдавал эту передачу. Просто вопрос в том, что, по-моему, существует только одна видеозапись, оставшаяся с того времени, документальная, как играл Стрельцов. Одна! Мы не знаем, как он играл. Мы знаем только по свидетельствам очевидцев. И поэтому Илья Учитель (режиссер фильма — «Газета.Ru») сделал классную, как мне кажется, штуку: мы не пытались играть в тот футбол, в тот темп, который был тогда. Тогда в футбол играли одним темпом, сейчас — другим, и смотреть на это в кино... Как будто мы создаем псевдореальность: как будто бы эти люди играют будто в футбол будто в Советском Союзе. Это скучно будет смотреть сейчас в современном кино.

Поэтому режиссер, он тоже является большим фанатом футбола, придумал такую вещь, называющуюся «лучшие мировые голы», которые мы отдали Эдуарду Анатольевичу. Гол, предположим, Зинедина Зидана в финале Лиги Чемпионов. Или гол Кака «Манчестер Юнайтед». Это какие-то большие голы, которые в фильм с точки зрения техники были введены. И это, мне кажется, правильно.

— При этом вы снимались в экипировке той эпохи. Тяжело было?

— Тяжело. Потому что современные бутсы подстраиваются под ногу. И вся эта форма — она неудобная. Это безобразие. Приходилось свыкаться с этим. При том, что мы не играли в бутсах того времени: их уже просто нет. А если и есть, они в ужасном состоянии. Так что сделали специальные бутсы под то время. И я не могу сказать, что они очень удобные — потому что они делались по каким-то другим технологиям, не по современным. Поэтому когда у меня уже просто ноги все были в кровь разбиты из-за мозолей, я надевал свои бутсы, в которых всегда привык играть. Они перекрашивались, потом их как-то на графике будут подделывать, чтобы не бросалось в кадр, что это современные бутсы. Но, наверное, так называемые «фильмозадроты», они найдут эти моменты: «А вот у него там бутсы не того времени, похожи на современные шипы».

close Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) «Централ Партнершип»

— Известно, что некоторые сцены фильма снимались на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Помогала ли как-то тамошняя атмосфера?

— Конечно. Это такое место, пропитанное историей. Я помню, как вышел на первую смену и мы разыгрывали первую комбинацию. И в съемках же принимали участие разные ребята, у которых когда-то были профессиональные карьеры, но по разным причинам они закончили: либо травмы, либо не сложилось и так далее. У них всех тоже непростой характер, и многие меня тогда видели в первый раз. И было по типу: «Ну, артист, давай, покажи нам, как ты в футбол играешь, сейчас мы посмеемся».

В общем, мы разыгрываем первую комбинацию — это, правда, не войдет в кино, там что-то по камере не получилось —, а я как раз в тот момент про себя подумал, что если дух Эдуарда Анатольевича где-то за всю эту затею по поводу фильма, то надо мне мне сейчас забить какой-нибудь классный голешник. Снимаем сцену, ухожу на фланг — мне нужно было то ли передачу отдавать, то ли что-то другое, но я решил ударить. И попал ровно в девятку. И все футболисты такие: «А, ну, не смешно». Тогда я подумал, что, наверное, действительно место сакральное. Думаю, с того момента стены нам как-то помогали.

— Илья Учитель, вероятно, один из самых молодых режиссеров, у которых вы снимались. Как-то ощущается разница, когда снимаешься не у человека, который заметно старше, а примерно вашего же возраста (Учителю — 28 лет, Петрову — 31)?

— Мне кажется, внутренний возраст Ильи гораздо больше, чем физически. То есть внутри он такой старый и старый дед. И при этом его внутренний юношеский огонь, который есть, конечно, тоже присутствовал. Но в то же время он очень размеренный — будто бы снимал свое 30-е кино (для Учителя Петров стал вторым полнометражным в карьере — «Газета.Ru»). От папы (Алексея Учителя, автора «Матильды» — «Газета.Ru»), конечно, многое перенял, учился. Плюс гены. Поэтому нам было очень комфортно вместе, и мы продолжаем общаться, дружить. И я уверен, что продолжим.

close Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) «Централ Партнершип»

— Тюремный срок четко разделил жизнь Стрельцова на «до» и «после» (в 1958 году он попал за решетку по делу о якобы произошедшем изнасиловании, на свободу футболист вышел только в 1963-м). Какая из этих частей его жизни показана фильме в большем объеме?

— И та и та. Я бы сказал, наверное, не то чтобы в равной степени, в процентном соотношении экранного времени, но в целом раскрыты и та и та жизнь. Потому что нужно было показать характер этого человека в разные моменты — до этого события и после.

— В фильме появляется персонаж по имени Юрий Постников, который, видимо, будет тесно связан как минимум с любовной линией Стрельцова. В реальности такого человека, как я понимаю, не существовало?

— Нет. По-моему, нет.

— Тогда насколько лента реалистична в целом? Ведь даже в трейлере говорится, что она «по мотивам реальной истории».

— Она на реальных событиях. Мы не уходим от темы, что был такой футболист. Он сначала играл в непонятной команде, чуть ли не во дворе, потом его взяли в «Торпедо», потом он пошел в сборную. В фильме фигурирует Алла, его жена. Да, наверное, в реальной жизни у Эдуарда Анатольевича не было таких романтических отношений с Аллой, которые показаны в кино. Но опять же — это кинореальность. И мы должны следовать жанру спортивной мелодрамы. Но все основные события, которые происходили с Эдуардом Стрельцовым мы сохранили. Его прическа, его чуб, пас пяткой, его взаимоотношения в команде, его отношение к жизни, его отношение к женщинам, его отношение к деньгам — отчасти из-за чего он и погорел впоследствии, тот момент, когда его обвинили в изнасиловании, его непростые отношения с Комитетом и как его не любили там, потому что он считал себя свободным человеком — по большому счету в очень несвободной стране. И так далее.

Все моменты поднимаются в фильме, естественно. Да, есть моменты вымышленные, но мы не пытались исказить события его жизни: мы пытались снимать кино на тему Эдуарда Стрельцова, на тему великого футболиста с трагической судьбой.

— Учитывая статус личности Стрельцова, нет ли у вас опасения, что будут недовольства по поводу некоторого искажения его биографии?

— Мы не претендуем на 100% [точности]. Но мне кажется, что это и не сильно было бы интересно показывать в кино — о его жизни. Наверное, будут такие мнения. Они каждый раз возникают после того, как возникает спортивная драма. Но если говорить именно про Стрельцова, мы не пытались исказить его биографию. Он сидел в тюрьме, да, он и сидел у нас за изнасилование. Да, его обвинили в этом изнасиловании. До сих пор нет официальной версии — было это на самом деле. До сих пор никто не знает правды, что творилось на даче Караханова (летчик, в доме которого, как считается, футболист и совершил преступление, — «Газета.Ru»). Но на эту тему мы как раз и дали ответ в кино. Как нам кажется, происходили тогда события, чья в этом вина была. Виноват ли в этом Стрельцов — или не виноват.

close Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) «Централ Партнершип»

— Возвращаясь к Постникову — в основу его образа легла Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, дочери которой якобы разбил сердце Стрельцов и которая — если верить одной из версий — поспособствовала его попаданию за решетку?

— Это совокупность. Если говорить про Постникова и других персонажей — это совокупность тех образов, которые намешаны были в эту историю. До сих пор никто не знает ответа про Фурцеву. История про ее дочку кажется достаточно поросшей мхом. И она не кажется более реалистичной. Поэтому мы рассматривали все версии, которые можно поднять в архивах, разговаривали с очевидцами этих событий. Мне лично не кажется эта версия абсолютно очевидной. Да, у него был такой характер. То есть можно представить, что он отказал дочке Фурцевой — а из-за этого могла бы произойти какая-то история. Эта версия кажется более сказочной, но это могло бы быть так. Опять же — исходя из его характера. Но версий есть огромное количество. Я все их знал еще до фильма, потому что мне — как любителю футбола — было интересно узнать, что же было с самым великим футболистом Советского Союза, почему его закрыли. У меня отец про это рассказывал, про эту историю, вообще про Эдуарда Стрельцова, что это был за человек. Потом, когда уже стал постарше, начал копать в интернете, смотрел документальные фильмы, прочитал большое количество статей.

В общем, мы дали свой ответ на происшествие. Но мы так понимаем, что, наверное, это совокупность факторов. Думаю, в жизни так и было.

— По трейлеру создается впечатление, что «Стрельцов» — больше добрая и семейная история, нежели драма, хотя судьба самого Стрельцова очень тяжелая. Ошибочное ли это впечатление?

— Мы снимали это кино не для Каннского кинофестиваля. Мы снимали его для людей, чтобы им было интересно. Разных возрастов и разных взглядов на кино. Мы не пытались медленно восстановить цепочку событий жизни Эдуарда Стрельцова, которая широкому зрителю была бы неинтересна. Наверное, нами бы тогда заинтересовался какой-нибудь фестиваль. Однако задачи такой не стояло. Была задача — снять народное кино. Благодаря нему молодежь узнает, кто такой Стрельцов, каких принципов он был, каких взглядов. Что-то узнает про эпоху. Несмотря на большое количество запретов в стране, атмосферу, систему, КГБ и все остальное, это было фантастическое время, очень яркое. Время, когда было что-то нельзя, и оно всегда останется таким в истории. Собственно говоря, это важно. И, конечно, важно не подвести то поколение, которое помнит Стрельцова и знает его. И то поколение, которое что-то про него слышало.

Это кино очень классно снято, очень динамичное, для разных возрастов, разных предпочтений. Потому что многие зрители не знают, кто такой Стрельцов. Это не то чтобы всем известная история. Поэтому мы пытались ее показать с разных углов и сделать это современным кинематографическим языком. Это прокатное кино, конечно, всем это понятно.

— О Стрельцове одни вспоминают как о весельчаке, открытом человеке, другие — как о спокойном, тихом. Каким он был, по вашему ощущению?

— Думаю, люди всегда разные бывают. Мне думается, он был спокойным, тихим — и был весельчаком. Но его нельзя воспринимать по этим параметрам. Он был другим. Был с абсолютным, как мне кажется, снятием запретов на какой-либо страх. Не боялся. И, наверное, на тот период времени он был действительно свободным человеком в СССР. Не боялся об этом заявлять, говорить. И самое главное — он был очень одаренным человеком, с которым произошла трагедия, не позволившая ему поехать на Чемпионат мира в Швецию и стать там лучшим футболистом планеты. Об этом интересно рассказывать, о таком человеке. А каким он был? Он был разным — и в кино он тоже разный.

close Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) Кадр из фильма «Стрельцов» (2020) «Централ Партнершип»

— В конце прошлого года на экраны вышел фильм о Льве Яшине, который — несмотря на большую рекламу — не очень хорошо выступил в прокате (при бюджете в 360 млн рублей он собрал всего 114 млн). За счет чего ваше кино способно не повторить судьбу байопика о великом вратаре «Динамо»? При том, что Яшин для широкой аудитории — куда более известная личность, чем Стрельцов.

— Мне кажется, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — просто плохое кино. Поэтому на него не пошел зритель. Попытка была, но не удалось, так бывает. Мое личное мнение, что фильм «Стрельцов» удался. Наверное, он затрагивает какие-то струны человеческой души, вот и все. Никто не застрахован от какого-либо провала, но я очень надеюсь, что это кино полюбится зрителю своей честно сделанной работой, искренностью и мозгами, с которыми подошли к созданию этого фильма. При том, что бывает — опять же — по-разному. Думаю, мы посмотрим на результаты проката, на мнения людей. Мне было бы самому интересно разговаривать с людьми, спрашивать у них: «Как кино?». Мне вообще всегда нравится входить в зал к людям, которые купили билеты, и спрашивать: «Как фильм?» Думаю, и в этот раз я так сделаю. И не раз.

На мой взгляд, сравнивать вот это все с точки зрения имен, рекламы — достаточно бессмысленно. Как в футболе говорится, результат всегда на табло. И здесь тоже результат будет на табло. Уверен, что фильм про Яшина обрел какую-то свою аудиторию, которой понравился. С одной стороны это, наверное, хорошо. С другой стороны, видимо, что-то не получилось в фильме, что не заставило зрителя туда пойти. Например, если бы мы с вами дружили, вы бы ко мне пришли и сказали: «Посмотрел «Яшина» — очень классно, сходи». Но значит, такого не было, раз не пошли.

— Известно, что вы являетесь поклонником «Спартака», чьи фанаты тесно дружат с поклонниками «Торпедо», легендой которого и был Стрельцов...

— Если бы Стрельцов играл за ЦСКА, ничего бы не поменялось. Это кино. Вещи, которые надо разделять. Я болею за «Спартак», да, но в сериале «Полицейский с Рублевки» Гриша Измайлов болеет за ЦСКА. Это роль, это не я болею за ЦСКА.

— В прошлом году вышла драма «Текст», в которой вы сыграли персонажа, попадающего за решетку по сфабрикованному делу, в связи с чем напрашивается параллель со «Стрельцовым». Помог ли вам как-то опыт «Текста» в съемках фильма о легендарном футболисте, его понимании?

— Разные тюрьмы, разные эпохи, разные наказания — все разное. Но я, честно говоря, об этом даже не думал, просто когда-то понял, что оба сидели, — ну, ок. Не значит же, что теперь у меня роли в кармане по поводу тех персонажей, которые выходят из тюрьмы.

— Как вы думаете, придает ли какой-то дополнительной актуальности фильму о Стрельцове происходящие сейчас в России волнения по поводу некоторых уголовных дел? Или же это кино нельзя воспринимать в контексте чего-то текущего?

— Можно. Почему нет? Я думаю, что этот контекст будет, конечно, рассматриваться. И хорошо. Значит, кино актуально.

— Еще одна параллель — «Стрельцов» выходит в тот момент, когда люди еще помнят об истории Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых после произошедшего и даже после их выхода из тюрьмы не особо любят в народе. А Стрельцова все равно любили. Получается, сейчас герои в отечественном футболе уже не такие, как тогда?

— Думаю, масштаб личности и таланта Стрельцова гораздо выше, чем у Кокорина и Мамаева, при всем уважении. На эту тему можно поговорить лет через 30 и посмотреть, как их будут помнить. Но, мне кажется, это нельзя сравнивать. Стрельцову это простили. Даже если бы всей стране сказали, что он виноват, все равно бы простили. Потому что масштаб этой личности, харизма и талант были настолько велики, что, конечно же, ему могли простить практически все. И прощают. Вопрос в том, что как бы я не хотел, чтобы Стрельцов был абсолютно положительным, бравым спортсменом, который выигрывает все... Хотелось понять, а в чем же была эта ошибка его. Потому что сказать, что он совсем не виноват в этой истории, нельзя. И мы попытались заглянуть за эту кулису, посмотреть, что им двигало, как он вообще, что с ним происходило. Поэтому параллель какая-то все равно есть, безусловно. И там и там присутствуют некие деньги у людей. У Стрельцова были деньги. Их не было ни у кого в Союзе, а у него были. И привилегии. Раскрытие человеческой натуры. Люди-то везде одинаковые. Во все времена примерно одно и то же отношение к деньгам и всему остальному, особенно, если говорить про спортсменов, молодых спортсменов, на которых свалилось все — бери не хочу.

close Кадр из фильма «Стрельцов» Кадр из фильма «Стрельцов» «Централ Партнершип»

— Возможно, Стрельцову простили еще и по той причине, что тогда не так стоял вопрос харассмента?

— Да, сегодня это было бы по-другому, безусловно. Но, наверное, ему не то чтобы простили с точки зрения того, что он сделал. Он же честно отсидел и вышел. Тогда не было официальных доказательств, все забрали свои заявления, все участники процесса, однако в итоге он все равно отсидел и не поехал на Чемпионат Мира. Конечно же, все люди понимали, что, наверное, в чем-то он виноват, но не в том, в чем его конкретно обвиняют. И это не выглядело так, что он там забрал девушку где-то, связал ее, положил в багажник машины, изнасиловал — и его за это посадили. Там история немножко была другая. Есть большое количество документальных фильмов, мы все смотрели, читали все про это. Очень много нюансов. Поэтому, наверное, вот из-за этого и простили.

А здесь понятно, что Кокорин с Мамаевым виноваты. Да, они очень неправы. Да, так делать нельзя. И я согласен со следствием, что им дали наказание за это. Вот и все.

— Кокорина и Стрельцова объединяет еще и то, что они — уже после выхода из тюрьмы — столкнулись с проблемами, касающимися их профессиональной деятельности: Стрельцову долгое время запрещали играть в футбол на профессиональном уровне, с Кокориным случилась эта странная история с переходом в «Сочи». По вашему мнению, должны ли как-то личные проступки людей сказываться на них в контексте профессиональной среды?

— В любом случае это будет сказываться. Наложит отпечаток на человека так или иначе. Хотим мы в это верить — или нет. Наверное, нужно дать возможность ребятам (Кокорину и Мамаеву — «Газета.Ru») дальше играть. Потому что они отбыли свой срок, значит — они были виноватыми, они это признали, и они, собственно говоря, получили то, что заслужили по всем законам. Вот они вышли, больше ничего делать они не умеют, кроме того, как играть в футбол, и это их жизнь. Я думаю, что человек имеет шанс на исправление, некий второй шанс, безусловно. Если действительно этот этап принятия ошибки был человеком осознан. Мне кажется, что уляжется все. История немножко забудется.

Также тут зависит от того, какие результаты ребята будут показывать. Если Кокорин заиграет сейчас за «Сочи» и будет играть в каждом матче, его, естественно, вернут и в «Зенит», и в сборную, и дальше имеет все шансы. Это сложно психологически и с его точки зрения, и с точки зрения всех людей, болельщиков. А как нам реагировать, тоже непонятно теперь. Он же теперь такой-сякой, плохой, и тут нам опять за него болеть. И так далее.

Мне кажется, что каждый человек заслуживает второй шанс, если он понес наказание. То есть абсолютный крест не ставить, как в свое время было со Стрельцовым, когда он вышел из тюрьмы, а ему не давали играть. Но потом все равно дали, он вернулся в сборную, был дважды лучшим футболистом Советского Союза после возвращения из тюрьмы. То есть он этот результат показал и добился. Понятно, что здоровье сказалось, которое он оставил на зоне. И дальше он как бы уже не пошел, закончил свою, собственно говоря, жизнь, тренируя пацанов молодых. Единственное, на что попал, — на здоровье. Это не проходит без последствий. И здесь такая же история. Это тоже не пройдет без последствий. Так же как раньше не будет. Вот так сложилась их жизнь. Наверное, не нужно ставить крест.