«Не Дисней, а настоящий»: Маттео Гарроне о новом «Пиноккио»

— Ваши фильмы всегда обладали чертами притчи, но в последние пять лет вы уже полностью погрузились в мир сказок. Этот жанр вам комфортнее как режиссеру, или это только площадка отработки приемов для ваших более реалистических фильмов?

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— Я думаю, что в моих фильмах всегда было что-то от сказки. Будь они о современности или прямо связаны со сказками. Я думаю, что Пиноккио — это фильм по мотивам самой популярной итальянской сказки. Мы хотели, чтобы наша адаптация оставалась близкой к самой книге, и при этом была совершенно неожиданной для аудитории, сохраняя верность духу сказки. Мы хотели сделать что-то для детей, семейный фильм, который должен был стать, наконец, настоящим итальянским Пиноккио, не диснеевской версией. Оригинальной историей, снятой в Италии, с итальянским актером. И для всех, для всей семьи.

— Образ Пиноккио и его восприятие обществом менялся на протяжении времени. Он был хулиганом и мучеником, он был добрым и жестоким. Время какого Пиноккио пришло сегодня?

— Мы проявили верность и уважение по отношению к источнику. Это невероятная история любви между отцом и сыном. И, как вы знаете, в этой сказке много животных, и каждое животное является аллегорией на итальянское общество. Это также история о возвращении блудного сына, который понимает важность домашнего очага, любви, самопожертвования ради любимого человека, и поэтому он меняется.

close Кадр из фильма «Пиноккио» (2019) Кадр из фильма «Пиноккио» (2019) Apulia Film Commission

Это также урок для ребенка, как важно не принимать, подобно Пиноккио, плохих решений. Как опасны и жестоки могут быть последствия, если ты принимаешь неверные решения. Мы показываем и предупреждаем детей о насилии в окружающем мире. Так что есть много-много аспектов в этой истории, которые придают ей современность. Герои современны, там много приключений и юмора, так что дети могут симпатизировать кукле, а взрослые могут вернуться в детство на пару часов — мы хотели сделать фильм, который был бы по-настоящему развлекательным.

— Вы рассказывали, что в 1990 году две недели проработали на съемках последнего фильм Феллини «Голоса Луны», где также снимался Роберто Бениньи. Как за прошедшие 30 лет изменилась его роль в итальянской культуре?

— Я могу сказать, что Роберто был идеальным актером на роль Джепетто, так как он происходит из бедной семьи тосканского фермера, а история Пиноккио начинается в деревне, где бедность — очень важная черта. Роберто родом из этого мира, из мира Коллоди. Поэтому он был идеальным актером на столь важную роль, как отец Пиноккио. К тому же, он самый популярный итальянский актер в мире, его знают по комическим ролям, и он смог добавить персонажу нежности, света и юмора. Мы хотели создать динамику, схожую с комедией дель-арте, которая также была бы веселой и для детей. Поэтому Роберто был для нас очень важен. Он вернулся к своим корням, его отец был как Джепетто.

— Бениньи уже играл самого Пиноккио в 2002 году. Было ли экспериментом с вашей стороны предложить ему спустя почти 20 лет роль Джепетто?

— Это было совпадение — мы встретились после того, как он вручил награду Марчелло в Каннах (в 2018 году Марчелло Фонте был награжден как лучший актер за роль в фильме Гарроне «Догмэн» на Каннском кинофестивале, — «Газета.Ru»), а потом мы встретились в Риме и поужинали. Я говорил о Пиноккио, об актерском составе, и жена Роберто сказала: «Роберто был бы фантастическим Джепетто». Я ответил: «Да, я знаю». И потом мы созвонились через пару дней, встретились и он согласился сняться в фильме.

close Кадр из фильма «Пиноккио» (2019) Кадр из фильма «Пиноккио» (2019) Apulia Film Commission

— Российский писатель Алексей Толстой написал в 1937 году свою версию «Пиноккио», которую назвал «Буратино». Попадалась ли вам эта книга?

--Я знаю об этой книге, но никогда ее не читал.

— Говоря о своем предыдущем сказочном проекте «Сказка сказок», вы объясняли холодный прием фильма в Каннах тем, что это был авторский фильм от европейского режиссера на английском языке. Пиноккио — полностью итальянский фильм. Ожидаете ли вы более теплого приема на этот раз?

— Да! Потому что Пиноккио вышел в Италии на рождество и имел огромный успех. Я знаю, что реакция была очень теплой, потому что Пиноккио — это фантастическая история. Я думаю, что «Сказка сказок» была больше для аудитории 14-15 лет, а этот фильм — для семейного просмотра, для детей шести, семи, девяти лет. Для всех. Это фильм, в котором детям легче сопереживать, потому что главный герой, кукла, похож на них своей чистотой и наивностью. Я знаю, так как видел реакцию в Италии, что это фильм, который полюбили дети. Поэтому я уверен в хорошем приеме фильма и в России.

Новый фильм Маттео Гарроне «Пинокккио» выйдет в российский прокат 12 марта.