«Не Дисней, а настоящий»: Маттео Гарроне о новом «Пиноккио»

— Ваши фильмы всегда обладали чертами притчи, но в последние пять лет вы уже полностью погрузились в мир сказок. Этот жанр вам комфортнее как режиссеру, или это только площадка отработки приемов для ваших более реалистических фильмов?
— Я думаю, что в моих фильмах всегда было что-то от сказки. Будь они о современности или прямо связаны со сказками. Я думаю, что Пиноккио — это фильм по мотивам самой популярной итальянской сказки. Мы хотели, чтобы наша адаптация оставалась близкой к самой книге, и при этом была совершенно неожиданной для аудитории, сохраняя верность духу сказки. Мы хотели сделать что-то для детей, семейный фильм, который должен был стать, наконец, настоящим итальянским Пиноккио, не диснеевской версией. Оригинальной историей, снятой в Италии, с итальянским актером. И для всех, для всей семьи.
— Образ Пиноккио и его восприятие обществом менялся на протяжении времени. Он был хулиганом и мучеником, он был добрым и жестоким. Время какого Пиноккио пришло сегодня?
— Мы проявили верность и уважение по отношению к источнику. Это невероятная история любви между отцом и сыном. И, как вы знаете, в этой сказке много животных, и каждое животное является аллегорией на итальянское общество. Это также история о возвращении блудного сына, который понимает важность домашнего очага, любви, самопожертвования ради любимого человека, и поэтому он меняется.
Кадр из фильма «Пиноккио» (2019)Apulia Film Commission
Это также урок для ребенка, как важно не принимать, подобно Пиноккио, плохих решений. Как опасны и жестоки могут быть последствия, если ты принимаешь неверные решения. Мы показываем и предупреждаем детей о насилии в окружающем мире. Так что есть много-много аспектов в этой истории, которые придают ей современность. Герои современны, там много приключений и юмора, так что дети могут симпатизировать кукле, а взрослые могут вернуться в детство на пару часов — мы хотели сделать фильм, который был бы по-настоящему развлекательным.
— Вы рассказывали, что в 1990 году две недели проработали на съемках последнего фильм Феллини «Голоса Луны», где также снимался Роберто Бениньи. Как за прошедшие 30 лет изменилась его роль в итальянской культуре?
— Я могу сказать, что Роберто был идеальным актером на роль Джепетто, так как он происходит из бедной семьи тосканского фермера, а история Пиноккио начинается в деревне, где бедность — очень важная черта. Роберто родом из этого мира, из мира Коллоди. Поэтому он был идеальным актером на столь важную роль, как отец Пиноккио. К тому же, он самый популярный итальянский актер в мире, его знают по комическим ролям, и он смог добавить персонажу нежности, света и юмора. Мы хотели создать динамику, схожую с комедией дель-арте, которая также была бы веселой и для детей. Поэтому Роберто был для нас очень важен. Он вернулся к своим корням, его отец был как Джепетто.
— Бениньи уже играл самого Пиноккио в 2002 году. Было ли экспериментом с вашей стороны предложить ему спустя почти 20 лет роль Джепетто?
— Это было совпадение — мы встретились после того, как он вручил награду Марчелло в Каннах (в 2018 году Марчелло Фонте был награжден как лучший актер за роль в фильме Гарроне «Догмэн» на Каннском кинофестивале, — «Газета.Ru»), а потом мы встретились в Риме и поужинали. Я говорил о Пиноккио, об актерском составе, и жена Роберто сказала: «Роберто был бы фантастическим Джепетто». Я ответил: «Да, я знаю». И потом мы созвонились через пару дней, встретились и он согласился сняться в фильме.
Кадр из фильма «Пиноккио» (2019)Apulia Film Commission
— Российский писатель Алексей Толстой написал в 1937 году свою версию «Пиноккио», которую назвал «Буратино». Попадалась ли вам эта книга?
--Я знаю об этой книге, но никогда ее не читал.
— Говоря о своем предыдущем сказочном проекте «Сказка сказок», вы объясняли холодный прием фильма в Каннах тем, что это был авторский фильм от европейского режиссера на английском языке. Пиноккио — полностью итальянский фильм. Ожидаете ли вы более теплого приема на этот раз?
— Да! Потому что Пиноккио вышел в Италии на рождество и имел огромный успех. Я знаю, что реакция была очень теплой, потому что Пиноккио — это фантастическая история. Я думаю, что «Сказка сказок» была больше для аудитории 14-15 лет, а этот фильм — для семейного просмотра, для детей шести, семи, девяти лет. Для всех. Это фильм, в котором детям легче сопереживать, потому что главный герой, кукла, похож на них своей чистотой и наивностью. Я знаю, так как видел реакцию в Италии, что это фильм, который полюбили дети. Поэтому я уверен в хорошем приеме фильма и в России.
Новый фильм Маттео Гарроне «Пинокккио» выйдет в российский прокат 12 марта.