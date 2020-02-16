«Предупредили о репрессиях»: к чему привел иск актеров МХАТа

Актеры МХАТа имени Горького намерены обжаловать решение суда. Об этом «Газете.Ru» рассказала представительница истцов, председатель московской организации российского профсоюза работников культуры Лидия Фомина.

Реклама

14 февраля Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иски актеров МХАТа имени Горького к художественному руководителю Эдуарду Боякову и обязал театр выплатить задолженности и невыплаченные надбавки в размере 709,5 тыс. рублей. В остальных исковых требованиях — признать творческую дискриминацию и обязать руководство давать роли в спектаклях — было отказано.

«Мы намерены дойти до Верховного суда. Если иски не будут удовлетворены, будем обращаться в Минкульт, Госдуму, Общественную палату, Конституционный суд России, так как считаем, что творческие работники на сегодняшний день самая незащищенная категория работников. Необходимо внести изменения в трудовое законодательство», — поделилась Фомина.

По ее словам, представленные ответчиком в суде документы и подписи в них вызывают сомнение в подлинности. Фомина, в частности, утверждает, что во время заседания были предъявлены докладные на истцов, среди которых актеры театра Алексей Бирюков и Юрий Болохов.

»[Их] обвинили в том, что они якобы прорывались в зал на сбор труппы, применяли физическую силу, хотя в это время они находились в зале. Бояков их пригласил, они были в списке вызванных на это собрание», — уточнила представительница артистов.

Много вопросов у защиты вызывают приказы о назначении экспертной комиссии по выплате стимулирующих надбавок. Согласно Фоминой, 30 сентября ответчик утвердил комиссию и этим же приказом выдал премию на основании протокола только что созданной им комиссии. «Складывается впечатление, что документы были изготовлены специально для заседания суда», — прокомментировала она.

Фомина также заявила, что после суда обратившемся в суд артистам якобы пригрозили репрессиями. «Газета.Ru» не смогла дозвониться ни до одного из истцов, чтобы уточнить сказанное.

«Актеров, подавших иски в суд, сочувствующие работники театра предупредили, что в отношении них и людей, которые их поддерживают, могут начаться репрессии, чтобы они были осторожнее», — рассказала председатель профсоюза работников культуры.

Помимо выплаты задолженностей и надбавок, восемь актеров, подавших иски, получат по 3 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Что касается требования работников предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором, то в иске удовлетворено не было — роли продолжат выдавать по усмотрению режиссера.

Конфликт в МХАТе имени Горького начался летом 2019 года. Коллектив театра записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где попросил вернуть бывшего руководителя Татьяну Доронину. В декабре 2018-го на ее место был назначен Эдуард Бояков, бывший худрук театра «Практика». Артисты не согласились с репертуарной политикой нового руководства, в том числе из-за использования ненормативной лексики в постановках. В свою очередь в пресс-службе театра опровергли наличие спектаклей с нецензурной бранью.

Сам худрук МХАТа им.Горького Эдуард Бояков заявил, что претензии актеров являются спланированной акцией. В пресс-службе Министерства культуры России со своей стороны сообщили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг театра.