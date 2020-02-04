«Невыразимо страшно»: откровения Бибера о наркозависимости

На прошлой неделе на YouTube вышли четыре эпизода документального кино о жизни канадской поп-звезды Джастина Бибера. Главным образом эти серии были сосредоточены на его возвращении к музыке и отношениях с супругой Хейли Болдуин. Накануне вышла пятая часть фильма, в которой откровения артиста достигли апогея и была обнажена другая сторона его жизни.

Эпизод под названием «Темный сезон» проливает свет на наркозависимость музыканта в прошлом и борьбу за здоровье в настоящем.

Для съемок Бибер вернулся в свой родной город Стратфорд и показал квартиру, в которой он жил ребенком. Именно там, по его словам, в возрасте 13 лет он впервые попробовал марихуану. Несмотря на то что ему удалось бросить курить, уже став зависимым от этого, позже у него появились гораздо более серьезные пристрастия. Юноша стал регулярно употреблять огромное количество разнообразных таблеток, начиная с самого утра.

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«Для меня это просто было способом убежать от всего, — сказал Бибер. — Я был молод и экспериментировал, как и все в индустрии и мире. У меня было много денег, поэтому вокруг меня всегда держались люди, которые от меня чего-то хотели. Они мечтали вести такой же образ жизни, как у меня».

Эпизод также содержит интервью с давним менеджером Бибера Скутером Брауном. Согласно его воспоминаниям, в свои «бурные времена» молодой исполнитель постоянно попадал в таблоиды из-за арестов и неприемлемого поведения. В конце концов, осознав всю серьезность своего положения, Бибер решил изменить свою жизнь.

«Я решил остановиться, потому что я как будто умирал, — сказал певец. — Моя охрана заходила в комнату ночью, чтобы проверить мой пульс. Никто не знает, насколько серьезно все было. Это было невыразимо страшно».

В 2018 году Бибер женился на модели Хейли Болдуин, которая призналась в документальном фильме, что она не хотела участвовать в его судьбе, пока он «не решил жить трезво».

В прошлом году поп-звезда прошла серию медицинских тестов, по результатам которых у него была диагностирована болезнь Лайма (боррелиоз, который чаще всего приобретается после укуса клеща — «Газета.Ru»). По словам Бибера, это была тяжелая новость, но также это было и облегчением — узнать причину своего столь ужасного самочувствия. В оставшейся части эпизода камера следует за музыкантом, пока он выполняет назначения своего доктора. Для снятия стресса, тревоги и депрессии музыкант посещает кислородную камеру, а также ходит к специалистам по расстройствам головного мозга. Бибер заверил поклонников, что намерен полностью излечиться и вернуться к своему творчеству.

О своей болезни 25-летняя звезда сообщила в начале января, опубликовав пост в Instagram. Тогда он был вынужден оправдываться перед пользователями соцсетей, которые обвиняли его в продолжении употребления наркотиков. К таким выводам комментаторов подтолкнули фотографии артиста, на которых он имел очень болезненный вид.

«Многие люди продолжают говорить, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо на метамфетамине и прочее, — написал музыкант. — Однако им неизвестно, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который отразился на состоянии моей кожи, работе мозга, энергии и здоровье в целом».