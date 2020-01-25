От создателей «Лары Крофт»: кто работает над ремейком «Бэмби»

Компания Disney наняла сотрудников для работы над киноремейком культового мультфильма «Бэмби». Сценарием адаптации займутся автор боевиков «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт» Женева Робертсон-Дворет и сценаристка предстоящего фильма «Поступь хаоса» Линдси Бир, передает The Hollywood Reporter.

Согласно источнику, продюсерами нового «Бэмби» станут братья Крис и Пол Вайцы, номинированные на «Оскар» за лучший сценарий фильма «Мой мальчик», и Эндрю Миано, принимавший участие в создании лент «Одинокий мужчина», «Прощание» и «Колумбус».

Представители Disney не делало официальных заявлений о подготовке киноремейка мультфильма, однако издание ссылается на проверенных инсайдеров.

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Мультфильм «Бэмби», вышедший в 1942 году, является одним из ранних проектов студии. Он был создан по сюжету произведения австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. В 1943-м «Бэмби» был номинирован на «Оскар» в трех категориях — «Лучший звук», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек для драматических / комедийных картин», но награды не получил.

В мультфильме рассказывается история очаровательного олененка, чью маму убивает охотник. Оставшись сиротой, малыш учится выживать в лесу в компании других животных.

Впервые об идее переснять «Бэмби» на новый лад стало известно летом прошлого года. Согласно СМИ, игровой фильм будет создан с помощью современных технологий, которые использовались в нескольких предыдущих лентах Disney. В мае 2019 года студия выпустила киноверсию мультфильма «Аладдин» Гая Ричи, а в июле — гиперреалистичный ремейк «Короля Льва» Джона Фавро. Сборы обеих лент в течение первых недель превысили $1 млрд.

Когда в августе на странице Disney в Instagram появился пост о 77-й годовщине «Бэмби», многие пользователи выразили догадки о готовящемся ремейке мультфильма. На волне критики киноадаптации «Короля льва» подписчики аккаунта студии попросили не переснимать «Бэмби» подобным образом.

«Слава богу, я думала, это анонс выхода гиперреалистичного фильма о Бэмби», «Пожалуйста не делайте «живую» версию этого мультфильма», — попросили пользователи.

В прошлом году руководство Disney заявило о намерении выпустить новые версии популярных фильмов студии Fox, включая «Один дома» и «Ночь в музее», писало The Hollywood Reporter. Генеральный директор студии Боб Айгер сообщил, что главной целью ремейков культовых картин является привлечение аудитории для нового стримингового сервиса Disney+

«Мы также сосредоточены на использовании обширной библиотеки великолепных проектов студии Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на нашей платформе», — рассказал Айгер, не уточнив формат готовящихся ремейков.

В связи с этим пользователи соцсетей предполагают, что некоторые фильмы могут послужить основой для новых сериалов.

Сервис потокового вещания Disney+ запустился 12 ноября 2019 года на территории США, Канады, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. В странах Западной Европы он будет доступен в марте 2020 года, а летом появится в Бельгии, Португалии и некоторых других государствах. Дата запуска Disney+ в России пока неизвестна, но представители компании заявляют, что работают над расширением сервиса.

Большая часть каталога платформы представлена оригинальными шоу по комиксам вселенной «Звездных войн» и Marvel, а также проектами студии Pixar, канала National Geographic, Lucasfilm, Disneynature и 21st Century Fox. По словам Айгера, компания сосредоточится на создании семейных развлекательных программ, а контента в рейтингом R на сервисе не будет.