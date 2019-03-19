«У Юли был рак»: раскрыта еще одна тайна Началовой

Участник «Фабрики звезд», телеведущий Егор Иващенко рассказал о еще одном серьезном заболевании певицы Юлии Началовой. Артист сообщил, что помимо прочих недугов она страдала онкологическим заболеванием. Об этом пишет kp.ru.

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«Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации», — поделился Иващенко.

Артист рассказал, что подружился с Началовой на шоу «Один в один», где она была его наставницей. По его словам, певица часто делилась с ним сокровенными мыслями и переживаниями, словно чувствуя необходимость выговориться перед смертью.

«Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать. Даже родителям не всегда расскажешь», — поделился Иващенко.

Он рассказал, что незадолго до съемок шоу Началова победила лимфому, диагностированную на ранних стадиях. Благодаря своевременному обращению в медучреждение певица быстро справилась с раковым заболеванием.

«Возможно иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру, и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь», — рассказал артист.

Разговор Иващенко с Началовой состоялся около месяца назад. По словам телеведущего, уже тогда его насторожило поведение звезды.

«Видимо, она чувствовала, что приближается непростой этап в ее жизни, но и как и все мы, не предполагала такой печальный исход. Думаю, Юля отдавала всю себя зрителям, порой закрывая глаза на свое здоровье», — предположил Иващенко.

В заключение артист сказал, что, несмотря на прохождение реабилитации и наблюдение у врачей, Началова все равно ставила сцену выше своего здоровья.

Ранее бывший муж скончавшейся 16 марта певицы, экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин, рассказал 12-летней дочери о смерти матери. В эфире программы «Пусть говорят» он признался, что этот момент был одним из самых трудных в его жизни.

«Было очень тяжело подобрать слова. Вернувшись, она была в приподнятом настроении. Как это сказать, я не знал. Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта.

Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Вера даже не поняла, почему. Когда она уезжала, мама ложилась на плановую чистку. Она не могла поверить, она была шокирована и до сих пор шокирована», — поделился Алдонин.

Во время госпитализации Началовой ее дочь находилась за границей вместе со своим классом. Сразу после смерти певицы родственники не стали портить девочке настроение шокирующей новостью. По словам экс-супруга Началовой, информация о трагедии стала для его дочери большим потрясением. Поддержать девочку в нелегкой ситуации приехали ее родственники.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — добавил Алдонин.

На шоу присутствовала пиар-менеджер певицы Анна Исаева. Она рассказала о своих переживаниях по поводу того, что девочка во время поездки узнает о смерти матери через соцсети или от своих одноклассников.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — призналась Исаева.

Бывшая представительница Началовой также поделилась информацией о предполагаемых причинах трагедии. По ее словам, во время съемок Юлия натерла ногу, после чего рана долгое время не заживала. Мешало выздоровлению и давнее заболевание Юлии — 38-летняя певица страдала сахарным диабетом. Тогда Началова приняла решение обратиться в медучреждение, где ей назначали лечение.