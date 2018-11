Плейлист недели: Mgzavrebi, Гречка, The Beatles и Айс Кьюб

Mgzavrebi — «Ananke»

Вероятно, самая трогательная новинка недели — альбом без преувеличения великой грузинской команды Mgzavrebi «Geo», на котором группа слегка отошла от национального колорита в сторону космополитичности, но при этом не растеряла присущего ей накала искренней эмоциональности, а местами даже прибавила в ней. «Ananke» — пожалуй, одна из сильнейших вещей, когда-либо написанных Гиги Дедаламазишвили.

Гречка — «Твои руки»

На втором студийнике «Мы будто персонажи» Гречка, на этот раз справлявшаяся без Александра Ионова, демонстрирует очевидный творческий рост: это уже не просто претензии на гимны поколения русских постмиллениалов, но и любопытные эксперименты с собственным звучанием. Во всяком случае, это определенно стоит расценивать как шаг вперед к заявленному Монеточкой собранный Настей Ивановой «Олимпийский».

The Beatles — «Back in the U.S.S.R.»

Переиздание знакового полотна The Beatles «The Beatles» (или «White Album») стоит послушать целиком, — звучит все теперь мощнее, ярче и чище. Отечественному фанату ливерпульской четверки особенно может прийтись по вкусу свежий клип на «Back in the U.S.S.R.», который повторяет шутку самой песни и пытается создать иллюзию того, что легендарный коллектив когда-то все-таки сумел заглянуть в Советский Союз.

Backstreet Boys — «Chances»

Легендарный бойбэнд начнет грядущий год с десятого лонгплея в дискографии: 25 января Backstreet Boys выпустят пластинку «DNA». Одно ясно уже сейчас, — прямолинейные поп-хиты про любовь квинтет за 20 с лишним лет существования выдавать так и не разучился.

Айс Кьюб — «Arrest the President»

Ругать Дональда Трампа в своем творчестве за последние пару лет стало уже почти что моветоном, но О'Ши Джексон умудрился поднять ставки: ни о каком импичменте речь уже не идет, — американского лидера ветеран уэст-кост-рэпа (и в новом треке его корни явно прослеживаются) требует посадить за решетку.

The Hatters — «No Rules»

Одни из самых ярких представителей отечественной сцены The Hatters, по градусу транслируемого алкогольного угара вполне способные соперничать с «Ленинградом», проводят мастер-класс по расправе над троллями из интернета. В наличии падающий рояль.

Sonic Death — «Лимонад»

Один из многочисленных проектов отечественного инди-гуру Арсения Морозова представил сиквел своей апрельской пластинки «Punks Against Mafia Vol.1» — «Punks Against Mafia Vol.2». Звучание здесь стало слегка мягче и приблизилось к шугейзу, — а вообще все это дело в очередной раз доказывает, что Морозов в теории будет способен в одиночку обеспечивать существование условного российского гитарного андеграунда (благо, пока такой нужды нет).

Muse — «Blockades»

Британцы Muse представили восьмой лонгплей «Simulation Theory» («Следуй за белым кроликом» и проч.), сопроводив релиз сразу тремя новыми (ну почти) клипами. Ролик для «Blockades» оказался чем-то вроде «в предыдущих сериях», что в некоторой степени неплохо характеризует сам альбом, местами не лишенный фирменного очарования Мэттью Беллами со товарищи. Во всяком случае, это не «Drones», — и на том спасибо.

XXXTentacion — «Bad»

Первая весточка с предстоящего посмертного полноформатника от XXXTentacion, застреленного в июле этого года. «Bad» выглядит несколько сырее вещей, изданных при жизни артиста, что объяснимо, — но в этой рыхловатости есть свое трагическое очарование.

Нойз MC — «В темноте»

Оправившись от крупного релиза в лице «хип-хоперы» «Орфей и Эвредика», Ваня «Нойз MC» Алексеев поделился работой поскромнее, — но куда более удачной. Новые песни напоминают ранее творчество музыканта гранжевыми гитарными переборами, слегка сдобренными трэп-битами. Ну и очевидные референсы к Бродскому многим определенно придутся по вкусу.