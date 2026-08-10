Молодежь выбирает накопления. Почему сберегать начинают все раньше

Молодые россияне все раньше начинают откладывать деньги и формировать собственные накопления. Директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбера Ольга Филимонцева отметила, что сбережения уже перестали быть для молодежи исключительно «взрослой» финансовой привычкой. Только за первое полугодие 2026 года накопительные счета открыли почти 2,6 млн клиентов Сбера младше 30 лет, а интерес подростков к вкладам заметно вырос. Финансовая самостоятельность постепенно стала для молодого поколения не только вопросом доходов, но и вопросом привычки управлять деньгами.

Сбережения как часть финансовой культуры

О молодежи часто говорят через призму повседневных расходов: быстрые покупки, маркетплейсы, подписки, развлечения, цифровые сервисы. Это поколение действительно привыкло быстро принимать решения и управлять деньгами в смартфоне. Но сегодня все заметнее другой тренд. Молодые клиенты все раньше начинают не только тратить, но и копить.

По данным Сбера, в первом полугодии 2026 года накопительные счета открыли почти 2,6 млн клиентов младше 30 лет. Вклады за тот же период открыли около 886 тыс. молодых клиентов. Для рынка это важный сигнал. Сбережения становятся для молодежи не чем-то отложенным «на взрослую жизнь», а частью повседневного финансового поведения.

Главная причина — в изменении самого входа в сберегательные продукты. Чтобы начать копить, больше не нужно ждать крупной суммы или стабильного высокого дохода. Накопительный счет можно открыть без первоначального взноса, пополнять его на любую сумму и при необходимости сохранять доступ к деньгам. Для подростка, студента или молодого специалиста такая гибкость особенно важна.

На раннем этапе финансовой самостоятельности ключевая задача — сформировать привычку. Не обязательно сразу размещать крупную сумму на длительный срок. Важно отделить деньги на будущую цель от ежедневных расходов: отложить часть карманных денег, подработки, первой зарплаты или подарка. В этом смысле накопительный счет становится простым инструментом финансовой дисциплины.

Особенно показательно поведение клиентов младше 18 лет. У них накопительные счета остаются самым понятным и массовым продуктом. В первом полугодии 2026 года их открыли почти 1,7 млн клиентов этой возрастной группы. При этом интерес к вкладам растет заметно быстрее. За тот же период вклады открыли около 233 тыс. клиентов младше 18 лет — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Это уже говорит не только о желании «отложить», но и о готовности планировать: выбрать срок, сумму и заранее понимать доходность.

Опыт первого вклада

Для подростков и их родителей это важный образовательный опыт. Вклад помогает увидеть, как работает срок размещения, почему ставка зависит от условий, чем отличается свободный доступ к деньгам от фиксированного размещения. Такие решения постепенно формируют более взрослое отношение к личным финансам.

Именно поэтому молодежные продукты не должны быть просто уменьшенной копией стандартных вкладов. У этой аудитории другие суммы, другие цели и другой горизонт планирования. Для них важны низкий порог входа, понятные условия и простая логика получения дохода. В марте 2025 года Сбер запустил «СберВклад Молодежный» — со сниженной минимальной суммой открытия и упрощенной системой надбавок. Такой продукт учитывает, что для молодого клиента первый вклад часто важен не только как способ заработать процент, но и как первый опыт осознанного финансового решения.

Отдельная история — клиенты 18–29 лет. Это уже более самостоятельная аудитория. У многих появляется стабильный доход, первые крупные цели, потребность в финансовой подушке. В этой группе накопительные счета тоже остаются более востребованным продуктом, чем вклады: в первом полугодии 2026 года их открыли около 904 тыс. клиентов, а вклады — около 654 тыс. При этом средняя сумма открытия вклада за год выросла на 22,3% и достигла 862 тыс. рублей. Такая динамика показывает, что часть молодых клиентов уже формирует существенные накопления и готова размещать их на определенный срок.

Важно, что в группе 18–29 лет число клиентов, открывших вклад, почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Но средняя сумма размещения выросла. Это значит, что молодые вкладчики стали приносить на вклад более крупные суммы. То есть использовать этот инструмент не «на пробу», а для размещения уже накопленных средств.

Инструменты под разные задачи

Важно, что накопительный счет и вклад не конкурируют друг с другом. Они закрывают разные задачи. Накопительный счет — про гибкость, регулярность и быстрый доступ к деньгам. Вклад — про более структурированный подход: зафиксировать условия, определить срок и отделить накопленную сумму от повседневных трат. По мере роста доходов молодые клиенты все чаще начинают использовать оба инструмента.

Главный сдвиг заключается в том, что сбережения для молодежи перестают быть символом ограничения. Раньше накопления часто воспринимались как отказ от текущих желаний. Сейчас все больше молодых людей видят в них источник свободы — возможность оплатить обучение, поездку, крупную покупку, переезд или просто спокойнее чувствовать себя в период неопределенности.

Это хорошо сочетается с ценностями молодого поколения. Ему важны мобильность, самостоятельность и быстрый доступ к сервисам. Но именно поэтому наличие собственного финансового резерва становится значимым.

Для банковского рынка это означает, что работа с молодыми клиентами не может ограничиваться только картами, платежами и кешбэком. Молодежь все активнее интересуется сберегательными инструментами, но ожидает от них той же простоты, прозрачности и удобства, к которым привыкла в цифровой среде.

Поэтому рост интереса к накопительным счетам и вкладам среди клиентов до 30 лет — это не разовый эффект. Это признак постепенного изменения финансовой культуры. Чем раньше человек получает понятный инструмент для накоплений, тем выше вероятность, что сбережения станут для него устойчивой привычкой не на один сезон, а на годы вперед.

Автор: директор дивизиона «Сбережения клиентов» Сбера Ольга Филимонцева.

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