Политолог оценил кадровую инициативу врио главы Дагестана Щукина

Новый врио главы Дагестана Федор Щукин показывает себя как самый настоящий патриот республики, порой куда больший дагестанский националист, чем многие псевдо-радетели за республику. Об этом заявил политолог Илья Ухов, комментируя кадровую инициативу, запущенную властями Дагестана. Эксперт проанализировал программу и назвал ее ключевые особенности.

Не секрет, что проблема профессиональных кадров в госуправлении, да и в целом по экономике довольно остро стоит на Северном Кавказе. Чего греха таить — в силу структуры общества, особенностей местных элит, годами игнорировавшейся клановости, в регионе довольно сложно пробиться во власть и на управленческие позиции людям с компетенциями, но без протекции.

Затронула эта беда и Дагестан, в котором вообще все очень сложно — республика представляет из себя сложный этнокультурный клубок, где только крупных (условно титульных) национальности с десяток, а есть еще множество мелких этнических групп, насчитывающих буквально по нескольку тысяч человек.

В этой национальной пестроте и сложности, важно удерживать систему балансов, а также делать главное — развивать экономику и социальную сферу республики.

Запущенный сегодня врио главы Дагестана Федором Щукиным конкурс «Команда Дагестана» как раз и призван решить проблему доступа во власть профессионально подготовленных, радеющих за дело дагестанцев, которые развивали бы регион, подтягивали его до общефедерального уровня, создавали условия для раскрытия потенциала всех народов республики.

Следует отметить, что ранее в регионе уже была кадровая программа — причем по ее итогам из 94 кандидатов, поданных государственными и муниципальными органами власти, было отобрано лишь 6 человек. Да и те получили не назначения, а были просто зачислены в кадровый резерв.

Теперь же меняется сама идеология конкурса. Самое главное — это, по сути, экосистемное решение. То есть это не кампанейщина, не формально-отчетное мероприятие для «галочки», чтобы «задобрить» федеральный центр. Тут сразу видно, что новое руководство республики делает ставку на перезагрузку системы управления, приход новых людей. При этом важно понимать, что не каждый узкий специалист, профессионал в определенной профессии, сможет стать таким же эффективным управленцем.

Людям нужна специализированная управленческая подготовка, они должны «врасти» в тонкости системы принятия решений, расстановки приоритетов в госсистеме.

Понять социально-экономическую проблематику и так далее. Непростой процесс, требующий отбора кадров, последовательной работы с ними. И тут важно подчеркнуть несколько принципиальных моментов, которые отличают новую программу «Команда Дагестана».

Во-первых, на всех этапах отбора сам глава республики Щукин будет вовлечен в отбор кандидатов. Тут и личные собеседования, и принятие итоговых кадровых решений.

Во-вторых — сама открытость. В рамках программы действуют понятные и единые для всех правила. Будет запущена открытая регистрация, через онлайн-анкету, затем участники должны будут пройти соответствующее тестирование. Как видно, тут нет места какой-то кумовщине или клановости. Затем последует обучение, решение практических кейсов, работа с наставниками.

В общем все, что наработано в той же системе РСВ на федеральном уровне, будет реализовано и в Дагестане.

Ну и в-третьих, по итогам прохождения программы, человек не будет зависать в каком-то «лимбе», и попадать в некий общий «резерв». Его будут готовить под конкретную вакантную управленческую позицию, и эффективность программы будет оцениваться именно по итоговым назначениям. Что, согласитесь, совсем не то же, что оценка по «валу», когда просто фиксируется число участников, про которых забывают через день после окончания обучения.

Все эти факторы позволяют говорить о реальных шагах по перезапуску системы принятия решений в республике, ее оздоровлению. Тем более, что кадровый конкурс предполагает шесть ключевых треков — начиная от собстенно государотвенного и муниципального упарвления, и заканчивая споротом, образованием и молодежной политикой.

Слишком много за последние годы накопилось проблем в Дагестане. Это и экономическая неразвитость, и коррупция, и огромные проблемы с жилищным строительством, землеотведением, в вопросах топливно-энергетического сектора. Существует и проблема роста экстремистских настроений, попыток «ваххабизации» населения региона.

Новый врио главы Федор Щукин, к слову, показывает себя как самый настоящий патриот республики, порой куда больший дагестанский националист, чем многие псевдо-радетели за республику.

Ведь улучшение медицины, образования, государственного управления, неинициированные Щукиным приведут как раз к позитивным изменениям в жизни простых дагестанцев. А первый шаг в этом направлении — рекрутинг профессионалов через программу «Команда Дагестана», без оглядки на связи, знакомства или принадлежность к тому или иному тухуму или клану.

Автор: политолог Илья Ухов.

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