Ну что же вы так убиваетесь? Вы же так не убьетесь!

Несколько лет назад в фейсбуке (принадлежащем экстремистской компании Meta (признана экстремистской организацией)) разгоралась драма: журналистка Маша Слоним покидала Россию. Ну как покидала. Каждый день я открывала ленту и читала трагическое: Маша Слоним покидает Россию! Будь проклят режим!

Люди с воспаленной совестью и прекрасными лицами традиционно заламывали руки и проклинали власть.

Годы шли, смеркалось. Маша Слоним продолжала покидать душную тоталитарную Россию. То есть натурально — дни летели, а она покидала и покидала. Меня стала преследовать картина: сидящая в аэропорту на чемоданах женщина, покрытая слоем пыли, с протестным транспарантом.

Образовалась даже некоторая фобия соцсетей, потому что — ну сколько можно покидать-то?!

Это я к чему. Примерно так же в последние месяцы Россию покидают торговые бренды и западные компании. Включила радио: «OBI возвращается в Россию». Месяц покидало нас это счастье, да так и не покинуло! Пример — один из сотни, которые я могу тут привести.

В общем, «Алла Пугачева уходит со сцены. В пятьдесят шестой раз».

Секрет на самом деле прост. Главное — громко, на весь мир заявить, что никаких дел с душной, тиранической страной. А потом аккуратно, на цыпочках, продолжить свои финансовые пляски на таком широком и привлекательном рынке.

Для людей, далеких от экономики, я объясню. Представьте: вы снимаете квартиру. Однокомнатную. В Бутове. С ремонтом, сделанным в период, когда шла Олимпиада-80. Живете себе спокойно, тут выясняется, что ваш хозяин — людоед.

– Ах! — вскрикиваете вы, шумно падаете в обморок и намереваетесь покинуть такую неприятную территорию. Но вот незадача: по договору вы обязаны предупредить людоеда минимум за месяц, иначе теряете сумму месячной аренды. Кроме того — сдать помещение под акт, оплатить квитанции и решить сотню бытовых вопросов.

Акцентирую внимание — речь идет всего лишь об аренде очень недорогой частной площади. А теперь представьте крупную торговую сеть с миллионными, а то и миллиардными оборотами.

Есть ли в нашем скорбном капиталистическом мире бизнесмен, готовый расстаться с огромными суммами из политических соображений? Честно говоря, у меня большие, просто огромные сомнения по данному вопросу.

Думаю, если такие предприниматели и есть, то они не возглавляют мировые бренды в силу очевидных причин — раз, их — не то чтобы много — два.

То есть политические заявления политическими заявлениями, а обед по расписанию.

Но потрясает вот что. Это элементарное, школьного уровня соображение отчего-то не пришло в голову нашим либеральным элитам, совести нации, нашему свету в конце тоннеля. Второй месяц «лучшие люди страны» молятся, каются, оплакивают «Макдональдс» и «Икею», рассказывая нам, быдлу, в какой трагической ситуации мы все здесь оказались.

И картина эта вызывает, честно говоря, горькое недоумение. Очень сложно поверить, что публичные интеллектуалы и борцы за свободу прогуляли целиком — школьную математику и институтскую экономику.

Что хочется сказать в заключение? Тяжело, просто неподъемно читать тексты с заголовками «Россия на грани краха» и «тотальный дефицит товаров». Всякий раз как вижу — тяжело вздыхаю, возвожу глаза к потолку и повторяю: «Маша Слоним покидает Россию. Алла Пугачева уходит со сцены. Все пропало, господа присяжные заседатели».

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