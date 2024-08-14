Кто виноват в том, что Лариса Долина потеряла все

Кто-нибудь вообще понял, что произошло с Ларисой Долиной? Все юлят, говорят намеками, в СМИ совершенно разная информация. Одни пишут, что у Долиной мошенники полгода выманивали 100 млн, заставили взять кредит под залог дачи еще на 50 млн, в итоге продали квартиру, уговорив перевести деньги на «безопасный счет». Другие сообщают, будто ничего Долина не подписывала и не переводила, а это некие злоумышленники украли ее старое видео, где певица показывает крупным планом свой паспорт. При этом другие медиа тут же сообщают, будто видео не украли, а Долина собственноручно его записала, чтобы дали кредит.

Сама Лариса Долина явно лукавит. Экивоки какие-то. Похоже, таки развели ее мошенники минимум на 150 млн рублей. Комментарий скупой: стала жертвой. Ну понятно, что теперь не признается. Потому что если перевела, взяла кредит, продала, то стыдно. Всем жертвам этих мошенничеств стыдно. Одни скрывают, другие начинают сочинять, будто их обрабатывали некие суперпрофессионалы. Один дядечка даже, отдавший украинским мошенникам 20 млн, клялся, что звонивших ему людей обучали «по методикам Абвера». Ой, не знаю, не знаю, я лично не слышала, чтобы в Абвере учили, как заставить человека сбросить кредитные деньги с балкона, предварительно завернув их в пакет.

Впрочем, я хотела написать не о мошенниках и их жертвах. Хотя аппетиты одних и доверчивость других, конечно, впечатляют.

Особенно удивляет, что такие проблемы есть у знаменитых людей, которые, казалось бы, должны быть умнее и защищеннее нас. Раз они смогли добиться славы, значит, не самые глупые.

Денег, опять же, столько заработали. У меня вот нет квартиры за сто с лишним миллионов. И круг общения у звезд большой — обязательно есть знакомые юристы, финансисты. Но ведь нет: то Эдвард Радзинский передал мошенникам 45 млн, то секретарша Никаса Сафронова не туда нажала, отчего художнику пришлось менять пароль на «Госуслугах».

Дивно, но как бы ладно. Я считаю себя умной и утешаюсь тем, что меня не провести. Да и денег столько у меня нет, слава богу. Поэтому после прочтения подобных историй меня интересует другое. Слушайте, мы живем в удивительно удобном цифровом мире. Те же «Госуслуги» — будто бы верх человеческого гения. Нет, я серьезно, это ведь очень удобно — в одном месте и налоги оплатить, и паспорт заказать, и анализы проверить, и в опросах Московского зоопарка поучаствовать.

Такого нет, думаю, нигде. Мне пока удалось выяснить, что сколько-нибудь приближенные аналоги «Госуслуг» существуют в Польше и в балканских странах. Но это, по свидетельствам очевидцев, жалкое подобие. У нас реально мощь! Я, житель Петербурга с петербургской пропиской, благодаря «Госуслугам» получила доступ к самозаписи в московские поликлиники, а также могу голосовать за лучшие кинотеатры Москвы и записаться на коллективную гимнастику в столичных парках. Все потому, что когда-то мы с дочкой зарегистрировались голосовать за панду. Голосовали мы за имя Мо-Мо. Панда стала Катюшей, а мы — полноценными участниками московской программы «Активный гражданин».

Тот факт, что, проголосовав за панду, мы в глазах государства сделались почти москвичами, навел меня на смурные размышления. Ведь если так легко перепутали там, почему не перепутают в каком-нибудь другом месте?

Да даже если и не напутают — человек, черт побери, не обязан быть умным и осторожным. Он может сглупить, расслабиться. Более того, я уверена, что в России до сих пор есть неграмотные. Есть люди с умеренной умственной отсталостью, не лишенные по суду дееспособности. Есть просто тип наивных, доверчивых. Что им всем предлагает государство? Какую защиту?

Допустим, будет, как у Никаса Сафронова: кто-то куда-то нажмет, отправит мошенникам одноразовый код для «Госуслуг». И дальше что? На человека наберут кредитов, как минимум, так? Могут подать от его имени заявление на продажу квартиры. Минцифры постоянно успокаивает, что провести сделку, получив доступ лишь к «Госуслугам», злоумышленники не смогут, нужен еще «Госключ» и прочее. Однако они могут, пока суд да дело, сфальсифицировать генеральную доверенность. Если на кону, к примеру, квартира ценой в 150 млн, не факт, что во всей стране не найдется нотариус, который бы заверил доверенность на продажу такого золота. А данные для доверенности можно взять с «Госуслуг». И все!

У человека, к чьим «Госуслугам» получили доступ, могут украсть данные его медицинской карты и потом шантажировать тем, что кто-то обращался к венерологу или увеличивал грудь.

Про детей можно все узнать, электронный дневник проверить, записать в кружки, оплатить их образовательным сертификатом какие-нибудь подставные курсы. Да вообще что угодно можно сделать.

У нас люди годами ходят и доказывают, к примеру, что пострадали из-за налогового двойника: это когда в результате ошибки в ИНН приставы ошибочно списывают задолженность у стороннего человека. У меня, между прочим, был такой двойник на Почте России: я несколько лет не могла оформить SMS-подтверждение посылок, потому что где-то в ХМАО на мой номер паспорта на почте зарегистрировали другого человека. Не помогало ничего вообще, все кончилось тем, что мне пришлось из-за повреждения менять паспорт — только после этого я стала полноценным клиентом почты.

Если у вас уведут «Госуслуги» и успеют через них что-нибудь сделать, вы не то что пыль глотать замучаетесь — вообще забудете, где верх, где низ, вам придется месяцами и даже годами ходить по инстанциям, просиживать в судах. И это без квартиры и денег! У нас даже откровенно мошеннические кредиты, оформленные на человека без его присутствия, порой годами оспаривают.

Создали отличную цифровую среду, а кто нас в ней защитит? Я, к примеру, до сих пор не знаю, что будет, если все же кто-то сделает дубликат моей SIM-карты. Ну что деньги уведут со счетов, это почти точно. Про «Госуслуги» даже думать не хочу.

Откуда такой пессимизм? Поясняю. Несколько лет назад я переходила от одного оператора к другому, кроме того, физически меняла смартфон. И помню, что как минимум в один банк из числа тех, где я держу счета, мне пришлось прийти лично и с паспортом подтвердить факт смены SIM-карты, иначе банк считал, что кто-то украл карту или сделал дубликат.

Недавно я снова сменила телефон. Пришла в свои банки — от моей просьбы верифицировать приложение на новом аппарате сотрудники чуть ли не крутили у виска. А между прочим, несколько дней приложение одного из банков одновременно работало у меня на двух телефонах. Потом я перешла к другому оператору — приложения продолжили работать! Раньше такое отслеживали, теперь сочли, что необязательно.

Допустим, ради моих скромных накоплений и моей недвижимости затевать такую авантюру и не оправдается, но если, скажем, у какого-то оператора найдется сотрудник, которого попросят выпустить дубликаты SIM-карт сразу на десять богатых и знаменитых людей? Дадут ему за это миллионов пятьдесят, он купит билет на Шри-Ланку и улетит с концами, передав у трапа дубликаты SIM-карт, допустим, Киркорова, Баскова, Бузовой…

Слишком много завязано даже не столько на «Госуслуги», сколько на один номер телефона. Нам нужна какая-то защита. Хорошо, что придумали все на свете завязать на номер телефона. Плохо, что пока не придумали, как спастись, если твой номер попадет в чужие руки. В мире, где столь легко расстаются с деньгами и правом собственности, нужна защита посерьезнее. И от мошенника, и от дурака. Дурак тоже человек.

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