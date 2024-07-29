Олимпиада от Гаргантюа: что французы пытались показать трансвеститами

Французы, конечно, удивили. Эстетически открытие Олимпийских игр явно понравилось не всем. Простовато. Технически, на мой взгляд, шоу было сделано нехитро и дешево. Бюджет этих Игр вообще скромный — чуть больше €11 млрд, из которых €8,7 млрд потратили на строительство Центра водных видов спорта.

Самая экономная Олимпиада XXI века с наименьшим экологическим следом. Французы стали прижимисты. Наверное, это хорошо. Нам бы поучиться беречь деньги там, где мы традиционно пускаем пыль в глаза.

Но задела, конечно, публику не рачительность Франции. Третий день читаю споры вокруг «Тайной вечери»: кощунство или нет, можно распространять стандарты этики на символы и знаки или не нужно, смелость это или трусость. Первая, кажется, Олимпиада, которую обсуждают не спортивные комментаторы, а религиоведы и культурологи…

Что сказали сами французы по поводу «Тайной вечери» трансвеститов, обилия однополой любви и откровенно трешовых номеров в стилистике портового кафе-шантан? Чтобы не гадать, я пошла читать французскую прессу.

У нас же трансляцию не показывали, так что приходится или читать их прессу, или верить нашим пересказчикам, которые разделились на два лагеря, строго по обеим сторонам границы. Оставшиеся здесь французов стыдят. Те, которые пишут оттуда, столь натруженно Парижский оргкомитет хвалят, что закрадываются сомнения в их искренности. В воскресенье, например, иноагент Земфира (признана в РФ иностранным агентом), сидя в Париже, похвалила церемонию открытия так щедро, что иноагент Кашин, прочитав об этом в Лондоне, предположил, что певицу попросили выступить с похвалой. Ну потому что нашему человеку, даже если он давно живет в Европе, это не очень понятно. Мы остались в некотором, скажем так, недоумении.

Множество европейцев — тоже. Американцы вообще ничего не поняли.

Сами французы говорят следующее: они, разумеется, гордятся Францией и своей прежде всего раблезианской культурой смеха. Французы не устают напоминать, что для них самое главное — свобода самовыражения и общественно-политической сатиры.

Что они нам и решили показать. Через смех и карнавал. Открытие Олимпиады прошло в традициях католического карнавала. По сути, это масленичные гуляния, веселье перед Великим постом. Заговенье. Во Франции они еще совпали с месяцем гордости. Даже не знаю, помнят ли наши соотечественники, что это такое. Напоминаю: в месяц гордости по стране проходят парады людей с нетрадиционной ориентацией, а теперь еще — с альтернативной гендерной самоидентификацией. Они требуют уважения к себе, прав и просто заявляют о гордости собой. Французы, выведя на сцену трансвеститов, которых там было в избытке и вне номера с «Тайной вечерей», хотели показать, что гордятся гендерным и сексуальным разнообразием, сложившимся в их обществе.

Наконец, все это было решено закольцевать на языческие мотивы, античную сатирическую культуру, с которой Париж, по мнению авторов программы, породнился через основателя нового олимпийского движения барона де Кубертена.

Итак, запомнили? Смеховая культура, карнавал, заговение, разухабистая сатира Рабле, античный языческий театр и немного гордости за то, что в обществе есть не только стройные подтянутые семьянины, но и толстые трансвеститы. Примерно так. Попыталась пересказать задумку, ничего не присочинив.

Мне лично кажется, что идея к воплощению не удалась. Особенно в части преемственности Рабле. Ведь Рабле высмеивал официальную культуру, которая задавливала разум и была воплощением того, что после «Гаргантюа и Пантагрюэля» назвали раблезианством. Рабле обхохатывал сложившиеся вокруг прогнившего католического института распущенность, слабость перед страстями, обжорство, бесстыдство, пошлость, средневековую темноту, натурализм и дикость официальной культуры. Трактат Гаргантюа о видах туалетной подтирки — апофеоз осмеяния этой культуры, средневековой дикости, тянувшей Возрождение к прошлому.

Таким образом тот самый Рабле, которым французы прикрывают сегодня все подряд, высмеял ровно то, что мир в субботу и увидел на экранах: плотскую распущенность, безвкусицу, обжорство, бездуховность. Извините, но если из почти трех часов шоу едва ли не полтора посвящены свободе целоваться на виду и носить откровенные платья независимо от пола, то это культура не Рабле, а раблезианства.

Французы, конечно, не согласны. Они твердят про свое многообразие и свободу каждого. Они хотели показать себя преемственниками Рабле, а по-моему, это какие-то дальние родственники Гаргантюа. Из утробы бедной матери-природы, прежде чем она разродилась на свет человеком Ренессанса Пантагрюэлем, вышло шестьдесят восемь погонщиков мулов. И дальше все завертелось: за мулами последовали девять дромадеров, семь верблюдов и двадцать пять возов с луком-пореем. Всех их мы увидели, кажется, в субботу.

Следом за ними как будто со страниц Рабле сошли уже олимпийцы-онлифанщики. Первая Олимпиада, когда спортсмены, которые вроде как должны пропагандировать спорт, чистоту тела и здоровье, подались чуть ли не в проституцию: каждый день пресса сообщает о новых олимпийцах, которые спешат открыть свою страницу с индивидуальным контентом на OnlyFans. Удивили так удивили разнообразием.

С манифестацией свободы высказывания тоже вышел промах: хотели показать, что их право на сатиру священно, но мир увидел совсем другое.

Мы все знаем, что было бы, появись на Олимпиаде карикатуры или сатира на Мухаммеда. К примеру, сцена его знакомства с младшей из жен Аишей и вопрос ее возраста на момент вступления в супружеские отношения. В целом полет для фантазии огромный, хотя бы потому, что мусульманские источники расходятся в оценке численности жен пророка, говорят об их числе неопределенно, от одиннадцати до двадцати трех.

Но мы почему-то не увидели никаких пародий. Страшно, да? Никому не хотелось резню в первый день Игр. Или грузовик с взрывчаткой на площади Согласия. Французы смогли лишь показать нам, что усвоили урок «Шарли Эбдо»: карикатур на мусульман они больше не делают. К тому же Франция ходит вокруг да около арабов, рассчитывая на газовые и нефтяные контракты, зачем ссориться? Можно сказать, как в воду глядели: по пути из Ниццы в Париж в эту Олимпиаду уже обокрали невестку эмира Катара, украли 11 сумок стоимостью свыше €200 млн. Карикатуры на Мухаммеда были бы неуместны, когда в Катаре газ есть, а у французов его нет.

От идеи посмеяться над Буддой, я так понимаю, отказались без всяких внятных соображений: как говорится, от греха подальше. Буддисты тоже, вроде, не режут за своего Будду, но обжегшись на молоке… В общем, решили не злить. Понятно.

Христиан, как мы теперь усвоили, злить можно. Посмеяться от души. Христиане не режут за Христа.

На мой взгляд, это главное в субботнем послании из Парижа. Остальное старо, скучно и неинтересно. Со времен Рабле ничего нового.

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