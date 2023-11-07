Кто кому соотечественник: откуда в ЦАХАЛ взялись россияне

Известные российские музыканты и просто деятели от культуры встретились для онлайн-марафона — собрать деньги жертвам боевых действий. Деньги собрали, кажется, свыше полумиллиона долларов. Куда их отправят? Увы, не в белгородское Шебекино — деньги собирали для Израиля. При чем здесь наши деятели культуры, певцы и прочие композиторы? А они, как выяснилось, израильтяне или другие иностранцы.

Вот так, пели у нас десятками лет Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), Максим Леонидов, писал книжки Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом), рассказывали о кино Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) и о музыке — Артемий Троицкий (признан в РФ иностранным агентом). Десятилетиями крутились в обойме, на всех экранах и всех радиостанциях, а потом — бац! — оказалось, что мы для них не родина, что они себя идентифицируют с другим государством и симпатизируют ему.

Как так? А что насчет внучки Расула Гамзатова и дочки академика РАН Амирханова? Та выложила израильский паспорт и написала, что польщена и горда приемом Израиля. Пока в России работала в глянцевых журналах, жила на наследие советской научно-культурной номенклатуры, то была, получается, не польщена и не горда. Правнучка Чкалова тоже уехала. Тоже, говорят, гражданка Израиля. Писала какие-то дикости: что хотела бы посмотреть на нас в прицел.

Очень странные сограждане обнаруживаются у нас в самых неожиданных местах. Например, уже месяц слышим, сколько россиян попали в плен к ХАМАС. И сколько были убиты в ходе конфликта.

Перечисляют людей, которые уехали 20-30 лет назад, служили в армии Израиля, при этом говорят — наши соотечественники. Какие же они нам соотечественники?

Лично я считаю чудовищной практику признания вторых и третьих паспортов. Вряд ли наше государство пойдет на признание ошибки, совершенной Ельциным, когда тот принял решение о признании множественного гражданства. Есть мнение, будто государство испугается недовольства элит, которые чуть ли не сплошь с запасными паспортами.

Хотя сегодня двойное гражданство уже запрещено для политической и чиновничьей верхушки, для ряда силовиков. То есть перед элитами в этом вопросе хотя бы номинально у государства страха быть не должно. Соответственно, что его держит?

Решение об отмене или ограничении множественного гражданства не требует от нынешнего государства такой уж большой политической воли, зато способно принести много дивидендов, так как ограничения в этой области поддерживает большинство населения, внутриполитический эффект от мер по отмене или ограничению признания множественного гражданства будет огромный.

Но если уж нельзя просто отменить норму о признании других паспортов, то можно, наверное, продолжать вводить рестрикции.

Например, установить срок проживания вне страны для утраты гражданства. 30 лет человек не живет здесь, не платит налоги, но сохраняет паспорт и право голоса — что за чепуха? Или лишать гражданства при поступлении на службу в вооруженные силы, силовые структуры другой страны, а также — при занятии там политикой или работой в госаппарате. Потому что когда слышишь про наших соотечественников в бундесвере, армии США или ЦАХАЛ, внутри все переворачивается. Кровь в жилах стынет, когда представляешь, как россияне из ЦАХАЛ бьют по россиянам, оставшимся в секторе Газа. Те и другие 30 лет не живут в России, дали присягу чужим армиям и платят там налоги. Не пора ли поменять политику признания таких россиян россиянами?

Кроме того, неплохо было бы пересмотреть перечень лиц, которым запрещено иметь двойное гражданство. Для редакторов, ведущих авторских передач, корреспондентов гостелерадиоканалов я бы ввела если не запрет на двойное гражданство, то повышенный общественный контроль. И плашку бы специальную придумала.

Не иноагента, а с указанием второго гражданства. Я бы, может, и журналистов, редакторов всех общественно-политических СМИ обязала подписывать свои материалы с указанием имеющихся гражданств. Давно надо было это сделать.

Эфиры Сергея Брилева маркировали бы как созданные гражданином Великобритании, Владимира Познера — гражданином Франции и США. Все «Эхо Москвы» и «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) тоже бы давно надо было заставить делать отметку об имеющихся гражданствах. Певцов и актеров, конечно, маркировать не нужно. Если они поют и пляшут.

Но как только пошли высказываться в СМИ о политике, обществе, устройстве страны, то тут, разумеется, сразу надо лепить плашку. Например, «Алла Пугачева, считает россиян быдлом. Гражданка Кипра». «Иван Ургант, разместил карикатуру на Христа. Гражданин Израиля». «Чулпан Хаматова, стыдится быть россиянкой. Вид на жительство в Латвии».

Мы все за последние полтора с лишним года убедились, сколь несправедлива и пагубна эта практика множественных паспортов. Тьма людей уехали, удивив нас тем, что они никогда ничего не были должны нашему обществу.

Огромный пласт культурной, предпринимательской элиты, общественников, журналистов оказались никак не связаны со страной, не несут общие с нами риски инфляции, санкций, мобилизации и просто взяли и уехали туда, где у них есть гражданства и ВНЖ.

Многие, как выяснилось, вообще все эти годы не считали Россию родиной. Пели, плясали, писали книги, слагали стихи, сочиняли статьи, делали теленовости, а сами не считали, что здесь их дом! А? Каково это?!

Мне кажется, итогом всех событий последнего времени должен стать серьезный разговор о несправедливом решении Ельцина признавать множественное гражданство. Несправедливость видна во всем.

По внутренним причинам, вызванным раздачей паспортов трудовым мигрантам, этот вопрос тоже встает остро. И уже начинаются серьезные разговоры об ограничении прав мигрантов, например, стали говорить об отмене пособий тем, кто не имеет стажа нахождения в гражданстве, и о платной медстраховке для детей мигрантов. А уж с мобилизацией и постановкой мигрантов на воинский учет сколько вопросов…

В России сегодня проблема вторых паспортов это проблема привилегий одной, меньшей части населения, относительно другой, которая никуда не может уехать, не может заводить иностранные счета, которая всегда будет жить здесь и преследовать свои интересы. Самая большая проблема это, конечно, обнаруженное расхождение целей и задач: у тех, кто не имеет другого гражданства, цель одна — чтобы страна благополучно вышла из всех передряг, сохранив экономику, не скатившись в нищету или террор.

У тех, кто владеет другими паспортами, совсем иной интерес: или вовремя успеть на старую родину, если это мигрант, или, если это обладатель модного второго паспорта, — любой ценой сохранить лояльность новой родины, а цена эта — осуждение России, призыв затянуть для нее гайки, изолировать, выдавить. Благодаря практике признания множественного гражданства мы получили в своей культуре, в медиа, в гражданском обществе соотечественников, которые желают нам плохого и порой готовы деятельно работать над этим, лишь бы сохранить свое право жить на Западе.

Все это пора открыто и честно обсудить.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.