О беженцах и газе в Газе

За все время существования израильского государства, включая его войну за независимость, с земель Палестины ушли миллионы человек. Население сектора Газа уплотнилось вдвое. Теперь Израиль требует от палестинцев потесниться еще в два раза.

Напомню, что государство Палестина независимое, оно признано 138 другими странами в границах территорий, в данный момент частично занятых Израилем. По версии Израиля выходит, что он требует создать чистую буферную зону, которая бы впредь гарантировала ненападение палестинцев.

А знаете, как это выглядит на взгляд арабов? Израиль объявил независимому государству, что то должно в течение суток переместить 1,1 млн своих граждан. На каком основании? Потому что Израиль может себе позволить и потому что американцы уже пять раз доставляли ему оружие и обещают доставлять впредь? Известно, что свои дома покинули уже свыше 400 тысяч палестинцев. И все, исход остановился. Никто не знает, что делать, потому что людям некуда идти, да они, видимо, и не хотят. С какой стати? Это их земля во всех смыслах. Мы, например, признали Палестину в границах территорий, частично оккупированных Израилем.

Я несколько дней с интересом наблюдала: неужели Израиль верил, что свыше миллиона человек смогут просто взять и по его велению уйти? Не смогли и никуда не ушли. И все, Израиль отказался от своего требования, начал в растерянности деблокаду Газы. Уморить без воды и еды миллион с лишним человек было плохой затеей. Может, изначально Тель-Авив к этому и приготовился, но затем увидел, что полной и безоговорочной поддержки его действий в мире нет и мысль, что одно государство может другому повелеть в 24 часа выселить миллион человек, мало кого в международном сообществе расположила к государству Израиль. Так что теперь оно говорит, что готовит полную наземную зачистку Газы. Морить без воды передумал. Но ждет, что беженцы уйдут сами. Освободят территории.

А куда им идти? Говорили, что все должны поселиться на юге сектора. Это как если бы в наш многоэтажный дом заселить жителей такого же дома напротив. Зачем? А просто обитатели одноподъездной «свечки» наискосок решили бы, что им без соседей будет лучше.

Понятно, что это уже ни в какие ворота, тем более Израиль обстреливает весь сектор Газа, вплоть до границы с Египтом. Вероятно, предполагалось, что люди убегут туда. Но там их не принимают.

Египет не открывает коридор. Ряд СМИ объясняет это давлением США. Как и отказ Иордании принимать палестинцев: обе страны заявили, что с них хватит и что у них места нет.

В причастность американцев к такому решению Иордании верится легко, ведь именно из этой страны вылетают в Израиль самолеты США с оружием.

Вот только есть нюанс: и Каир, и Амман принять беженцев уговаривает Европа. США тоже требовали открыть коридор в Египет. Интересно, да? Если допустить, что соседние арабские страны не принимают палестинцев исключительно из собственных соображений, очень бы хотелось знать, какие именно у них мотивы. В Иордании вообще идут антиамериканские протесты, местные арабы требуют от короля уйти с трона, так как он помогает убивать других арабов.

Очень сложная получается у этих соседей позиция. Мне лично понравилась мало обсуждаемая у нас версия: что Израиль стремится освободить сектор Газа, так как там появились большие газовые месторождения. Израиль в ультимативном порядке запретил палестинцам добывать у себя на шельфе газ. Отметили, да? Чужой стране запретил. Под угрозой ракетных ударов. Это как если бы нам кто-то вместо санкций вкатил угрозу снести ближайшие к газовым месторождениям города, если мы начнем свой газ извлекать.

То есть, возможно, это война ради газа в Газе. Если Израиль выдавит палестинцев, он сможет освоить Газу и вести газодобычу, что существенно изменит расклад сил в регионе. В этом случае Египет с Иорданией может, наоборот, проводить независимое решение и препятствовать очищению Газы от арабов, которые мешают Израилю приступить к газодобыче... Это объяснило бы действие Египта и Иордании вопреки воле Запада. Иордания, между прочим, отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена. То есть арабы действуют явно не под диктовку Запада, а вопреки ей. И очень интересно, почему Запад так напирает на очищение палестинской земли от палестинцев. Точно все дело в газе. Ведь сколь бы ни были велики противоречия арабских стран и ХАМАС, палестинцы им ближе Израиля, который в случае получения доступа к месторождениям укрепится и наверняка позовет американских военных охранять газодобычу.

Наверное, ответ в этом. Минимум миллион палестинцев на севере сектора мешают начать разработку газовых месторождений. Израиль попытался сблефовать и заявил, что всех их убьет, если они за сутки не освободят территорию. Но потом стало ясно, что на убийство миллиона человек глаза уже не закроют. Даже на тысячу не закроют. Антиизраильские протесты по всему миру вспыхнули, когда Палестина объявила еще только о 500 жертвах. Миллион жертв? Никто не поймет.

А может, людей оставили в качестве живого щита — охранять месторождения для арабского мира. Чтобы рано или поздно газ из них могли качать арабы.

Ну или просто Египет с Иорданией понимают, что люди это единственный гарант сохранения Газы за Палестиной. Сколько уже раз беженцы уходили под натиском Израиля? Никто не смог вернуться, их имущество было национализировано. Уйдут сейчас — вернуться смогут только в случае, если государства Израиль на карте не останется вообще. Люди — это защита от разрушений и захвата земли.

Также надо иметь в виду, что у палестинских соседей может быть еще один аргумент: вероятно, государства в принципе боятся участвовать в создании прецедента, когда одна страна ультимативно велит соседней убираться, освободить приглянувшиеся ей территории. Если реально сейчас примут беженцев, что будет? Ведь дальше, собственно, начинаются Египет и Иордания, у которых Израиль уже завоевывал земли. И где гарантия, что завтра он не потребует расчистить для себя Синай?

Наконец, возможно, что арабы хотят сделать палестинцев не только щитом для газоместорождений, но и сакральными жертвами. Если Израиль продолжит уничтожать палестинцев, то растеряет поддержку в западном мире… Тот же удар по больнице в Газе. Оставим вопрос, кто ударил. Мы знаем другое: если бы Египет и Иордания впустили к себе палестинцев в те сутки израильского ультиматума, в больнице никого бы не было и общественное мнение не отвернулось бы от Израиля еще больше. Не для этого ли соседи заперли палестинцев в Газе?

Слишком много у всех сторон мотивов и слишком они разные, чтобы понять. Мне кажется, уместнее сейчас вспомнить, как в 1930-1940-е годы сами евреи приплывали в Палестину и умоляли арабов с Великобританией их впустить. Известный слоган еврейских беженцев из Европы: «Наши семьи погибли, спасите хотя бы нашу надежду».

Арабы спасли. И что теперь?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.