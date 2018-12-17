Будущее – это прошлое. Свобода — это запрет

Вот интересно, если им дать волю, то как бы они видели устройство жизни в России? Они – это те, кто чуть ли не каждую неделю придумывает новые запреты и способы изоляции от остального мира. Иногда кажется, что они коллективно сошли с ума и получают от этого мазохистское удовольствие. Как они видят идеально заизолированное российское общество? Разумеется, послушное и не смущаемое чуждым влиянием. Если бы у них были такие возможности, но при этом никаких сдерживающих факторов, в том числе технологических, не было. Идеальная осажденная крепость. Где они, разумеется, рулят. Иначе какой смысл.

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Перво-наперво им видится построение суверенной электронной сети Интернет. Они прознали, что информация правит миром. Чтоб все «вредные сайты» – только по спецдопускам и только тем, кому надо «по работе». Из мессенджеров оставить один, открытый для спецслужб, в соцсети (все – свои) и вообще в интернет – вход по паспорту. Никаких иностранных СМИ, никаких иностранных фильмов, кроме отдельно разрешенных. Никаких разъездов за границу, кроме как опять же «по работе». Мне кажется, фантазия у реакционеров небогатая, а идеалом им видится старый-добрый «совок», в котором прошла их молодость: смесь жесткой сталинщины (чтобы все работало, как им представляется, работало тогда) с мягкой брежневщиной (чтобы им самим ничего не грозило). Их идеал будущего – это откорректированный вариант прошлого.

Самая большая беда нынешней России в том, что в ее так называемой элите слишком много несовременных людей, а не просто некомпетентных или отобранных «по блату» на высокие должности.

Они несовременны в своих коммуникациях с миром и плебсом. В принимаемых решениях. Их язык косный и тоже несовременный. Они несовременны в своих представлениях о современности, о добре и зле, что правильно и что нет, что добродетельно, а что нет.

Они во всех новых явлениях и технических возможностях видят, прежде всего, угрозу – себе лично (поскольку чувствуют нутром свою неконкурентоспособность), системе в целом, поскольку они в душе не верят в жизнеспособность системы. И оттого масса усилий направлены на придумывание новых ограничений – как заслониться от «вызовов», закрыться от всего нового, поскольку оно несет не возможности, а лишь угрозы.

Все это было при советской власти. Когда огромные усилия и людские резервы тратились на то, чтобы тащить и не пущать.

Опечатывали печатные машинки перед праздниками, чтобы на них не напечатали подрывные листовки и не разбросали над первомайской демонстрацией. Масса людей следила за этим режимом. Когда эта крепость пала, они занялись ротапринтами, ксероксами. Но все равно по рукам ходили напечатанные тайно книги. Книги они запрещали всегда. Потом они «испугались» GPS, и я помню уголовные процессы над теми, кто этой опасной штукой пользовался. Уже в наши дни они переключились на GPS-треккеры и стали клеить уголовщину за получение посылок через Aliexpress. И за «приборы скрытного наблюдения», которые продаются в каждом западном (и китайском тоже) дьюти-фри. На первые мобильные телефоны надо было получать справку ФСБ. Рации «уоки-токи» тоже поначалу были под запретом. В Советском Союзе бесконечно печатали ложные карты, чтоб враг заблудился. Туристы доставали немецкие, которые были как раз точны. Они тратили неимоверные средства, чтобы глушить передачи «вражьих голосов», которые все равно слушали. Они запрещали фильмы, которые все равно смотрели, и книги, которые все равно читали. Они закрыли границы, но люди все равно бежали через них, закрытые, и для некоторых сам факт выезда за границу превратился в фетиш, ради которого можно было мать родную продать.

Невозможно перечислить весь этот советский дремучий маразм, на который тратились огромные средства, в поддержании этого порядка были заняты сотни тысяч «особистов». Они не спасли ни режим, ни страну, они даже не отсрочили падение. И когда все это рухнуло, советский человек оказался в непонятном ему мире, где он с трудом ориентировался. Ошибки первых постсоветских лет, в том числе в экономике – это ошибки от дремучести и невежества. Это типичные ошибки «маугли», только что вышедшего из темного леса.

Они чему-нибудь научились за прошедшие четверть века? Нет. Они продолжают все эти свои глупости и сегодня. Настаивают и усугубляют.

На днях появилась новость, что Роскомнадзору якобы выделят сумасшедшие деньги (проверить это нет возможности, все у нас такое засекречено) на создание принципиально новой системы блокировки в интернете, прежде всего, ненавистного Telegram — на основе технологии deep packet inspection, которую, говорят, будет трудно обходить. Важнее задач в стране ведь нет. Новая система, по сообщениям СМИ, даст Роскомнадзору возможность точечно блокировать конкретные ресурсы, а не блоки IP-адресов, как он это делал весной. Говорят, бюджет новой цензурной технологии (хотя цензура запрещена Конституцией, но кто с этим считается) сопоставим с годовым бюджетом средней области, на эти деньги можно оснастить современным оборудованием пару научных институтов.

Но цензура сегодня в нашей стране приоритетнее любой науки.

РКН очень не хочет, чтобы я читал, как завели очередное уголовное дело против какого-нибудь вице-губернатора «по социалке», каких любовниц на какие несусветные бабки содержит оплывший глава госкорпорации, какой депутат «запалился» с иностранным активами или насколько не «бьются» доходы того или иного чиновника с образом жизни, который он себе позволяет. Им кажется, что если я ничего этого знать не буду в деталях, то режим дольше протянет и вообще будет процветать. Нет, не будет он процветать, если все силы и оставшиеся мозги употреблять на борьбу с нежелательной информацией. Это еще ни одному режиму не помогло. Читайте учебники истории.

Или вот тот же РКН на днях пригрозил Google блокировкой в России, если компания не подчинится очередному циркуляру, направленному, разумеется, тоже на блокировку чего-то вредного. Ну заблокируйте уже, наконец, целиком Google, чтобы приблизить печальный конец всему этому бреду. Потом сенаторы Клишас, Бокова и депутат Луговой внесли законопроект, позволяющий ужесточить контроль за трансграничным интернет-трафиком. Наверное, сенатор Клишас не хочет, чтобы кто-то стал уточнять, имеется ли у него и почем она стоит, вилла в Швейцарии, как утверждает запрещенный уже давно некто Навальный. Мне лично несколько лет назад, когда он только оказался под санкциями, в ответ на вопрос, как он платит за коммуналку иностранной недвижимости, будучи под санкциями и под запретом на иностранные банковские счета, сенатор уверил, что платить в таких случаях можно кредитной картой. Хотя мне лично кажется, что запрет и на виллы, и на счета абсолютно глупый, пустой и лицемерный, продиктованный тем же советским менталитетом «осажденной крепости». Куда важнее, на какие средства это приобретено и уплачены ли с этого налоги.

Когда президент призывает правительство к рывку в будущее, а иначе мы отстанем навсегда, то все больше людей понимают, что никакого прорыва в будущее не будет и просто не может быть в стране, где столько сил уходит на придумывание все новых запретов.

В такой стране не сложится атмосфера творчества, благоприятная для научных открытий. В ней насаждается архаика и опасливость ко всему новому. В такой стране креативные люди озабочены тем, как не попасть под «колпак» спецслужб. И все больше усилий ученых уходит не на то, чтобы придумывать новые технологии, решения, лекарства, машины, а на то, как соблюдать множащиеся запреты и как соответствовать «кафкианской» бюрократической отчетности.

Мы будем и дальше все безнадежнее отставать в технологиях и особенно в их массовом внедрении. Будем сползать глубже в свою такую милую архаику. Во всех сферах жизни. Мы будем отгораживаться все более высокими стенами от внешнего мира, все сильнее не понимая и не принимая его. А он все больше будет не понимать нас — и ненавидеть это непонятное и не познаваемое, расположившееся на 1/7 части суши.

Поскольку самые высокие стены строятся не на земле, а в головах, то нашими головами будут заниматься все плотнее. Низкий уровень образования, его деградация (а как может улучшаться образование на фоне культивируемых архаики и мракобесия и усиливающейся закрытости страны?) – это один барьер между нами и внешним миром. Насаждение культуры осажденной крепости, вокруг которой сплошь враги — другой барьер. Любая внешняя информация все чаще воспринимается как заведомо враждебная, вне зависимости, правдива она или нет. А свои собственные мифы возводятся в ранг неоспоримой истины. Даже бредовые. Государство озабочено воспитанием послушных исполнителей, соблюдающих без колебаний даже самые идиотские запреты. Но от которых не следует ожидать прорыва в будущее. Такой породе людей куда покойнее укрыться ментально в прошлом.

Это кончится безнадежным отставанием даже и в военных технологиях. Или же создание этих военных технологий приведет к тому, что надорвется вся остальная экономика. Как это случилось с СССР.

И тогда никакие военные технологии не спасут от смуты, как не спасли СССР. И информационная изоляция тоже не спасет, — смутьянам довольно будет своих, пусть самых дремучих, установок, они обойдутся без инструкций «Вашингтонского обкома». Дремучие смутьяны к тому же ничем не лучше «прогрессивных» (см. пример иранской исламской революции). А стране в результате попросту будет навязано внешнее управление – и масса ограничений - со стороны технологически развитых.

А те все более безумные запреты, которые обходятся все дороже (вам уже пришло уведомление об увеличении платежей от операторов, поскольку надо платить за «пакет Яровой», безумный в своей бессмысленности?), рано или поздно падут. Такова была судьба всех прежних табу, которые тоже в свое время казались «разумными» и обусловленными «сложным международным положением страны», а еще — неизменными на долгие времена. И тогда на информационную свободу опять выйдут миллионы новых «маугли».