Почему офисные работники разговаривают на птичьем языке

Людей раздражают слова. Более того, людей раздражают слова на работе. И даже вполне конкретные: согласно результатам проведенного опроса, больше всего их раздражают слова «человечек», «задачка», «денежка», а также фразы «я вас услышал» и «ретроградный Меркурий».

Слова и фразы, спору нет, отвратительные. Но в разговорной речи у нас широко распространены конструкции не только эстетически неприятные, но и демонстрирующие явную безграмотность говорящего. «Данный», «все равно на…», «сказал то, что…», да много чего. Но раздражают «человечек» и «задачка».

Что вообще означают уменьшительно-ласкательные суффиксы в корпоративной речи? Человечек, простите, человек подсознательно хочет отстраниться от задачи, поэтому в своей речи обозначает ее как нечто не вполне серьезное. Потому что за что-то маленькое и спросят немного. «Не справился с задачкой» — это совсем не то, что «провалил задание». Равно как и поставить перед подчиненным «задачку» не равно «озадачить подчиненного». Задачка лучше, потому что она не является судьбоносной. Начальник всегда может сказать: я вам зарплату плачу, а вы элементарные задачки решить не можете. А подчиненный, в очередной раз допустив ошибку, убедит себя и окружающих в том, что задачка-то была незначительной, значит, и его профессиональное поражение не имеет критических последствий.

То же относится и к «человечку». В конце концов, работник — это еще не совсем личность, уж точно не полноценный человек. Это только одна из его ипостасей, грань его профессионального проявления. Трудно сказать, каким человеком он окажется, поэтому лучше называть его «человечком». «От нас человечек подскочит, денюжку завезет». Потому что если и не подскочит, то а чего вы хотели? Это же просто «человечек», а не целый человек, да и речь шла не о деньгах, а о «денежке». Как у Мухи-Цокотухи.

Раздражать же людей это стало потому, что приелось. Слишком много эти слова употребляли, слишком неосмотрительно засоряли ими речь, теперь они потеряли свою вспомогательную функцию, превратившись в назойливый и банальный шум.

Как ни странно, то же самое касается и упоминания «ретроградного Меркурия». Что такое ретроградный Меркурий вообще? Дело в том, что планеты нашей Солнечной системы движутся вокруг светила с разной скоростью и по разным орбитам. Когда вы едете по шоссе, иногда вы обгоняете длинномерную фуру справа, а иногда более мощный автомобиль обгоняет вас слева. Таким образом, фура становится для вас ретроградной, а вы становитесь ретроградным для того, кто едет в левой полосе. То же самое и с планетами: время от времени все они ретроградны по отношению друг к другу. Но повезло стать частью городского корпоративного фольклора только Меркурию — на него списывают любые неудачи и катаклизмы. Человеку трудно признавать фатальное несовершенство окружающих, потому что тогда придется задумываться и над своими недостатками. Ведь если никто не совершенен, то не безгрешен и я. А разве такое возможно? Да ну нет, это просто «ретроградный Меркурий». И вот Меркурий не выдержал, на него навесили столько всего, что он оборвался, упав в лингвистическую помойку, стал раздражающим речевым фактором.

Конструкция «я вас услышал», как мы понимаем, просто заменяет любое сверхэмоциональное и нецензурное восклицание, призванное закончить разговор. Это уже знают все, а потому и раздражаются, услышав от человека то, за чем скрывается желание поскорее отвязаться от требовательного собеседника.

Корпоративная культура в России относительно юна. С окончанием перестройки и распадом Советского Союза выстраивать деловые отношения и соответствующую лексику пришлось заново, преодолевая комсомольские и партийные чеканные и гладкие, но идеологически излишне ярко окрашенные формулировки.

В некоторых компаниях пытались внедрить обращения «господин» и «госпожа», но звучали они скорее как издевательства. В других нарождающихся офисах злоупотребляли англицизмами — в фоллоу-апе по митингу заапрувили роудмап, несмотря на асапы по фидбеку от сэйлзов. Позже это стало предметом сатиры и даже вошло в анекдоты и скетчи. Теперь корпоративная культура проходит стадию пережевывания уменьшительных суффиксов и ссылок на обстоятельства, не зависящие от воли говорящего.

Вероятно, следующий этап становления корпоративной лексики породит нечто основательное и долговременное. Что-то вроде английского корпоративного слова overqualified, которое с одной стороны не является жаргонизмом, а с другой — имеет весьма специфические значение и функцию. Это слово необходимо, чтобы катастрофически ухудшить положение человека, оставив при этом видимость соблюдения приличий и даже добрых намерений. Комплиментарное унижение. Overqualified означает, что компетенции человека превышают требования, к нему предъявляемые. Вы слишком хороши для нас, дело не в вас, дело в нас, вы профессионал, которого мы еще не заслужили. В общем, вы уволены или не приняты на работу. Согласитесь, изящно. Страшно красиво. Так, думаю, и наш офисный язык от «человечка» доковыляет до чего-то столь же грозного. Время русской корпоративной лексики еще впереди. Впрочем, и она будет скорее раздражающей.

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