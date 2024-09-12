Собаки, мигранты и талиб Абдул: о чем спорили на дебатах Трамп и Харрис?

В ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени Дональд Трамп и Камала Харрис сошлись на вторых дебатах этих президентских выборов в США. Первые прошли в июне и закончились тем, что Джо Байден улетел в нокдаун и выбыл из гонки.

От этих ожидали примерно такого же результата. Поэтому последние полмесяца перед дебатами штабы обоих кандидатов буквально сидели на иголках. Дональда Трампа усиленно натаскивали конгрессмен Мэтт Гетц и бывшая демократка Тулси Габбард, которая уже имела дело с Харрис на праймериз Демпартии 2019 года. Его советники в это время хлестали валерьянку, опасаясь, как бы Трамп не вышел на сцену в плохом настроении и не испортил все очередным набором бессвязных оскорблений.

Харрис, в свою очередь, занималась с политконсультантом Филиппом Рейнесом, который работал «потешным Трампом» еще в кампании Хиллари Клинтон. Пока она выискивала слабые места оппонента, ее штаб пытался поменять правила дискуссии и включить микрофоны по умолчанию, чтобы иметь возможность препираться с Трампом (спойлер: не получилось).

В итоге к ночи дебатов оба кандидата подошли по-своему хорошо подготовленными. Трамп был собран и как мог держал себя в руках, а Харрис избавилась от традиционной для себя проблемы «словесных винегретов» и пришла с заготовленным набором панчлайнов в адрес оппонента. Помогло ли это им проявить себя? Если честно, не особо.

От Камалы Харрис требовалось одно: детально рассказать о своей политической платформе. Однако вместо этого политик почти два часа кидалась пространными лозунгами и провоцировала оппонента (надо сказать, весьма успешно). Было видно, что Харрис сильно волновалась. Временами она звучала неубедительно из-за дрожи в голосе. Куда лучше у нее получалось работать мимикой — саркастичные выражения лица, которые Камала делала во время выступлений Трампа, оказались просто находкой. Но этого все равно не хватило, чтобы заслужить звание «мастера дебатов», которым ее наградили дружественные СМИ.

Впрочем, Дональд Трамп тоже не блеснул. Как и Камала, он не вдавался в конкретику, предпочитая пустые лозунги. Экс-президент США давил на темы миграции, экономики, непоследовательности взглядов Харрис и ее плохого послужного списка, но был необычно скован и поэтому не смог дожать ее ни по одному из пунктов. Конечно, на счету Трампа было несколько сильных ремарок. Но большую часть времени он провел в оборонительной позиции. Часто Трамп упускал возможности поддеть оппонента, а иногда Харрис сама ловко переводила разговор в нужное для себя русло. Например, когда вместо разговора о миграции заставила Трампа доказывать, что его митинги веселые.

Отдельным феноменом этих дебатов стал трамповский фейкомет, который экс-президент США зачем-то включил на полную мощность. Трамп повторил утку ультраправых о том, что мигранты захватывают города и поедают собак и кошек в штате Огайо. За пару минут до этого он объявил, что демократы поддерживают «аборты после родов» — что тоже неправда.

Из уст Трампа звучали и другие забавные высказывания. Например, история про некоего Абдула из «Талибана» (организация запрещена в России), которого экс-президент США якобы запугивал фотографиями его дома. Или нелестная характеристика Джо Байдена, который, по мнению Трампа, «не помнит, жив ли он». Или вот забавная перепалка с модератором Линси Дэвис, которая несколько раз спросила Трампа, есть у него план на замену медицинской реформы Барака Обамы. Экс-президент попытался выкрутиться, но затем признал, что у него есть кое-что получше: «концепция плана».

Кстати, о модераторах. Линси Дэвис и ее напарник Дэвид Мьюир заслуживают своей порции критики, потому что во время дебатов их симпатии были явно на стороне Харрис. Ведущие буквально под лупой рассматривали высказывания Трампа и раз за разом требовали от него конкретики. При этом они не реагировали, когда Камала уходила от ответа, допускала неточности или откровенную ложь. Во время беседы Мьюир спросил Харрис, встречалась ли она с Владимиром Путиным. Политик ответила, что пять раз виделась с Владимиром Зеленским, и была такова. Уже после дебатов Трамп пожаловался, что это был поединок троих против одного.

Как бы то ни было, американские телезрители и политические обозреватели сошлись во мнении, что этот раунд был за Камалой Харрис. Пожалуй, я с этим соглашусь, но с одной ремаркой. Харрис выступила крепко, потому что хорошо изучила Трампа и смогла навязать ему свои правила игры. Но как отдельная величина она по-прежнему выглядит слабо, и дебаты ей тут, увы, не помогли.

CNN выяснил, что после встречи к ней стали лучше относиться всего 4% зрителей. А опросы среди неопределившихся избирателей, проведенные Reuters и The New York Times, показали, что люди больше поверили Трампу. Его платформу сочли более понятной, а вот Камала так и осталась для многих «темной лошадкой». На убедительную победу — и тем более нокдаун оппонента — это не тянет. Скорее Камала победила с небольшим отрывом, а реальный результат близок к ничьей.

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