Макрона подвели под импичмент

Олимпиада уехала, а цирк остался — эта фраза как нельзя лучше описывает политическую обстановку во Франции.

Страна продолжает расхлебывать последствия «гениального» решения Эммануэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы. Левые, ультраправые и центристы, которые поровну поделили Национальную ассамблею после 7 июля, ругаются из-за кандидатуры премьер-министра. Сумятицу вносит и сам президент Франции. Он отчаянно пытается удержать контроль над правительством, но пока его политические лавирования лишь накаляют обстановку.

Дело уже дошло до угроз импичментом, и «света в конце туннеля» пока не видно.

Напряжение начало расти вскоре после второго тура парламентских выборов, в котором с незначительным перевесом победила коалиция левых партий «Новый народный фронт». После двухнедельной заминки и двух неудачных внутрикоалиционных голосований она предложила сделать премьер-министром депутатку Люси Касте.

Однако Макрон не принял ее кандидатуру. Сначала президент Франции предложил отложить смену правительства до конца Олимпийских игр. Когда «олимпийское перемирие» закончилось и французские политические силы продолжили переговоры, он снова отклонил Касте — на этот раз под предлогом того, что ее правительство долго не протянет.

После второго отказа левые пришли в ярость. Лидер коалиции, ультралевая партия «Непокоренная Франция», призвала Макрона прекратить торги и назначить их премьера — в противном случае ему объявят импичмент. 31 августа ультралевые официально запустили процедуру отрешения президента от должности и сейчас ищут поддержки у других политических сил.

Правила импичмента президента Франции прописаны в 68 статье конституции страны. По ней главу государства можно отправить в отставку, если тот не исполняет свои обязанности. Члены «Непокоренной Франции» считают, что отказ назначать премьер-министра победившей фракции подходит под эту формулировку, поскольку тем самым Макрон отказывается признавать результаты выборов.

Звучит вроде бы логично, вот только толку от этого не будет.

Франция — это страна с сильной президентской властью, и чтобы отправить главу государства в отставку, парламенту придется в буквальном смысле пройти девять кругов ада.

Сначала инициативная группа депутатов должна внести предложение об импичменте. Затем его рассматривают бюро и юридическая комиссия Нацсобрания. Если они дают ход обвинению, Нацсобрание должно принять резолюцию об импичменте ⅔ голосов. Затем эту же процедуру (рассмотрение в двух комиссиях и голосование) проходит сенат. Далее обе палаты парламента формируют «высокий суд» — он расследует дело и решает, объявлять ли президенту импичмент. Наконец, Нацсобрание и сенат собираются вместе, голосуют еще раз, и если ⅔ депутатов снова поддерживают предложение, президента Франции отправляют в отставку.

Говоря проще, для импичмента Макрона нужен консенсус во всем парламенте.

В Нацсобрании царит политическая неразбериха, а сенат контролируют умеренные и лояльные президенту Франции силы — добиться согласия в таких условиях невозможно. К тому же даже в «Новом народном фронте» многие прохладно относятся к идее об отставке Макрона. Поэтому высок шанс, что инициатива «Непокоренной Франции» не пройдет даже бюро Нацсобрания.

Более реалистичная альтернатива: Макрон назначит премьера, который понравится лично ему. Тут политическая система дает президенту Франции полный карт-бланш. Назначить главу правительства может только он, причем этот кандидат не обязательно должен быть членом самой крупной фракции или вообще членом парламента.

Сейчас в шорт-листе Макрона два человека. Первый: социалист Бернар Казнев, который уже был премьером при Франсуа Олланде. Второй: представитель умеренно правой партии «Республиканцы» Ксавье Бертран. При Жаке Шираке и Николя Саркози он занимал несколько министерских постов, а ныне председательствует в региональном совете О-де-Франс.

На момент написания статьи Макрон склонялся в сторону Бертрана, хотя днем ранее почти решил назначить Казнева. Его метания понятны: кого бы Макрон не выбрал, на этом политический кризис не окончится, ведь депутаты могут в любой момент опрокинуть премьер-министра вотумом недоверия. Казнева недолюбливают в лагере левых, потенциальному правительству Бертрана угрожает ультраправое «Национальное объединение», и обе фракции терпеть не могут лично Макрона, поэтому наверняка не дадут ему править спокойно.

Раньше коллизии решались просто: президент Франции договаривался с фракцией, которая имела большинство в Нацсобрании, что она позволит правительству работать. Но сейчас нижнюю палату французского парламента впервые в истории разделили три силы, которые не имеют явного преимущества над оппонентами и не настроены объединяться в коалиции. Как выходить из тупика, не знает никто. Французские законы тоже не дают ответа, потому что не заточены под такие ситуации.

Единственный шанс Макрона закончить препирания — расколоть «Новый народный фронт» и собрать вокруг своей центристской коалиции умеренных левых и правых. Но для этого понадобится сильно извернуться. А на ближайшее время Франции гарантирован политический хаос.

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