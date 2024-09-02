Грузчик в Armani, курьер в Lacoste: к чему привела погоня за брендами

Вы вообще заметили, как хорошо стали одеваться наши сограждане? Девушки сплошь в Karl Lagerfeld и Moschino, у каждой второй знакомая до боли коричневая сумочка с монограммой LV или, на худой конец, рюкзачок Prada или Trussardi. На ногах в этом сезоне обязательно надо иметь Adidas Gazelle на тонкой каучуковой подошве или коллаборацию New Balance x Miu Miu с двойной шнуровкой — ну вы наверняка в курсе, если следите за новостями стритстайла или поглядываете в ленты Telegram.

Самое поразительное, что от фешн-парада не отстают молодые мужчины, особенно недавно переехавшие в наши столицы из южных регионов, а также иностранцы. Такие вообще на мелочи не размениваются. Если спортивный костюм, то Armani или Gucci, кроссовки — последняя модель Nike, итальянская Premiata с их фирменной разрисованной подошвой ну или Yeezy на худой конец. Борсетки от Karl Lagerfeld, кепки от Balenсiaga.

Вы думаете, я вам тут вечер на Патриках описываю? Вовсе нет — перед вами совершенно рядовая поездка на метро, там они, эти фирмачи, тусуются. И не только. Любителей брендов полно на городских рынках. А еще к вам может запросто нагрянуть домой курьер или грузчик в Armani или Lacoste с веселым зеленым крокодильчиком на груди. Осталось дворникам облачиться в костюмы от Zegna, а продавщицам в Chanel, и мы с полным правом будем считаться самыми нарядными в мире.

Причем заколосился этот «модный приговор» как раз после массового закрытия брендовых бутиков.

Свято место, как говорится, пусто не бывает. И пока на месте люксовых европейских марок, тяжело дыша, взлетали наши отечественные лакшери сторы, китайские братья и сестры подсуетились и обеспечили россиян доступной трендово-брендовой одеждой.

Конечно, я в курсе, что подделки существовали вечно, но такого широкого ассортимента и сходства с оригиналом они достигли только сейчас. Причем невидимые рыночные байеры работают быстрее, чем их коллеги из люксовых магазинов: там последние коллекции прет-а-порте появляются хорошо если через полгода, а например, в Санкт-Петербурге на Апрашке — буквально через неделю.

И ведь даже ни единой буковки в названии теперь менять не надо — лепим как есть, никому ничего за это уже не будет. А цены? Вы видели эти цены? За 600 рублей «фирменные» кроссовки, за 900 — ботинки, за тысячу и вовсе сумка от Hermes. Конечно, все это сделано из клеенки или, как сейчас модно говорить, экокожи. Теоретически может быстро порваться. Но теперь представьте: даже если вы будете покупать предположим, паленый Adidas раз в месяц, за год у вас уйдет около 10 тысяч. За такие же якобы родные придется выложить минимум 17 и тоже без гарантии, что они не развалятся через пару месяцев. У меня такого, слава богу, никогда не было, но знакомые рассказывали всякие страшные истории про отрывающиеся подошвы и прочие производственные дефекты дорогой обуви. Одна моя знакомая, девушка с прекрасным вкусом, регулярно посещает магазины «все по 900» и уверяет, что по удобству такая обувь ничем не уступает дорогим оригиналам.

Я знаю, сейчас начнутся самые сильные аргументы против пали из серии «носить такое — себя не уважать».

Ну да, есть такой момент. Но уважение к себе — тут вопрос философский. Один не может носить фальшивку, а другой из уважения к себе не готов отдать за пару итальянской обуви большую часть своей зарплаты. А быть модными и красивыми очень хочется — я это прекрасно понимаю.

Богатых тут тоже жалко. Представляю, что чувствует человек, купивший за 40 тысяч джинсы Hugo Boss, когда к нему приходит подключать стиральную машину мастер в таких же штанах, но за 900 рублей. Мастер при этом может быть моложе, красивее и лучше выглядеть по всем параметрам. И штаны на нем, вероятно, будут тоже лучше сидеть.

Для самых решительных есть еще и третий вариант — вообще отказаться от использования брендов, лейблов и прочей мишуры. Об этом наконец-то начали писать фешн-блогеры. Так и заявляют: не модно уже ходить по улицам с гигантской надписью Karl на мощной груди. Не модно иметь футболку со стразами хоть за 30 тысяч из дорогого магазина, хоть за 300 рублей с рынка. Альтернатива, как обычно, есть: покупать отечественное, шить на заказ или освоить маркетплейсы — тут решать вам, если, конечно, вы хотите действительно быть в тренде. Главное, не забывать, что белая футболка из хлопка — это всего лишь белая футболка из хлопка и ничего больше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.