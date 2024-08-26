Позднее отцовство — хорошая идея?

Ну что, тема старородящих снова в топе. Только на этот раз ученые (не британские) взялись не за женщин, а за мужчин. Почти 15 лет следили за теми, кто становится отцами после 50, и выяснили много интересного. Во-первых, доля возрастных пап постоянно увеличивается. Не буду утомлять вас процентами, просто поверьте на слово: тех, кто решил «родить» в 50, 60 и 70, становится все больше. За примерами далеко ходить не надо. Не только заоокеанские Алеки Болдуины и Роберты де Ниро (стали отцами в 64 и 79 лет соответственно), но и отечественные Евгений Петросян и Иван Краско решили в буквальном смысле слова «плюнуть в вечность» и обзавелись потомством в весьма преклонном возрасте.

Что же говорить о пятидесятилетних парнях? Их типичная история такова: женились рано, завели детей, прошли через кучу трудностей с первой женой, ближе к полтиннику наконец-то встали на ноги. Тут у них наконец-то появились хоть какие-то деньги, дети подросли, а отношения с женой перешли в категорию родственно-соседских. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Именно в этот момент у многих мужчин открывается второе дыхание. Открылось и понеслось: встретили молодую красивую секретаршу/тренера по фитнесу/пиарщицу/стюардессу/коллегу, влюбились.

Дальше трусливые и совестливые остались при своих, а самые смелые развелись и начали все сначала.

В новом браке с красивой молодой женой родили малыша, стали заниматься спортом, избавились от вредных привычек, из вечно усталых и раздраженных любителей пива и дивана чудесным образом превратились в образцовых мужей и отцов. Старая жена и взрослые дети при этом только выиграли. Бывшая наконец-то вздохнула полной грудью и начала жить своей жизнью, а «старые дети» периодически получают от горе-отца какую-то копеечку в качестве компенсации за неполную семью и могут с чистой совестью сваливать все свои косяки и проблемы на детские травмы. На первый взгляд, все в выигрыше.

Да и народная мудрость на стороне старородящих папаш. «Лучше поздно, чем никогда», — говорят одни. «Старый конь борозды не портит», — вторят другие. И тут вдруг чертовы ученые выяснили, что очень даже портит! И чем старше, так сказать, конь, он же отец, тем больше вероятность, что ребенок от такого дядечки появится на свет преждевременно, с низким весом и целым букетом разных неприятностей.

В целом, ничего страшного, можете выдохнуть, не конец света, но помнить об этом надо. К тому же уже другие ученые, на этот раз въедливые испанцы, утверждают, что при рождении первенца у мужчины уменьшается мозг! Дескать, это помогает ему устанавливать более тесную связь с ребенком. Думаю, этого старым отцам бояться не стоит — какой первенец после 50, у большей части новоиспеченных папаш уже внуки маячат на горизонте. Но молодым женам стоит быть внимательными и помнить: несмотря на кажущуюся стабильность, ваш партнер мечты довольно хрупок. Мало того, что до встречи с вами он, скорее всего, уже порядком поизносился физически, так еще и наличие парочки взрослых детей от предыдущих отношений наверняка повлияло на его мозг. Ни в коем случае ни от чего вас не отговариваю, совет вам да любовь и все такое, но предупрежден — значит вооружен.

Недавно летела в самолете с одной красивой девушкой. На безымянном пальце у нее сверкал довольно крупный бриллиант. История банальная. Ей 24, ему 50, по ее словам, он в прекрасной физической и материальной форме. Уже разведен, взрослые дети, куча денег, полная свобода — можно полететь на Мальдивы, в Японию или Штаты в любой момент. «Я понимаю, что есть разница в возрасте, но с ним я чувствую такую свободу, это такой кайф», — объясняла она. И я ей верю. С ровесником сложнее, напряжнее, беднее, в конце концов. Ровеснику важно самоутвердиться, что-то доказать себе и окружающим. Взрослому мужчине все это уже не интересно, он ближе к 50 только начинает взрослеть и понимать, что в жизни важно, а что второстепенно. Именно он может дать этой 25-летней девочке ощущение «как за каменной стеной». А за стеной этой, будем честны, хочет оказаться каждый, независимо от возраста и пола. И вообще, главное, что влюбленные друг в друга люди чувствуют сейчас. А исследования ученых — ну какое значение они имеют, если вдуматься?

Жениться только один раз в молодости, родить детей, радоваться внукам, прожить счастливо, в любви и достатке до золотой свадьбы и умереть в один день — кто из нас не мечтает об этом? Но сказки сказками, а в реальности стареющие мужики начинают и выигрывают: дают фору молодым, пусть это и сопровождается какими-то условными ограничениями и рисками. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, в конце концов.

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