Европейские «ястребы» споткнулись о фермеров

Между Польшей и Украиной пробежала черная кошка… вернее, фермеры. С февраля польские аграрии полностью заблокировали границу с Украиной. Они перекрыли автомагистрали и железные дороги, а также начали уничтожать украинское зерно, высыпая его из фур на дороги.

Протесты фермеров начались вскоре после того, как закончились аналогичные выступления польских перевозчиков. Те блокировали польско-украинскую границу с ноября по январь. Причина у протестов одна и та же — поляки добиваются отмены торговых преференций, которые ЕС выдал Украине в 2022 году. Из-за них фермеры и перевозчики начали проигрывать в конкуренции с украинским бизнесом. Позднее в списке требований появился пересмотр «зеленых» реформ ЕС, включая появление новых ограничений для сельхозугодий и отмену ряда субсидий, которые могут ударить по аграрному сектору ЕС.

Позиция протестующих вызвала неоднозначную реакцию. Брюссель в упор не видит проблемы, предлагая как ни в чем не бывало продлить льготный режим торговли с Украиной до 2025 года. Киев тоже хочет оставить все как есть и давит на Варшаву. А вот польские власти не спешат злить протестующих. После безуспешных попыток договориться с ними премьер Польши Дональд Туск пообещал вынести на обсуждение в ЕС отмену льготного режима торговли с Киевом, а также допустил расширение сельскохозяйственного эмбарго против Украины.

История с польскими фермерами куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. В январе-феврале массовые протесты аграриев прокатились по всей Европе, причем везде требования были одинаковые. Отменить «зеленый» курс и перестать пускать на европейский сельскохозяйственный рынок сторонних поставщиков в ущерб собственным производителям. Поляки ополчились на Украину. А испанцы и французы, например, добиваются от ЕС отмены соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

Фермерские бунты возникают из-за расхождения интересов европейского истеблишмента и граждан. Руководство Евросоюза витает в геополитических облаках, показушно заботится о судьбах мира, рассуждает о высоких идеалах и декларирует готовность приносить жертвы ради них. Рядовые европейцы обеспокоены падением уровня жизни, переживают из-за околонулевого роста экономики и каждый раз подсчитывают, во сколько им обойдется очередная гениальная идея власть имущих.

Фермеры в этом смысле оказались самым незащищенным классом. Последние 20 лет их вклад в экономику ЕС колебался в районе 1,5% ВВП. Цифры небольшие, поэтому, вероятно, никто не задумался о том, чтобы облегчить издержки аграриев от политического курса Брюсселя. И уж тем более никто не ожидал, что в конце концов обозленные фермеры станут двигателем антиэлитного протеста. Они оспаривают саму суть политики ЕС, назначив своими врагами его двух «священных коров» — «зеленый» курс и Украину. Что еще хуже — фермеры решили качать лодку прямо перед важными выборами в Европарламент, на которых у европейских мейнстримщиков и так все не шибко гладко.

Впрочем, пока есть ощущение, что не все вынесли правильные уроки из «аграрного кризиса». Вот Дональд Туск сразу смекнул, что дело пахнет жареным. Осенью 2023-го он клялся поддерживать Киев всеми силами. Весной 2024-го Туск резко сменил риторику и начал работать против Украины. Что интересно: этим он невольно принял позицию своих политических соперников из партии «Право и справедливость», которая возглавляла правительство Польши до него. Тем не менее ход сработал, рейтинги правительства Туска не упали.

Антипример — Эммануэль Макрон, чья страна тоже пострадала от бунтов аграриев. Президент Франции пошел «против шерсти»: вместо смягчения риторики он вывернул градус напряжения на максимум, предложив поддержать Украину войсками НАТО. На время его одиозные заявления перебили фермерский вопрос. Но проблему они не решили. Аграрии до сих пор в ярости, а по соцопросам партия президента Франции набирает всего 14% на выборах в Европарламент. Зато почти 40% могут получить ультраправые партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и «Реконкиста» Эрика Земмура.

Остается Украина, которая патологически не хочет учиться на собственных ошибках. В Киеве все еще пытаются передавить европейцев «эмоциональной дипломатией» и «моральным шантажом», хотя эти методы давно не работают. 21 февраля Владимир Зеленский эффектно предложил властям Польши решить проблему «здесь и сейчас», встретившись на границе. 23 февраля правительство Украины приехало туда, но польские власти просто проигнорировали предложение. Получилось некрасиво.

Понятно, что в этом есть доля игры на внутреннюю аудиторию — мол, посмотрите, как мы защищаем интересы страны! Проблема в том, что ответным давлением не переубедишь людей, которые видят в Украине корень всех проблем. Европейские правительства в конце концов выберут фермеров, исходя из принципа «своя рубашка ближе», и Украина, скорее всего, останется без льготного режима торговли и без уважения.

А виноватой будет, как всегда, Россия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.