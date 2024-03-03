«Мост через реку Сан», соединяющий полюса

По какой-то неведомой причине, мир, в котором мы живем, всегда тяготеет к внутреннему противостоянию. Он всегда разделяется на полюса. И полюса эти, как правило, враждуют. Разумеется, мы имеем в виду видимую и понятную нам часть этого мира — европейскую цивилизацию. Можно углубиться и за ее пределы, но сейчас не об этом.

Сейчас о том, как противостояние полюсов рушит жизни и судьбы простых людей. Хотя, казалось бы, живи и радуйся. Всем хватит и места, и даже ресурсов. Но гегельянская логика великих катаклизмов, которыми движима история, продолжает управлять человечеством. Это мы видим и сейчас, это мы увидим и ретроспективно, если обернемся, например, к истории Второй мировой войны.

Совсем недавно вышла книга доктора юридических наук и писателя Льва Семеновича Симкина «Мост через реку Сан. Холокост: пропущенная страница». Это большая история о разделении мира напополам. И граница между этими половинами прошла через город Пшемысль — бывший русский Перемышль. Этот город сам разделен рекой Сан, а половины его соединяет мост, который в предвоенные и военные годы стал связующей нитью двух полюсов, одновременно и границей, и путем для спасения.

О Холокосте написаны тысячи томов, и у всех на слуху зловещие названия лагерей смерти и расхожее выражение «окончательное решение еврейского вопроса», и даже название убийственного отравляющего газа «Циклон Б». Но вот о реке Сан знают немногие. Потому в подзаголовке книги и сказано, что это пропущенная страница истории.

А исторический сюжет примерно таков: при подписании знаменитого акта Молотова-Риббентропа граница между нацистской Германией и Советским Союзом пролегла точно через этот самый Перемышль — город, традиционно густо населенный евреями. Евреи оказались в ситуации крайне сложной. Оставаться в немецкой части было смертельно опасно, переходить в советскую часть означало, во-первых, нарушать закон, а во-вторых, погружаться в совершенную неизвестность относительно своей судьбы. Да что там своей — судьбы своих близких, которых еще предстояло в эту советскую часть перетащить, хотя опять же без всяких внятных перспектив.

В книге «Мост через реку Сан» Симкин рассказывает истории простых людей, оказавшихся в полярных жерновах чудовищной истории, где ни одно повседневное решение не обеспечивало право на жизнь, не давало даже призрачной надежды.

Проблема большинства людей, бежавших с немецкой стороны на советскую, заключалась в том, что в СССР они оказывались без документов и без прав, кроме того, по умолчанию считались нарушителями государственной границы, а потом, как правило, получали тюремный срок от трех до пяти лет, что, конечно, по тем временам звучало относительно гуманно, но для многих было фатально и губительно. В этом присутствовала идеологическая составляющая — считалось, что люди, пожившие в Польше и занимавшиеся там торговлей или ремеслом, уже отравлены капиталистическим образом жизни, а потому не вполне пригодны для строительства социализма, а уж тем более для защиты советской страны во время войны. Лучше бы их отослать куда подальше.

При продвижении же немецких войск в 1941 году на восток Перемышль, понятно, был захвачен целиком, на его территории было организовано еврейское гетто, где евреи работали на благо вермахта. Однако с появлением доктрины «окончательного решения еврейского вопроса» было решено евреев из гетто вывезти в лагеря смерти. Это называлось перемещением, но подразумевало уничтожение.

Далее следует история противостояния коменданта Перемышля Макса Лидтке и его адьютанта Альберта Баттеля с шефом полиции Бентином, который и отвечал за «переселение». Оказывается, даже в фашистской Германии, казалось бы, максимально идеологически и дисциплинарно целостной, были противоречия между интересами полиции, обеспечивающей воплощение юдофобской идеологии, и вермахта, от которого выступали люди, ратующие больше за хозяйственный порядок. Под предлогом того, что без помощи нескольких тысяч евреев из гетто вермахт недополучит необходимой материальной помощи, Лидтке и Баттель перекрыли мост через Сан, отрезав таким образом доступ в подконтрольную им часть карательных частей. Так были спасены сотни семей, а через много лет комендант и адъютант попали в число праведников народов мира — людей, которые во время Холокоста спасали евреев, рискуя собственной жизнью.

И таких историй в книге собрано под сотню — историй о том, как мир раскалывается, но вновь соединяется благодаря самоотверженным усилиям людей, оказавшихся в страшных предлагаемых обстоятельствах. Там много о бессмысленной гибели тысяч людей, о героизме советских солдат, о евреях и поляках в Узбекистане, о польском антисемитизме, об общемировом равнодушии — когда все страны клялись, что очень хотели бы укрыть у себя гонимых евреев, но никак не могут, потому что своих проблем хватает. О жестокости и о милосердии. В общем, о двух полюсах, между которыми и существует мировая история и вся человеческая жизнь.

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